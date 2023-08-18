«Зенит» выложил видео с актером из роликов ЦСКА и «Спартака»: «Я Люлинецкий Михаил, 54 года, рост 177, размер одежды 56. У меня порядка 80 эпизодов, приму участие в вашем проекте»
Актер из роликов роликов ЦСКА и «Спартака» предложил свои услуги «Зениту».
Ранее ЦСКА высмеял ролик о презентации формы «Спартака» за то, что фаната красно-белых в нем играл актер, снимавшийся как болельщик армейцев в новогоднем ролике красно-синих.
«Зенит» опубликовал обращение актера с надписью: «В редакцию поступило письмо 🤔».
«Здравствуйте, меня зовут Люлинецкий Михаил, мне 54 года, рост 177, размер одежды 56.
Очень большой опыт, последние 13 лет занимаюсь только съемками, порядка 80 эпизодов. С удовольствием приму участие в вашем проекте», – сказал в ролике для «Зенита» актер.
Добавим, что Михаил Люлинецкий известен по эпизодическим ролям в сериалах «Интерны», «Универ», «СашаТаня», «Метод Фрейда», фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Духless», а также в телепроекте «Суд присяжных».
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