«Челси» за 53+5 млн фунтов купил хавбека «Саутгемптона» Лавию

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Саутгемптон Ромео Лавия Футбол

«Челси» подписал полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию.

19-летний бельгийский опорный хавбек заключил с лондонцами контракт на 7 лет.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Ромео 53+5 млн фунтов. «Синие» опередили «Ливерпуль» в борьбе за игрока.

Лавия в прошлом сезоне провел в АПЛ 29 игр и забил 1 гол. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

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74 комментария

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Отец Абду
🔴«Ливерпуль» проявил интерес к Харри Магуайру

🔵«Челси» ответил, сказав, что они не поведутся на это:)
+85
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Евгений Кузнецов
американский дурачек скупает все что движется а потом половина из них не зайшрает с контрактами по 10лет и продавать придется в 3раза дешевле) или по арендам отдавать
+28
-8
+20
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Ivan_Tikhonov
Ответ Admin Creator
Топ трансфер Поздравляю синих
дай мне миллиард, которые потратил Челси на трансферы, я тебе так команду укреплю, что она 3 года подряд будет ЛЧ брать. А Боули пока только каких-то ноунеймов за оверпрайс покупает
+36
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+19
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unreality
Ответ Admin Creator
Топ трансфер Поздравляю синих
А не рано? Я АПЛ не смотрю и вообще хз кто это, но как-то говорить про 19 летнего чувака «топ трансфер» как-то рановато, не? Или в истории было мало провалов?)
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космонавт на дереве
за лето купили трёх опорников за 205 мл евро которым 19-21 лет, при том что есть Энцо и молодой Сантос, и Галлахер. Боули просто ненормальный
+11
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Admin Creator
Топ трансфер Поздравляю синих
+18
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+6
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aza_inso
Ответ Ivan_Tikhonov
дай мне миллиард, которые потратил Челси на трансферы, я тебе так команду укреплю, что она 3 года подряд будет ЛЧ брать. А Боули пока только каких-то ноунеймов за оверпрайс покупает
Ох уж эти диванные менеджеры…)
+6
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+5
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B@SS
Ответ CriminalJoint62
Эндо намного сильнее этого парня
ЭНцо + КайсеДО = Эндо )) Ога )
+11
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RealJon
Ответ Евгений Кузнецов
американский дурачек скупает все что движется а потом половина из них не зайшрает с контрактами по 10лет и продавать придется в 3раза дешевле) или по арендам отдавать
Нуу, схема Ред Булла (Лейпциг и Залсбург) работает на ура пока
С Страсбуром и Челси так же будет (если на счет аренды)
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Вера Алексеевна
«Челси» за 53+5 млн фунтов купил Латвию
Пфф...Показалось.
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Акира_1
Ответ S. A.
А у фанов Челси мешок всё равно ПСЖ
ПСЖ тоже продали этим летом на 200 миллионов?
+4
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Акира_1
Ответ B@SS
ЭНцо + КайсеДО = Эндо )) Ога )
Так поэтому и сильнее, что это сразу и Кайседо, и Энцо в одном. 😄
+3
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DolJun
Ответ Вадим Белозёров
Ньюкасл не может купить нового игрока из за ффп синие берут очередного и тратят уже больше миллиарда! Как это работает объясните ?
примерно вот так:
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Frwpqc1adsgib1.jpg%3Fwidth%3D640%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dd6797eb144a8a67d57c69f5cf6224e8b4d455b85
ищем тут вест хэм
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мс-мешок
Ответ Ivan_Tikhonov
дай мне миллиард, которые потратил Челси на трансферы, я тебе так команду укреплю, что она 3 года подряд будет ЛЧ брать. А Боули пока только каких-то ноунеймов за оверпрайс покупает
дай мне миллиард и пропаду
+2
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artemio303
Хороший трансфер. В Челси просто топовейший центр поля на года теперь. В нападение бы купить кого то и продать Стерлинга никакущего)
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alexus-1990
Ответ Трент Резнор
После таких закупок Челси, неплохо бы амнистировать нарушителей финансового фэйр-плей за последние пару лет.
амнистия? накажут какой нибудь Динамо Загреб)
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rude.
Ответ Ivan_Tikhonov
дай мне миллиард, которые потратил Челси на трансферы, я тебе так команду укреплю, что она 3 года подряд будет ЛЧ брать. А Боули пока только каких-то ноунеймов за оверпрайс покупает
Все таки логика в этом есть. Есть определенный смысл подписывать молодых игроков. Да, конечно это может вылететь в трубу. Но если тот же Лавиа заиграет на топ-уровне то представь его ценник через 3-4 года, а парню то всего 19. И Челси таких молодых подписал не мало, и не всех прям за огромные деньги, вполне может и заработать со временем.
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S. A.
А у фанов Челси мешок всё равно ПСЖ
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RealJon
С Января 2023, Челси регистрировал аж 22 новых игроков (по трансфермаркт), но, у них до сих пор недостатки в некоторых позициях )))
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headmaster
Перед стартом сезона были опасения за опорную зону. Теперь затворились так, что начинаешь про другие зоны думать) а тут бетон!
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NaughtyboY
Ответ Вадим Белозёров
Ньюкасл не может купить нового игрока из за ффп синие берут очередного и тратят уже больше миллиарда! Как это работает объясните ?
После покупки клуба, первые два года не учитываются в ФФП, оттого идет массовый закуп на будущее
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Ophiomorph
Болельщики Ливерпуля: 🗿🗿🗿
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llolishe
Не провел норм даже 1 сезон+из Чемпионшипа+воспитанник Сити

Лол

Хорошо что Ливерпуль не переплатил
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Растиньяк
Задача собрать всех негров в команде?
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artemio303
Ответ Трент Резнор
Ну пока трансферный баланс в минусе на 68.10 млн евро
Продали Холла на днях, вроде это ещё не учтено. Лукаку скорей всего продадут. Так что там незначительно будут в минусах по итогам окна
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