«Челси» за 53+5 млн фунтов купил хавбека «Саутгемптона» Лавию

«Челси» подписал полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию.

19-летний бельгийский опорный хавбек заключил с лондонцами контракт на 7 лет.

Ранее сообщалось, что « » заплатит за 53+5 млн фунтов. «Синие» опередили «Ливерпуль» в борьбе за игрока.

Лавия в прошлом сезоне провел в 29 игр и забил 1 гол. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

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