Спаллетти возглавил сборную Италии. Контракт с экс-тренером «Наполи» и «Зенита» – до конца ЧМ-2026
Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии.
Экс-тренер «Наполи» и «Зенита» приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, контракт с 64-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.
13 августа Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию. Это произошло за 10 месяцев до старта Евро-2024.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Ждем чемпионства Италии на одном из ближайших крупных турнирах
удачи Мистер..
По подбору игроков, общего высокого уровня, Италия, особенно сейчас, когда много молодежи с хорошими перспективами, может замахнуться на титул.
Как говорил один знакомый болельщик, Италия "любимая команда остального мира".
То есть, когда выбивает "твоя" команда, большинство начинают переживать за Италию.
Сильная и претендуюшая на что-то Италия всегда укращение любого турнира.
Считаю, Спалетти продолжит дело великих тренеров, и сборная будет на виду.
Попылил с неаполетанцами, пора взять трофей и со сборной!
И если за "Наполи" я сильно рад не был (26 лет за "зебр", переживал только за Спаллетти и Хвичу), то за сборную Италии "топить" буду с двойным усердием теперь)
А сейчас у Италии с этим проблемы - сборная на уровне топ-10 в мире, но не более.
Нет топовых игроков - только хорошие ремесленники.
Удачи Лучано в любом случае.