ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по контракту Федотова

ЦСКА оспорит решение ИИХФ по контракту Ивана Федотова.

Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея .

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется.

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«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова.

Как я к этому отношусь? Без комментариев», – сказал Тардиф.

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