Спаллетти возглавил сборную Италии. Контракт с экс-тренером «Наполи» и «Зенита» – до конца ЧМ-2026

Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии.

Экс-тренер «Наполи» и «Зенита» приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, контракт с 64-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.

13 августа покинул пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию. Это произошло за 10 месяцев до старта Евро-2024.

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