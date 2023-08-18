«Ливерпуль» за 18 млн евро купил 30-летнего опорника «Штутгарта» Эндо

Состав «Ливерпуля» пополнил опорный хавбек «Штутгарта» Ватару Эндо.

30-летний футболист сборной заключил долгосрочный контракт с «красными» и взял 3-й номер.

Ранее сообщалось, что « » заплатит 18 млн евро за Эндо.

В Бундеслиге-2022/23 забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах. Подробную статистику японского полузащитника можно изучить здесь.

Фото: liverpoolfc.com

Внезапный трансфер «Ливерпуля» – 30-летний опорник-ноунейм. Но Ватару Эндо заслуживает, чтобы о нем узнали

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