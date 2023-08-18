Российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию
Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил россиянке Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях с сезона‑2023/24.
Спортсменка живет в Финляндии с 2016 года, а в 2021-м получила гражданство этой страны.
Виролайнен 34 года. На ее счету два личных подиума на этапах Кубка мира.
Последний раз биатлонистка выступала на международных стартах в сезоне-2017/18.
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