The Athletic опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Яннис, Карри и Йокич – в тройке

The Athletic опубликовал свой четвертый по счету ежегодный рейтинг лучших игроков .

«Задается конкретный вопрос: если предположить, что игрок здоров и находится в команде с конкурентоспособными партнерами, какие баскетболисты представляют наибольшую ценность для завоевания титула?

– Эти уровни в значительной степени не зависят от контрактов

– Второгодки получают небольшую прибавку за «вероятное развитие игрока»

– Роль игрока в команде имеет значение

– Игроки не ранжируются внутри подуровней

– Продвинутые показатели были отправной точкой, но не завершением анализа

– Набор навыков игрока на конкретной позиции имеет значение», – пишет автор и составитель рейтинга Cет Партнау.

Топ-80 игроков НБА перед сезоном-2023/24 по версии The Athletic:

1A (1-3): , ,

1B (4-6): , ,

2A (7-11): , , , ,

2B (12-14): , ,

2C (15-18): , , ,

3A (19-24): , , , , , Де’Аарон Фокс

3B (25-33): , , Крис Миддлтон, Дрю Холидэй, Дрэймонд Грин, Паскаль Сиакам, Зайон Уильямсон, Джейлен Брансон, Лаури Маркканен

3C (34-39): Руди Гобер, Брэдли Бил, Демар Дерозан, Ламело Болл, Микэл Бриджес, Тайриз Халибертон

4A (40-54): Аарон Гордон, Эндрю Уиггинс, О Джи Ануноби, Деррик Уайт, Крис Пол, Си Джей Макколлум, Дариус Гарлэнд, Майкл Портер, Десмонд Бэйн, Кристапс Порзингис, Эван Мобли, Паоло Банкеро, Роберт Уильямс, Брэндон Ингрэм, Домантас Сабонис

4B (55-66): Брук Лопес, Майлз Тернер, Ник Клэкстон, Джарретт Аллен, Карл-Энтони Таунс, Остин Ривз, Фред Ванвлит, Тайриз Макси, Деджонте Мюррэй, Франц Вагнер, Джулиус Рэндл

4C (67-80): Маркус Смарт, Брюс Браун, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Алекс Карузо, Кейд Каннингем, Джош Гидди, Джейлен Уильямс, Киган Мюррэй, Джерами Грант, Тайлер Хирро, Боян Богданович, Зак Лавин, Деандре Эйтон, Джон Коллинз

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