«Динамо» выложило видео с актером из роликов ЦСКА и «Спартака»: «Самый преданный болельщик российского футбола приглашает всех на Братское дерби»
«Динамо» выложило видео с актером из роликов роликов ЦСКА и «Спартака».
Ранее ЦСКА высмеял ролик о презентации формы «Спартака» за то, что фаната красно-белых в нем играл актер, снимавшийся как болельщик армейцев в новогоднем ролике красно-синих.
«Динамовцы и все-все-все, приглашаю вас на дерби «Динамо» – ЦСКА, которое состоится 19 августа в 15 часов на «ВТБ Арене».
Приглашайте коллег с корпоратива, приходите с сыновьями, приглашайте друзей из других городов – например, из Питера. Мы будем ждать вас все в Петровском парке. Вперед, «Динамо»!» – сказал актер Михаил Люлинецкий в видео, которое опубликовало «Динамо».
«Ребята, хватит споров 🤪.
Самый преданный болельщик российского футбола приглашает всех в Петровский парк на Братское дерби. Увидимся уже завтра.
«Динамо». Это любовь моя 🤍💙», – таким текстом «Динамо» подписало видеообращение.
Люлинецкий известен по эпизодическим ролям в сериалах «Интерны», «Универ», «СашаТаня», «Метод Фрейда», фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Духless», а также в телепроекте «Суд присяжных».
Неизвестный актер захватил соцсети «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Динамо». Все из-за одного троллинг-клипа
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
И только КБ лопухи пытались опять рассказать, что он любит именно Спартак
Это как сделать заявление, что не берут в клуб игроков, которые меняют мнение слишком быстро, но буквально перед этим берут такого спортсмена. Интересно, какой клуб это сделал?
https://www.sports.ru/football/1115393538-sdelat-pravilnyj-vybor-spartak-opublikoval-foto-s-medinoj-i-akterom-sn.html
Я уже не говорю о спартаковской блоготусовке, которая на подхвате у клуба
Например вот. https://t.me/spartakoz/8399
Так что смайлик вы верный поставили, про себя правда.