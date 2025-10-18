Энрике о 3:3 со «Страсбуром» и трех пропущенных голах за 23 минуты: «Концовка первого тайма была худшей – «ПСЖ» мучился, было тяжело. Во втором мы прибавили в интенсивности и отыгрались»

Луис Энрике оценил ничью «ПСЖ» со «Страсбуром» (3:3) в Лиге 1.

- Чем объясните три пропущенных гола за 23 минуты?

– Мастерством игроков соперника. Мы хорошо начали матч, показали превосходство, но концовка первого тайма была худшей – мы мучились, было тяжело.

Во втором тайме мы прибавили в интенсивности и смогли отыграться. Жаль, что потеряли очки – наши болельщики были невероятными и заслуживали большего. Но что есть, то есть, – сказал тренер «ПСЖ».