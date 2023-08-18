The Athletic опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Яннис, Карри и Йокич – в тройке

Теги Леброн Джеймс Крис Пол НБА Кевин Дюрэнт Брук Лопес Стефен Карри Джеймс Харден Демар Дерозан Дрю Холидэй Боян Богданович Пол Джордж Кайри Ирвинг Кавай Ленард Джимми Батлер Энтони Дэвис Дэмиан Лиллард Крис Миддлтон Руди Гобер Брэдли Бил Дрэймонд Грин Маркус Смарт Домантас Сабонис Эндрю Уиггинс Кентавиус Колдуэлл-Поуп Си Джей Макколлум Яннис Адетокумбо Джулиус Рэндл Джоэл Эмбиид Зак Лавин Аарон Гордон Джерами Грант Никола Йокич Лука Дончич Кристапс Порзингис Карл-Энтони Таунс Майлз Тернер Девин Букер Брэндон Ингрэм Джамал Мюррэй Паскаль Сиакам Джейлен Браун Лаури Маркканен Фред Ванвлит Алекс Карузо Де'Аарон Фокс Джейсон Тейтум Донован Митчелл Джон Коллинз Бэм Адебайо Джарретт Аллен О Джи Ануноби Деррик Уайт Деандре Эйтон Майкл Портер Роберт Уильямс Брюс Браун Ламело Болл Трэй Янг Джарен Джексон-младший Микэл Бриджес Шэй Гилджес-Александер Джейлен Брансон Зайон Уильямсон Джа Морэнт Дариус Гарлэнд Тайлер Хирро Ник Клэкстон Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Тайриз Макси Десмонд Бэйн Кейд Каннингем Эван Мобли Франц Вагнер Джош Гидди Остин Ривз Паоло Банкеро Джейлен Уильямс Баскетбол

The Athletic опубликовал свой четвертый по счету ежегодный рейтинг лучших игроков НБА.

«Задается конкретный вопрос: если предположить, что игрок здоров и находится в команде с конкурентоспособными партнерами, какие баскетболисты представляют наибольшую ценность для завоевания титула?

– Эти уровни в значительной степени не зависят от контрактов

– Второгодки получают небольшую прибавку за «вероятное развитие игрока»

– Роль игрока в команде имеет значение

– Игроки не ранжируются внутри подуровней

– Продвинутые показатели были отправной точкой, но не завершением анализа

– Набор навыков игрока на конкретной позиции имеет значение», – пишет автор и составитель рейтинга Cет Партнау.

Топ-80 игроков НБА перед сезоном-2023/24 по версии The Athletic:

1A (1-3): Яннис Адетокумбо, Стефен Карри, Никола Йокич

1B (4-6): Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Лука Дончич

2A (7-11): Кавай Ленард, Джимми Батлер, Джейсон Тейтум, Девин Букер, Леброн Джеймс

2B (12-14): Дэмиан Лиллард, Джа Морэнт, Энтони Дэвис

2C (15-18): Пол Джордж, Шэй Гилджес-Александер, Джеймс Харден, Джамал Мюррэй

3A (19-24): Бэм Адебайо, Джейлен Браун, Донован Митчелл, Джарен Джексон-младший, Энтони Эдвардс, Де’Аарон Фокс

3B (25-33): Трэй Янг, Кайри Ирвинг, Крис Миддлтон, Дрю Холидэй, Дрэймонд Грин, Паскаль Сиакам, Зайон Уильямсон, Джейлен Брансон, Лаури Маркканен

3C (34-39): Руди Гобер, Брэдли Бил, Демар Дерозан, Ламело Болл, Микэл Бриджес, Тайриз Халибертон

4A (40-54): Аарон Гордон, Эндрю Уиггинс, О Джи Ануноби, Деррик Уайт, Крис Пол, Си Джей Макколлум, Дариус Гарлэнд, Майкл Портер, Десмонд Бэйн, Кристапс Порзингис, Эван Мобли, Паоло Банкеро, Роберт Уильямс, Брэндон Ингрэм, Домантас Сабонис

