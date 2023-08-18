«Бавария» купит вратаря сборной Израиля Переца за 6-7 млн евро
«Бавария» покупает вратаря молодежной сборной Израиля.
Как сообщает журналист Abendzeitung Патрик Штрассер, Даниэль Перец перейдет из «Маккаби» Тель-Авив в мюнхенский клуб за 6-7 миллионов евро.
Контракт 23-летнего голкипера с «Баварией» будет заключен до лета 2027 года.
В клубе ожидают, что Перец будет бороться за место в воротах со Свеном Ульрайхом до возвращения Мануэля Нойера в строй.
Перец в основном играл за молодежную сборную Израиля, за первую команду страны он провел один матч.
В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Даниэль пропустил 1 гол в 4 матчах. Его статистика – здесь.
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(с) Бавария
Сколько раз Мануэля списывали, а он возвращается и показывает топ игру.
37 лет для вратаря это не то же самое что полевому.
Ты футбол вообще смотришь?