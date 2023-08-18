ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по контракту Федотова

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

ЦСКА оспорит решение ИИХФ по контракту Ивана Федотова.

Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова.

Как я к этому отношусь? Без комментариев», – сказал Тардиф. 

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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20 комментариев

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Джанлука Пальюка
А как же желание засунуть это решение им в их дымоход?!
+48
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+47
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ChefJhonnyMorgan
Какие же они клоуны все таки
+25
-3
+22
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Atsuktuvas
Ответ Джанлука Пальюка
А как же желание засунуть это решение им в их дымоход?!
Не нашли трубочиста-добровольца...
+21
-1
+20
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Atsuktuvas
Куда ? В арбитражный суд Новой Федерации Мирового Хоккея БРИКС-СНГ ?
+18
-5
+13
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Maxim Shumov
Как же петушились всякие назаровы и кожевы. Норм послали ИИХФ))
+8
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brig_Mercury
Через месяц: повторно рассмотрев дело ЦСКА и Федотова по их просьбе, ИИХФ принял решение бан подписаний ЦСКА увеличить до 2 сезонов, а Федотова дисквалифицировать на год. (обращайтесь чаще)
+9
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Igor Burlakov
Как будто это чем то поможет
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Wats0n
В спортлото г-нам Барановским ещё написать можно, ога..
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Jet 89
Хватит ломать ему карьеру. Пусть едет в НХЛ, в КХЛ всегда вернуться можно будет.
+5
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Саша Котляров
Жаль хороший тренер
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Web_kz
Зато он комментировал ситуацию пока IIHF рожала решение, причем вот так: "Лично я вижу ситуацию следующей: НХЛ и «Филадельфия» хотят, чтобы контракт соблюдался". Так что в ангажированности персонажа можно даже и не сомневаться.
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Олег НН
давайте решай е уже .жалко Ивана . и так вы его мурыжили год .
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