4B (55-66): Брук Лопес, Майлз Тернер, Ник Клэкстон, Джарретт Аллен, Карл-Энтони Таунс, Остин Ривз, Фред Ванвлит, Тайриз Макси, Деджонте Мюррэй, Франц Вагнер, Джулиус Рэндл

4C (67-80): Маркус Смарт, Брюс Браун, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Алекс Карузо, Кейд Каннингем, Джош Гидди, Джейлен Уильямс, Киган Мюррэй, Джерами Грант, Тайлер Хирро, Боян Богданович, Зак Лавин, Деандре Эйтон, Джон Коллинз

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
Смарт = Карузо. Сомнительно, при всем величие второго.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Light Yagami
Не осилил. Если делить градации по 3, то Кёрри даже близко не даёт того импакта, что Ёкич. Янниса уже можно считать травматом. Ёкич-ДиБук-Дэйвис (в ультимативной форме своей) – вот это Топ-3 объективное.
Забавно, что "Янниса уже можно считать травматом", а Дэвис с не меньшим списком травм должен быть в топе )

Хотя Яннис в 9 своих сезонах в Лиге проводил матчей за сезон больше, чем АД, и в одном они провели одинаково матчей )
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey001
Ответ Light Yagami
Не осилил. Если делить градации по 3, то Кёрри даже близко не даёт того импакта, что Ёкич. Янниса уже можно считать травматом. Ёкич-ДиБук-Дэйвис (в ультимативной форме своей) – вот это Топ-3 объективное.
Ну по вкладу Стефа полная чушь. Хотя ты вроде всегда против него топишь, если не ошибаюсь. Видимо, что-то личное. Ставил на Бостон в 2022?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AEZAKMI228
адекватный рейтинг, я бы джамала повыше букера пониже поставил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
Ответ AEZAKMI228
адекватный рейтинг, я бы джамала повыше букера пониже поставил
Казнить нельзя помиловать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Если брать самую вершину, то в целом неплохой и адекватный ранг, но Эмбиид тут явно не на своём месте. Да, в регулярном сезоне он зверь. Но наверху почти сплошь супертопы, которые решали/решают в главных матчах сезона весной и летом. За долгие годы Процесса здоровяк так ни разу и не вывел Фили даже в финал Востока. Как он может быть выше Батлера, например?

Ну и за СП3 как-то обидно. Он, конечно, уже не тот, но ему уж точно нечего делать в компании с Паоло Банчеро и Порзингисами
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
711M
как может быть ШГА ниже Моранта? по каким критериям?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrFrost
А жирного ЗУ всё пропихивают) Ни в одной Вселенной Аарон Гордон не должен стоять выше Рэндла и Ингрэма. Вот серьёзно, кто бы в здравом уме поменял один в один Рэндла или Ингрэма на Гордона? Уверен, что мало таких найдётся, так какого хрена он на таком высоком месте?! Лаури, надо думать, только за один сезон заслужил такое признание. Сабонис очень низко. Крч, какие-то товарищи совсем далёкие от баскета составляли эти списки, собственно, ожидаемо, но всегда у меня горит очаг от этой фигни.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
Кавай и Полужора всегда радуют.
В рейтингах есть.
В плове нет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey001
Дюрэнта и Янниса я бы поменял местами. Дюрэнт (по условиям, здоровый и в хорошей команде) вообще не контрится, а Янниса каждый чемпионат мира чехлят.

Ещё из бросившегося в глаза - поменял бы местами Эдвардса и Морэнта. Энтони с головой в игре дружит больше и способен на больший буст для своей команды.

