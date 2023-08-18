«Кадыров – очень искренний и доброжелательный, от него только позитивные эмоции исходят. В Грозном комфортно, у нас в Осетии тоже в шортах не принято ходить». Хубулов об «Ахмате»
Владимир Хубулов поделился воспоминаниями о Рамзане Кадырове и Грозном.
Футболист, выступающий за «Крылья Советов» в этом сезоне, был в молодежной команде «Ахмата».
– В 17 ты оказался в академии Рамзана Кадырова в Грозном. Как там условия?
– По сути, я сразу перешел в молодежку «Ахмата». А через два месяца меня взяли на тренировки с основной. Это было при Галактионове.
– Каким он тогда тренером показался?
– Очень качественный специалист. Фанат своего дела. Требовательный, но от работы с ним только позитивные воспоминания. Тогда он считался молодым тренером, но понятно было, что у него большое будущее.
– Кадыров приходил на тренировки «Ахмата»?
– Мог перед или после занятия собрать ребят, пообщаться, сказать напутственные слова. Подбодрить команду.
Конечно, когда такие люди, как Рамзан Кадыров, глава республики, или Магомед Даудов, очень важные люди, приезжают, мотивируют – это воодушевляло.
Кадыров – очень искренний и доброжелательный. От него только позитивные эмоции исходят. Говорил простые слова, но очень доходчивые.
– Он в футбол играл с командой?
– Нет, при мне такого не было.
– Как тебе жизнь в Грозном?
– Отличный город для того, чтобы заниматься именно футболом – и ни на что не отвлекаться. Плюс он рядом с Владикавказом – на выходные мог поехать домой.
Сам город хорошо отстроили. Центр – реально что-то из фильмов. Очень красиво, везде убрано, цивильно.
Мне было комфортно. У нас же плюс-минус одни житейские понятия. У нас в Осетии тоже не принято ходить в шортах, например. Так что для меня это не было в новинку, – сказал Хубулов.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Бежишь в первых рядах оправдывать хозяина, правильно, вдруг косточку бросят
Будучи начальником охраны своего отца Ахмата Кадырова после взрыва бомбы, заложенной под сценой, Рамзан через 3 часа в спортивном костюме был в Кремле перед Путином.
9 мая ! ура, товарищи!
Как ты думаешь, в чем разница между тем, что «Во многих странах похищают людей, убивают и по полит мотивам в том числе», и теми же похищениями в МОЕЙ стране? «Во многих» странах, пусть хоть все друг друга перережут, мое-то какое дело?
Если у тебя в подъезде начнёт ссать бездомный, а на твои претензии он заявит, что в соседнем подъезде тоже ссыт бездомный, и это вообще общемировая практика, тебя это успокоит?
Просто эталонный вотэбаутизм, конечно.
Это он наверно имел ввиду искренне и доброжелательно он убивает, пытает, похищает ?