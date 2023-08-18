ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по контракту Федотова
ЦСКА оспорит решение ИИХФ по контракту Ивана Федотова.
Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.
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«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова.
Как я к этому отношусь? Без комментариев», – сказал Тардиф.
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