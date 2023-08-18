«Кадыров – очень искренний и доброжелательный, от него только позитивные эмоции исходят. В Грозном комфортно, у нас в Осетии тоже в шортах не принято ходить». Хубулов об «Ахмате»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Магомед Даудов Политика Михаил Галактионов Матч ТВ Владимир Хубулов религия Футбол

Владимир Хубулов поделился воспоминаниями о Рамзане Кадырове и Грозном.

Футболист, выступающий за «Крылья Советов» в этом сезоне, был в молодежной команде «Ахмата».

– В 17 ты оказался в академии Рамзана Кадырова в Грозном. Как там условия?

– По сути, я сразу перешел в молодежку «Ахмата». А через два месяца меня взяли на тренировки с основной. Это было при Галактионове.

– Каким он тогда тренером показался?

– Очень качественный специалист. Фанат своего дела. Требовательный, но от работы с ним только позитивные воспоминания. Тогда он считался молодым тренером, но понятно было, что у него большое будущее.

– Кадыров приходил на тренировки «Ахмата»?

– Мог перед или после занятия собрать ребят, пообщаться, сказать напутственные слова. Подбодрить команду.

Конечно, когда такие люди, как Рамзан Кадыров, глава республики, или Магомед Даудов, очень важные люди, приезжают, мотивируют – это воодушевляло.

Кадыров – очень искренний и доброжелательный. От него только позитивные эмоции исходят. Говорил простые слова, но очень доходчивые.

– Он в футбол играл с командой?

– Нет, при мне такого не было.

– Как тебе жизнь в Грозном?

– Отличный город для того, чтобы заниматься именно футболом – и ни на что не отвлекаться. Плюс он рядом с Владикавказом – на выходные мог поехать домой.

Сам город хорошо отстроили. Центр – реально что-то из фильмов. Очень красиво, везде убрано, цивильно.

Мне было комфортно. У нас же плюс-минус одни житейские понятия. У нас в Осетии тоже не принято ходить в шортах, например. Так что для меня это не было в новинку, – сказал Хубулов.

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78 комментариев

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Phantom Pains
Всего лишь подозревается в убийствах, пытках, похищениях людей без всяких расследований. Просто душка!
+170
-2
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Uriy walmart
Ответ Phantom Pains
Всего лишь подозревается в убийствах, пытках, похищениях людей без всяких расследований. Просто душка!
Всмысле подозревается;? Он ими хвастается
+117
-2
+115
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Bigsleep_spb
так и играйте в трениках как Кадыров раз шорты не принято
+77
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Ноу криминалити
Написал бы про ситуацию с сыном Рамзана Ахматовича и СИЗО, но потом придется извиняться
+64
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Питекантроп
Ответ Александр Коларов
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Что такое "закон" уже смешно вспоминать)
Бежишь в первых рядах оправдывать хозяина, правильно, вдруг косточку бросят
+28
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Tybalt
Ахмат Кадыров ( папа) и Залимхан Кадыров ( брат) , убитые 9 мая и 31 мая 2004 года соответственно , считали его добрым и ласковым.
Будучи начальником охраны своего отца Ахмата Кадырова после взрыва бомбы, заложенной под сценой, Рамзан через 3 часа в спортивном костюме был в Кремле перед Путином.
9 мая ! ура, товарищи!
+28
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Lionel Van Damme
Ответ tankist231
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В каких странах губернаторы, президенты, сенаторы в открытую похищают и убивают людей и это норма? Заяем страны третьего пира и арабские прочие? Ну если рф в этой группе - то ок, но думается ваш комент не к этому
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Gleb
Я правильно понимаю, что на территории Российской федерации запрещено ходить в шортах? Где это прописано?
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Вечно в бане
Ответ tankist231
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А ты реально танкист.

Как ты думаешь, в чем разница между тем, что «Во многих странах похищают людей, убивают и по полит мотивам в том числе», и теми же похищениями в МОЕЙ стране? «Во многих» странах, пусть хоть все друг друга перережут, мое-то какое дело?
Если у тебя в подъезде начнёт ссать бездомный, а на твои претензии он заявит, что в соседнем подъезде тоже ссыт бездомный, и это вообще общемировая практика, тебя это успокоит?
Просто эталонный вотэбаутизм, конечно.
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Растиньяк
каменный век дон
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Tigo_Volchara93
Очень искренний, очень доброжелательный.
Это он наверно имел ввиду искренне и доброжелательно он убивает, пытает, похищает ?
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Melnikov1968
Не ходите в шортах, ваше личное дело, парьте свои яйца. Тоже мне достижение - нельзя ходить в шортах.
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Тосканский_Виноградник
А почему нельзя в шортах? Я просто без понятия
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Барсук Савелий
Кадыров на столько доброжелательный, что Чечня занимает первое место по количеству пропавших без вести людей
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samarskij-kuzmich
Ответ Тосканский_Виноградник
А почему нельзя в шортах? Я просто без понятия
Ну не стильно, не красиво, не модно. Что тут непонятного ? 😁
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Ковид 07.10.52
Понял..если не ходишь в шортах, то настоящий мужчина...
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Uriy walmart
Ответ Александр Коларов
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Ахах, классика, все норм пока не с тобой случилось
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Игорь М.
Ответ Тосканский_Виноградник
А почему нельзя в шортах? Я просто без понятия
чеченские мужчины (не все, а очень "верующие") возбуждаются, если видят голые мужские ноги
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DancePunk
Тот самый Хубулов, который Касаткину материл в директе из-за проигранной ставки?)) тоже мне оплот морали. Зато в шортах не ходит.
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Uriy walmart
Ответ Tybalt
Ахмат Кадыров ( папа) и Залимхан Кадыров ( брат) , убитые 9 мая и 31 мая 2004 года соответственно , считали его добрым и ласковым. Будучи начальником охраны своего отца Ахмата Кадырова после взрыва бомбы, заложенной под сценой, Рамзан через 3 часа в спортивном костюме был в Кремле перед Путином. 9 мая ! ура, товарищи!
Там сынок подрастает не менее талантливый
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mishanya.kashnikov
Ответ Александр Коларов
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То есть это нормально что в СИЗО зашёл какой-то мажор попинать задержанного? если ты поддерживаешь такое ты просто псих, я в такой стране жить не хочу, более менее думающие люди понимают что это предтечи к большому русорезу
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koljas23
А как они там на пляж ходят? Загарают тоже в штанах? 🙄
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DaRt FeLiX
а ещё людей любить пытать))
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Ноу Нейм
И первого русского убил в 16, просто малышка не иначе...
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Петроград
Ответ tankist231
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Во многих - это в каких?
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