Российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию

Теги сборная России жен IBU сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Ассоциация биатлона Финляндии переходы Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил россиянке Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях с сезона‑2023/24.

Спортсменка живет в Финляндии с 2016 года, а в 2021-м получила гражданство этой страны.

Виролайнен 34 года. На ее счету два личных подиума на этапах Кубка мира.

Последний раз биатлонистка выступала на международных стартах в сезоне-2017/18.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nicckk
как это прокомментирует гражданка Анфиса?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святогор
молодец💪
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Sekhian
Ответ Serega T
Комментарий скрыт
очередной «обиженный» объявился всех куда то посылает)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
Она давно уже гражданка этого государства - какие проблемы-то?
Другое дело, что возраст...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ Сергей Григорьев
у тебя вообще скоро ничего не будет) украина давно уже не суверенное государство,а через годик другой вообще существовать не будет 🤣
То есть по первому пункту у тебя никаких возражений нет, и ты себя утешаешь только судьбой Украины?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yarni
Ответ nicckk
как это прокомментирует гражданка Анфиса?
Она уже комментировала, и не раз, Дарья в Финляндии давно живёт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milan_lia
Ответ Георгий Большаков
Вот он, итог воспитания девяностых
а какое было воспитание в 90х? Если вам нравится жить в России - живите. А человек по праву рождения свободен выбирать где жить, как жить и чем заниматься и прочее. Человек не принадлежит пожизненно государству, в котором он родился
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serega T
То то давно не видно Резцову
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
3a_3eHuT
Так себе усиление для Финляндии...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papadok
Неужели до тридцати пяти совсем уж ничему больше не научилась?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bengalsckyzh
Финляндия теперь в Альянсе и таким образом она сатанистка, шайтанка, русофобка и всякое там прочее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад Кабалов
А как же патриотка-мама? Или когда речь о своих детях, то патриотизм отходит куда-то далеко?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Poweronin
Хотя бы среди финок на внутренних стартах были хорошие результаты прошлой осенью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лжетрофеич
Ответ nicckk
как это прокомментирует гражданка Анфиса?
"Полагаю, потому что она из России"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Ответ Arty K.
Она давно уже гражданка этого государства - какие проблемы-то? Другое дело, что возраст...
Это не возраст для финской биатлонистки, еще на две олимпиады успеет попасть, для эстафет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
Ответ encaro_one
Это не возраст для финской биатлонистки, еще на две олимпиады успеет попасть, для эстафет.
Так она пять лет не выступала. Чудеса маловероятны...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий