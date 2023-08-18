«Динамо» выложило видео с актером из роликов ЦСКА и «Спартака»: «Самый преданный болельщик российского футбола приглашает всех на Братское дерби»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва кино Михаил Люлинецкий Футбол

«Динамо» выложило видео с актером из роликов роликов ЦСКА и «Спартака».

Ранее ЦСКА высмеял ролик о презентации формы «Спартака» за то, что фаната красно-белых в нем играл актер, снимавшийся как болельщик армейцев в новогоднем ролике красно-синих.

«Динамовцы и все-все-все, приглашаю вас на дерби «Динамо» – ЦСКА, которое состоится 19 августа в 15 часов на «ВТБ Арене».

Приглашайте коллег с корпоратива, приходите с сыновьями, приглашайте друзей из других городов – например, из Питера. Мы будем ждать вас все в Петровском парке. Вперед, «Динамо»!» – сказал актер Михаил Люлинецкий в видео, которое опубликовало «Динамо».

«Ребята, хватит споров 🤪.

Самый преданный болельщик российского футбола приглашает всех в Петровский парк на Братское дерби. Увидимся уже завтра.

«Динамо». Это любовь моя 🤍💙», – таким текстом «Динамо» подписало видеообращение.

Люлинецкий известен по эпизодическим ролям в сериалах «Интерны», «Универ», «СашаТаня», «Метод Фрейда», фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Духless», а также в телепроекте «Суд присяжных».

Неизвестный актер захватил соцсети «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Динамо». Все из-за одного троллинг-клипа

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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18 комментариев

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schwein
Чувак реально поймал момент и рубит деньги.
И только КБ лопухи пытались опять рассказать, что он любит именно Спартак
+52
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Станнис Баратеон
Ответ K2vrn
просто 🔥🔥🔥, ржу. мясу привет 😂😂😂
Звездный час актера массовки, может дядька успеет и с Зенита бабла срубить
+35
-1
+34
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K2vrn
просто 🔥🔥🔥, ржу. мясу привет 😂😂😂
+37
-6
+31
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Нейтральный критик
Осталось еще много команд, в роликах которых может сняться супергерой... Человек-мегаглор!
+15
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+15
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Гусеконь
нормально так мужик заработает. Ещё 13 команд позовут ролик снять.
+15
-1
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Евгений Кузнецов
лучший пранк, который вышел из под контроля!
+4
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gukmamop
Это прекрасно. В следующем туре ждём ролик от Ахмата
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kokomelon
Ответ Станнис Баратеон
Звездный час актера массовки, может дядька успеет и с Зенита бабла срубить
Дак уже ведь. И новость была
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Алексей Кузнецов
Ответ Peter Parker
Какое-то сплошное ехидство. Спартак сделал добрый и позитивный ролик. Другие, вместо того, чтобы снять свое и лучше, обернули все в совсем в другое русло.
Какая нелепая отмазка.
Это как сделать заявление, что не берут в клуб игроков, которые меняют мнение слишком быстро, но буквально перед этим берут такого спортсмена. Интересно, какой клуб это сделал?
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schwein
Ответ евГений
И где это пытались рассказать? 🤡
Да вот же
https://www.sports.ru/football/1115393538-sdelat-pravilnyj-vybor-spartak-opublikoval-foto-s-medinoj-i-akterom-sn.html
Я уже не говорю о спартаковской блоготусовке, которая на подхвате у клуба
Например вот. https://t.me/spartakoz/8399
Так что смайлик вы верный поставили, про себя правда.
+1
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angry horse
Ответ schwein
Да вот же https://www.sports.ru/football/1115393538-sdelat-pravilnyj-vybor-spartak-opublikoval-foto-s-medinoj-i-akterom-sn.html Я уже не говорю о спартаковской блоготусовке, которая на подхвате у клуба Например вот. https://t.me/spartakoz/8399 Так что смайлик вы верный поставили, про себя правда.
Грамотно размазал😁
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artpal
Ответ gukmamop
Это прекрасно. В следующем туре ждём ролик от Ахмата
Где он будет извиняться за свои предыдущие похождения?
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Мексиканская песня
Хайпанул, так хайпанул.
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Recreated
Самый сильный троллинг на свете!
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Bodhi
Он же актёр. Предлагают сняться в ролике, он снимается, а про какую команду там речь - ему вообще фиолетово, лишь бы деньги платили. Тут скорее вопрос к клубам: почему у них всех свет клином сошёлся именно на нём, неужели нет других актёров массовки, согласных сняться в их роликах?
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