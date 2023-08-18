«Динамо» выложило видео с актером из роликов ЦСКА и «Спартака»: «Самый преданный болельщик российского футбола приглашает всех на Братское дерби»

«Динамо» выложило видео с актером из роликов роликов ЦСКА и «Спартака».

Ранее ЦСКА высмеял ролик о презентации формы « » за то, что фаната красно-белых в нем играл актер, снимавшийся как болельщик армейцев в новогоднем ролике красно-синих.

«Динамовцы и все-все-все, приглашаю вас на дерби «Динамо» – ЦСКА, которое состоится 19 августа в 15 часов на «ВТБ Арене».

Приглашайте коллег с корпоратива, приходите с сыновьями, приглашайте друзей из других городов – например, из Питера. Мы будем ждать вас все в Петровском парке. Вперед, «Динамо»!» – сказал актер Михаил Люлинецкий в видео, которое опубликовало «Динамо».

«Ребята, хватит споров 🤪.

Самый преданный болельщик российского футбола приглашает всех в Петровский парк на Братское дерби. Увидимся уже завтра.

«Динамо». Это любовь моя 🤍💙», – таким текстом «Динамо» подписало видеообращение.

Люлинецкий известен по эпизодическим ролям в сериалах «Интерны», «Универ», «СашаТаня», «Метод Фрейда», фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Духless», а также в телепроекте «Суд присяжных».

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