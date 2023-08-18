Спаллетти возглавил сборную Италии. Контракт с экс-тренером «Наполи» и «Зенита» – до конца ЧМ-2026

Теги Роберто Манчини Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи ЧМ-2026 Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии.

Экс-тренер «Наполи» и «Зенита» приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, контракт с 64-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.

13 августа Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию. Это произошло за 10 месяцев до старта Евро-2024.

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46 комментариев

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LaffyTaffy
Метка Зенита работает.
Ждем чемпионства Италии на одном из ближайших крупных турнирах
+71
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Красная стрела
Ооо.Это шикарно. Такой подгон ценителям футбола 😁
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noti22
Зенит тренерский фарм-клуб Итальянской сборной. Ждём следующим Семака
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Ата-та 69
Удачи, мистер!
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buFFon
лучшая новость лета для меня!
удачи Мистер..
+9
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!!!Bata!!!
Давольно не плохой вариант, удачи в сборной Италии.
+7
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+7
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zer
хороших европейских тренеров Зенит всё таки себе выбирал)
+5
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Барберис
Великолепный выбор федерации, ждем оживленной игры.
По подбору игроков, общего высокого уровня, Италия, особенно сейчас, когда много молодежи с хорошими перспективами, может замахнуться на титул.
Как говорил один знакомый болельщик, Италия "любимая команда остального мира".
То есть, когда выбивает "твоя" команда, большинство начинают переживать за Италию.
Сильная и претендуюшая на что-то Италия всегда укращение любого турнира.
Считаю, Спалетти продолжит дело великих тренеров, и сборная будет на виду.
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Михаил Хромаков
сборную Италии возглавляют только зенитовцы, следующий Семак
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Игорь Новиков
Будет интересно.
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jdrk
Удачи, Мистер !
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Opelrus
До него отличный вариант, будет тренировать и заниматься угодьями на даче в Тоскане
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Alex Klimenko
Удачи Лучано у руля национальной команды!
Попылил с неаполетанцами, пора взять трофей и со сборной!
И если за "Наполи" я сильно рад не был (26 лет за "зебр", переживал только за Спаллетти и Хвичу), то за сборную Италии "топить" буду с двойным усердием теперь)
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Trash Talking
Я так понимаю, Италия идет по пути Зенита. Кто следующий: АВБ, Луческу или сразу Семак?
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Артем Русанов
Отличный выбор 👍🏻
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Serge Vendino
Наконец-то прошел уровень Серии А, теперь следующий уровень
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Андрей Чуянов
будет намного лучше манекена
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Kanan Jarrus
вершина карьеры Спалетти, и это после чемпионства с Наполи, удачи маэстро
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Nogoi89
Ну, наконец-то нормальный тренер, вместо шарфа. Луччиано - Удачиано!
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Dikki Shelton
Лучший выбор для Италии из возможных. Удачи Спаллетти.
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j4romir
Спал может и хорош, но исполнители тоже нужны так-то.
А сейчас у Италии с этим проблемы - сборная на уровне топ-10 в мире, но не более.
Нет топовых игроков - только хорошие ремесленники.
Удачи Лучано в любом случае.
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Rina Rian
Манчини ушел красиво, за 10 мес. есть время перестроить Италию у Спаллетти , верим
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Олег Галеев
Ответ udiekemen
Надеемся хоть из группы выйдут, а то в эти годы не удается..Удачи Спаллетти!!
Европу то они взяли
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Антон Bratishchev
Это все потому, что он Зенит тренировал
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Уся Ваткин
Ответ noti22
Зенит тренерский фарм-клуб Итальянской сборной. Ждём следующим Семака
Геннадия Сергеевича Орлова
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