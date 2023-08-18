«Челси» за 53+5 млн фунтов купил хавбека «Саутгемптона» Лавию
«Челси» подписал полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию.
19-летний бельгийский опорный хавбек заключил с лондонцами контракт на 7 лет.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Ромео 53+5 млн фунтов. «Синие» опередили «Ливерпуль» в борьбе за игрока.
Лавия в прошлом сезоне провел в АПЛ 29 игр и забил 1 гол. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: chelseafc.com
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
🔵«Челси» ответил, сказав, что они не поведутся на это:)
С Страсбуром и Челси так же будет (если на счет аренды)
Пфф...Показалось.
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Frwpqc1adsgib1.jpg%3Fwidth%3D640%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dd6797eb144a8a67d57c69f5cf6224e8b4d455b85
ищем тут вест хэм
Лол
Хорошо что Ливерпуль не переплатил