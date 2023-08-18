The Athletic опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Яннис, Карри и Йокич – в тройке
The Athletic опубликовал свой четвертый по счету ежегодный рейтинг лучших игроков НБА.
«Задается конкретный вопрос: если предположить, что игрок здоров и находится в команде с конкурентоспособными партнерами, какие баскетболисты представляют наибольшую ценность для завоевания титула?
– Эти уровни в значительной степени не зависят от контрактов
– Второгодки получают небольшую прибавку за «вероятное развитие игрока»
– Роль игрока в команде имеет значение
– Игроки не ранжируются внутри подуровней
– Продвинутые показатели были отправной точкой, но не завершением анализа
– Набор навыков игрока на конкретной позиции имеет значение», – пишет автор и составитель рейтинга Cет Партнау.
Топ-80 игроков НБА перед сезоном-2023/24 по версии The Athletic:
1A (1-3): Яннис Адетокумбо, Стефен Карри, Никола Йокич
1B (4-6): Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Лука Дончич
2A (7-11): Кавай Ленард, Джимми Батлер, Джейсон Тейтум, Девин Букер, Леброн Джеймс
2B (12-14): Дэмиан Лиллард, Джа Морэнт, Энтони Дэвис
2C (15-18): Пол Джордж, Шэй Гилджес-Александер, Джеймс Харден, Джамал Мюррэй
3A (19-24): Бэм Адебайо, Джейлен Браун, Донован Митчелл, Джарен Джексон-младший, Энтони Эдвардс, Де’Аарон Фокс
3B (25-33): Трэй Янг, Кайри Ирвинг, Крис Миддлтон, Дрю Холидэй, Дрэймонд Грин, Паскаль Сиакам, Зайон Уильямсон, Джейлен Брансон, Лаури Маркканен
3C (34-39): Руди Гобер, Брэдли Бил, Демар Дерозан, Ламело Болл, Микэл Бриджес, Тайриз Халибертон
4A (40-54): Аарон Гордон, Эндрю Уиггинс, О Джи Ануноби, Деррик Уайт, Крис Пол, Си Джей Макколлум, Дариус Гарлэнд, Майкл Портер, Десмонд Бэйн, Кристапс Порзингис, Эван Мобли, Паоло Банкеро, Роберт Уильямс, Брэндон Ингрэм, Домантас Сабонис
4B (55-66): Брук Лопес, Майлз Тернер, Ник Клэкстон, Джарретт Аллен, Карл-Энтони Таунс, Остин Ривз, Фред Ванвлит, Тайриз Макси, Деджонте Мюррэй, Франц Вагнер, Джулиус Рэндл
4C (67-80): Маркус Смарт, Брюс Браун, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Алекс Карузо, Кейд Каннингем, Джош Гидди, Джейлен Уильямс, Киган Мюррэй, Джерами Грант, Тайлер Хирро, Боян Богданович, Зак Лавин, Деандре Эйтон, Джон Коллинз
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Хотя Яннис в 9 своих сезонах в Лиге проводил матчей за сезон больше, чем АД, и в одном они провели одинаково матчей )
Ну и за СП3 как-то обидно. Он, конечно, уже не тот, но ему уж точно нечего делать в компании с Паоло Банчеро и Порзингисами
В рейтингах есть.
В плове нет.
Ещё из бросившегося в глаза - поменял бы местами Эдвардса и Морэнта. Энтони с головой в игре дружит больше и способен на больший буст для своей команды.
Чисто личное мнение, само собой.
Крис Пол в свои 45 стал четвёртым ассистентом сезона (8.9 передач в среднем за игру, следующий пятым Джа отстаёт почти на одну передачу, а это весомый разрыв в контексте всего сезона).
Но я не буду устраивать споры, дождёмся нового сезона. Крис Пол был гейм-чейнджером в каждой команде НБА, в которую он приходил. Если он даст необходимый буст скамейке ГС, скептикам вновь придётся уйти в сторону
Там еще и Макколум, Ингрэм, Сабонис...Они все не заслужили быть в компании с величайшим CP3?
Заявить, что Букер в чём-то равен Йокичу и употребить слово "объективнее" - браво, маэстро 👏🏻👏🏻👏🏻
Даже не знаю, как придётся креативить, чтобы выдумать рейтинг, в котором Джокер будет равен Букеру...разве только в соревновании на количество букв в фамилии. Всё, других вариантов нет, это игроки из разных миров (и в физической вселенной, и в ментальной).