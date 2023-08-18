«Бавария» купит вратаря сборной Израиля Переца за 6-7 млн евро

«Бавария» покупает вратаря молодежной сборной Израиля.

Как сообщает журналист Abendzeitung Патрик Штрассер, Даниэль Перец перейдет из « » Тель-Авив в мюнхенский клуб за 6-7 миллионов евро.

Контракт 23-летнего голкипера с «Баварией» будет заключен до лета 2027 года.

В клубе ожидают, что Перец будет бороться за место в воротах со до возвращения в строй.

Перец в основном играл за молодежную сборную Израиля, за первую команду страны он провел один матч.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Даниэль пропустил 1 гол в 4 матчах. Его статистика – здесь.

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