Чисто личное мнение, само собой.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey001
Кстати, забавно, что Дреймонд снова примерно 33й. Как-то после победы в чемпионате он наизусть диктовал всех 32, кого выбрали на драфте перед ним. Повторит? 🙂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey001
Ответ MrFrost
А жирного ЗУ всё пропихивают) Ни в одной Вселенной Аарон Гордон не должен стоять выше Рэндла и Ингрэма. Вот серьёзно, кто бы в здравом уме поменял один в один Рэндла или Ингрэма на Гордона? Уверен, что мало таких найдётся, так какого хрена он на таком высоком месте?! Лаури, надо думать, только за один сезон заслужил такое признание. Сабонис очень низко. Крч, какие-то товарищи совсем далёкие от баскета составляли эти списки, собственно, ожидаемо, но всегда у меня горит очаг от этой фигни.
Видимо, накинули ему за чемпионство
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alkidamant
Хотелось бы иметь в баскетболе такие же жаркие споры подобно футболу (Месси, Марадона, Роналду, Пеле..) на звание лучшего баскетболиста в истории.. К сожалению, видимо, здесь есть Джордан и все остальные.. или всё-таки возможны варианты?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eskender
Сомнительный рейтинг - Эйтон явно слишком высоко оценен!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Ответ Abdulla
Пол и в 45 должен быть выше других крепких игроков? Там еще и Макколум, Ингрэм, Сабонис...Они все не заслужили быть в компании с величайшим CP3?
Там список начиная с 3А уже достаточно дискуссионный. Но как минимум, он заслуживает быть в компании Руди Гобера и Брэдли Била, не считаешь так? Аналогично Сабас и Си Джей.

Крис Пол в свои 45 стал четвёртым ассистентом сезона (8.9 передач в среднем за игру, следующий пятым Джа отстаёт почти на одну передачу, а это весомый разрыв в контексте всего сезона).

Но я не буду устраивать споры, дождёмся нового сезона. Крис Пол был гейм-чейнджером в каждой команде НБА, в которую он приходил. Если он даст необходимый буст скамейке ГС, скептикам вновь придётся уйти в сторону
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
Ответ Cash_flow
Если брать самую вершину, то в целом неплохой и адекватный ранг, но Эмбиид тут явно не на своём месте. Да, в регулярном сезоне он зверь. Но наверху почти сплошь супертопы, которые решали/решают в главных матчах сезона весной и летом. За долгие годы Процесса здоровяк так ни разу и не вывел Фили даже в финал Востока. Как он может быть выше Батлера, например? Ну и за СП3 как-то обидно. Он, конечно, уже не тот, но ему уж точно нечего делать в компании с Паоло Банчеро и Порзингисами
Пол и в 45 должен быть выше других крепких игроков?
Там еще и Макколум, Ингрэм, Сабонис...Они все не заслужили быть в компании с величайшим CP3?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненасровец
Ответ alkidamant
Хотелось бы иметь в баскетболе такие же жаркие споры подобно футболу (Месси, Марадона, Роналду, Пеле..) на звание лучшего баскетболиста в истории.. К сожалению, видимо, здесь есть Джордан и все остальные.. или всё-таки возможны варианты?))
Роналду здесь лишний.. Он не ЧМ, да и по уровни игры уступает Месси и Марадоне...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumata22
Ответ Light Yagami
Не осилил. Если делить градации по 3, то Кёрри даже близко не даёт того импакта, что Ёкич. Янниса уже можно считать травматом. Ёкич-ДиБук-Дэйвис (в ультимативной форме своей) – вот это Топ-3 объективное.
Ну, ты, конечно, персонаж)))
Заявить, что Букер в чём-то равен Йокичу и употребить слово "объективнее" - браво, маэстро 👏🏻👏🏻👏🏻
Даже не знаю, как придётся креативить, чтобы выдумать рейтинг, в котором Джокер будет равен Букеру...разве только в соревновании на количество букв в фамилии. Всё, других вариантов нет, это игроки из разных миров (и в физической вселенной, и в ментальной).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненасровец
Эмбиида вместо Адето... И тогда тройка правильная..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnTikVar
Джимми заслужил быть выше Дончича и Эмбиида.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поникший Руй
Помогите найти Клэя "4 пальца" Томпсона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
ШГА на равне с Джорджем и Харденом? Вот уж повеселили. Шей первая скрипка в Тандер в отличии от Джорджа и Хардена в своих клубах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий