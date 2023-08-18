«Бавария» купит вратаря сборной Израиля Переца за 6-7 млн евро

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия возможные трансферы сборная Израиля по футболу сборная Израиля U-21 высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Свен Ульрайх Даниэль Перец Футбол

«Бавария» покупает вратаря молодежной сборной Израиля.

Как сообщает журналист Abendzeitung Патрик Штрассер, Даниэль Перец перейдет из «Маккаби» Тель-Авив в мюнхенский клуб за 6-7 миллионов евро.

Контракт 23-летнего голкипера с «Баварией» будет заключен до лета 2027 года.

В клубе ожидают, что Перец будет бороться за место в воротах со Свеном Ульрайхом до возвращения Мануэля Нойера в строй.

Перец в основном играл за молодежную сборную Израиля, за первую команду страны он провел один матч.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Даниэль пропустил 1 гол в 4 матчах. Его статистика – здесь.

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51 комментарий

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Фарид Харисов
Если Перец всё купил, то мы купим Переца.

(с) Бавария
+52
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Mark Safa
Ответ LIBerly
Немца заменили евреем?
Нойер: Что за перец 🤓?
+36
-2
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LIBerly
Немца заменили евреем?
+33
-8
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Собиратель хаоса
В Баварии какой-то культ Нойера? Вместо того, чтобы искать на перспективу нормального вратаря, они подписывают каких-то ноунеймов за мешок картошки и ждут возвращения 37-летнего (!) переломанного (!!) и год не игравшего (!!!) Нойера.
+19
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Александр Денисов
Наконец-то заиграют с перчинкой
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kaka10
Ответ Собиратель хаоса
В Баварии какой-то культ Нойера? Вместо того, чтобы искать на перспективу нормального вратаря, они подписывают каких-то ноунеймов за мешок картошки и ждут возвращения 37-летнего (!) переломанного (!!) и год не игравшего (!!!) Нойера.
Даже слепой Ноер сильнее многих киперов.
Сколько раз Мануэля списывали, а он возвращается и показывает топ игру.
37 лет для вратаря это не то же самое что полевому.
Ты футбол вообще смотришь?
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Переца бы в Реале увидеть
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Ophiomorph
Это что за перец?
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Adams
Наконец-то доктор Марко придумал куда сплавить Чеко из РБ
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DeltaForce
Ответ LIBerly
Немца заменили евреем?
Еврей с немецким паспортом)
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dimkamelok
Ух ты, не ожидал, что Перец поедет сразу так высоко. Ну круто, что тут сказать, удачи ему
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Магомед Жабиев
Шутки про перец заполонят медиапространство
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MESSIya
Плеттенберг уже писал, что Ульрайх первый, Перец будет подменять. Ждут Нойера...
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Я всех их сделал
Молодой Перец попадает в компанию к двум опытным, видавшим всё перцам. Научат ли они его своим успешным приёмам? Кто из них завоюет любовь Баварии и станет у неё первым? Кому она даст шанс себя показать, а кто окажется в пролёте? Смотрите этой осенью "Суперперцы по-мюнхенски"
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kazus
В Израиле пишут как уже свершившийся трансфер
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udiekemen
Ответ Фарид Харисов
Если Перец всё купил, то мы купим Переца. (с) Бавария
Только чтоб не понюхать его, ведь все же с возрастом и запах меняется)
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Сергей Орлов
"А это мистер Перец. Австралия" (c)
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B@SS
35 матчей и 0 голов? Сильно, хоть и в слабом чемпионате.
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паяльная лампа
ульрайх не уровень баварии, в историю он уже вошел как персонаж по типу кариуса после того нелепого гола реала
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BobMik
Кашерный перец
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Никита Самарин
Интересный выбор вратаря.
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Акира_1
Пфф, дорогой нынче перец
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Максим Семин
Израиль Перец это понятно. А вратарь какой сборной не написали.
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Nachalnik
Ответ Adams
Наконец-то доктор Марко придумал куда сплавить Чеко из РБ
Новинка - футбольные вторикеллы
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Игорь М.
Собирает на Мбаппе
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