«Зенит» выложил видео с актером из роликов ЦСКА и «Спартака»: «Я Люлинецкий Михаил, 54 года, рост 177, размер одежды 56. У меня порядка 80 эпизодов, приму участие в вашем проекте»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ахахаха кино Михаил Люлинецкий Футбол

Актер из роликов роликов ЦСКА и «Спартака» предложил свои услуги «Зениту».

Ранее ЦСКА высмеял ролик о презентации формы «Спартака» за то, что фаната красно-белых в нем играл актер, снимавшийся как болельщик армейцев в новогоднем ролике красно-синих.

«Зенит» опубликовал обращение актера с надписью: «В редакцию поступило письмо 🤔».

«Здравствуйте, меня зовут Люлинецкий Михаил, мне 54 года, рост 177, размер одежды 56.

Очень большой опыт, последние 13 лет занимаюсь только съемками, порядка 80 эпизодов. С удовольствием приму участие в вашем проекте», – сказал в ролике для «Зенита» актер.

Добавим, что Михаил Люлинецкий известен по эпизодическим ролям в сериалах «Интерны», «Универ», «СашаТаня», «Метод Фрейда», фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Духless», а также в телепроекте «Суд присяжных».

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39 комментариев

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Игорь Новиков
К мужчине пришла слава)
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Streetbor
Суд присяжных это сильно. Как-то видел мужика НЕ этого, его сперва в одном телепроекте осудили, потом через пару недель в другом срок получил))
+33
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оле - топ юрген - клоп
Молодец мужик, не растерялся
+18
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Заборостроитель
А теперь к Сеалексу
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Сергей Фетисов
И что такого?Мужик заработал деньги.Просто это показывает какие у нас профессионалы в клубах.Артисту вообще пофиг какого клуба форму одевать,лишь бы платили.Хотя и пофиг и многим футболистам.
+10
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Aleksey Yashin
Награда актёр года: Михаил Люлинецкий
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Алексей Кузнецов
Ответ Заборостроитель
А теперь к Сеалексу
Это к Сергею Паршину, актеру театра и кино. Ну и классный актер дубляжа. Он озвучил Салли из "Корпорации монстров", Отто Октавиуса в "Человеке Пауке 2", ну и голос Рюка в "Тетради смерти".
+6
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Ярик01
С Марио такой же ролик есть?
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Aleksey Yashin
Ответ Ярик01
С Марио такой же ролик есть?
Марио не сможет такой длинный текст на русском выдать)
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Рашпель793
Норм дядька на ровном месте столько хайпа заработал ) Теперь нужно правильно распорядиться этим )
+4
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Lina ninnen
Спасибо спортс за полезную информацию и развитие комьюнити русского футбола
+3
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Ричард Чейз
ну это контрольный
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Ноу криминалити
Ждём видео с извинениями от Михаила от официального канала Ахмата
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Olga.t
Ответ Сергей Фетисов
И что такого?Мужик заработал деньги.Просто это показывает какие у нас профессионалы в клубах.Артисту вообще пофиг какого клуба форму одевать,лишь бы платили.Хотя и пофиг и многим футболистам.
Легионерам пофигу за кого играть, актёрам пофигу где сниматься... ну и так далее.
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Леха1922
хаха, не ну реально других же нет актеров таких. Это топ. Кто еще так сыграть смог бы?
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Андрей Мирнов
На Бориса-Бритву похож.. И шляется тож не там где надо..)
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М-р Пронин
Коммент шоу, зовите Мишу на программу, будет прикольно! Давайте его раскрутим на полную катушку 😁👍
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tolstiy
Ответ Streetbor
Суд присяжных это сильно. Как-то видел мужика НЕ этого, его сперва в одном телепроекте осудили, потом через пару недель в другом срок получил))
а в третем он присяжным был?
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loveski
Ответ Алексей Кузнецов
Это к Сергею Паршину, актеру театра и кино. Ну и классный актер дубляжа. Он озвучил Салли из "Корпорации монстров", Отто Октавиуса в "Человеке Пауке 2", ну и голос Рюка в "Тетради смерти".
подполковник Мартынюк ("Опера. Хроники убойного отдела") ;)
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Дима Рогач
Ответ Алексей Кузнецов
Это к Сергею Паршину, актеру театра и кино. Ну и классный актер дубляжа. Он озвучил Салли из "Корпорации монстров", Отто Октавиуса в "Человеке Пауке 2", ну и голос Рюка в "Тетради смерти".
В детстве нравился фильм " Самолёт летит в Россию" , он там в одной из главных ролей . (Хорошая комедия, сейчас после этого поста думаю пересмотреть)
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Spaten
О чем говорят мужчины кого играл?
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Olga.t
Вот футбольный мир и узнал о Михаиле Люлинецком 54 лет... Дождался актер своей минуты славы)))
Сейчас будет нарасхват.
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de-fussball
завтра он будет играть в медиалиге
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MstAndreev
Ну все, можно сериал пилить)
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Александр Чернов
Единственный актер с фанайди. Карьера в гору пошла
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