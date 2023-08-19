Карраскаль переходит в «Динамо» из ЦСКА, Спаллетти возглавил сборную Италии, переполох с актером в роликах топ-клубов РПЛ, первый гол Кейна за «Баварию» и другие новости

1. ЦСКА высмеял презентацию новой формы «Спартака», указав, что фаната в ролике красно-белых играл актер Михаил Люлинецкий, снимавшийся у армейцев на Новый год. После этого актер захватил соцсети российских клубов: видео с ним выложили «Зенит» и «Динамо». А «Спартак» опубликовал фото Медины в форме клуба и Люлинецкого в шарфе красно-белых, заявив, что оба сделали правильный выбор. Мы поговорили с актером о его съемках.

2. Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии. Контракт с экс-тренером «Наполи» и «Зенита» – до конца ЧМ-2026.

3. «Бавария» крупно обыграла «Вердер» (4:0) в первом матче нового сезона Бундеслиги. Харри Кейн забил и сделал ассист в первом матче в старте мюнхенцев.

4. «Аль-Наср» уступил «Аль-Таавуну» (0:2) во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии. У команды Криштиану Роналду и Садьо Мане 2 поражения на старте лиги, а португалец не забил впервые за 6 матчей. Остальные результаты тура – здесь.

5. Трансферные новости. «Челси» за 53+5 млн фунтов купил хавбека «Саутгемптона» Лавию. «Ливерпуль» за 18 млн евро купил 30-летнего опорника «Штутгарта» Ватару Эндо.

ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля, обсуждаются последние детали. Захарян прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Реал Сосьедад» из «Динамо», вместе с ним туда прибыли родители, девушка, советники и переводчик. Бабич прошел медосмотр для «Спартака» и подписал контракт. Хавбека «Вест Хэма» Пакета подозревают в ставках, из-за этого срывается его переход в «Ман Сити». «Бавария» купит вратаря сборной Израиля Переца за 6-7 млн евро. Сперцян хочет только в «Аякс», он главная цель клуба.

6. Тео Уолкотт завершил карьеру. Бывшему игроку «Арсенала» и сборной Англии 34 года.

7. На теннисном турнире в Цинциннати Новак Джокович, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Хуберт Хуркач вышли в 1/2 финала.

У женщин в четверку лучших вошли Арина Соболенко, Ига Швентек, Каролина Мухова и Коко Гауфф.

8. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию.

9. В единственном матче дня в Мир РПЛ «Рубин» обыграл «Крылья Советов» (2:1). Это первая победа казанцев в этом сезоне.

10. Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат». Клуб из Грозного и экс-помощник Станислава Черчесова подписали контракт на три года.

11. ЭСК РФС поддержала решения арбитра Павла Шадыханова в матче «Зенит» – «Факел»: судья правильно не назначил пенальти и не удалил Альшина за удар в кадык Клаудиньо.

12. Юниорки показали произвольные программы на контрольных прокатах сборной России. Базылюк исполнила три четверных прыжка, Двоеглазова упала с лутца, у Жилиной один квад, Титова не пошла на ультра-си.

13. ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по контракту Ивана Федотова.

14. Олег Тактаров и Джефф Монсон завершили вничью бой на «Бойцовском вечере РЕН ТВ», Вячеслав Дацик нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде. Результаты других боев – тут.

15. The Athletic опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Яннис, Карри и Йокич – в тройке.

16. «Реал» недоволен распределением денег от телеправ и пожаловался в суд на Ла Лигу. Клуб не получит 13 млн евро за отказ от медийности.

Цитаты дня.

Месси о переходе в «ПСЖ»: «Это не то, чего я хотел, все произошло в одночасье»

Смолов о трансфере в Саудовскую Аравию: «Невозможно, они таких звездных футбиков подписывают. Для них российские игроки – как шеф-повар из Перу или африканской страны»

Ольга Зайцева: «Есть те, кто уходит и заботится о себе, а есть ребята, которые служат в СВО. Они думают не о себе, а о Родине. В этом разница»

«Кадыров – очень искренний и доброжелательный, от него только позитивные эмоции исходят. В Грозном комфортно, у нас в Осетии тоже в шортах не принято ходить». Хубулов об «Ахмате»

Инфантино о женском футболе: «У женщин есть сила, чтобы все изменить, убедить мужчин, что мы должны делать. Выбирайте правильные битвы, равная оплата только на ЧМ ничего не решит»

«Мужчина на тонированном джипе катился рядом со мной и говорил: «Я заберу тебя с собой!» Загитова рассказала, как с ней пытались познакомиться

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?