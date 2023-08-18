«Ливерпуль» за 18 млн евро купил 30-летнего опорника «Штутгарта» Эндо

Теги Штутгарт Ливерпуль Сборная Японии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Ватару Эндо Футбол

Состав «Ливерпуля» пополнил опорный хавбек «Штутгарта» Ватару Эндо.

30-летний футболист сборной Японии заключил долгосрочный контракт с «красными» и взял 3-й номер.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит 18 млн евро за Эндо.

В Бундеслиге-2022/23 Ватару забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах. Подробную статистику японского полузащитника можно изучить здесь.

Фото: liverpoolfc.com

Внезапный трансфер «Ливерпуля» – 30-летний опорник-ноунейм. Но Ватару Эндо заслуживает, чтобы о нем узнали

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69 комментариев

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rude.
"В Бундеслиге-2022/23 Ватару забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах."

Уже неоднократно говорилось что игрокам оборонительного плана нужно актуализировать другие параметры первичного статистического оценивания. Вы же профильный спорт.ресурс которому практически нет альтернативы в ру-сегменте. Развивайтесь!
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sbtqg59825
Ответ rude.
"В Бундеслиге-2022/23 Ватару забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах." Уже неоднократно говорилось что игрокам оборонительного плана нужно актуализировать другие параметры первичного статистического оценивания. Вы же профильный спорт.ресурс которому практически нет альтернативы в ру-сегменте. Развивайтесь!
Развиваются только в плане рекламы)
+44
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xxx-xxx
Ответ Артем Русанов
Комментарий скрыт
Ты его статистику видел за последние три года в бундеслиги ? Или лишь бы квакнуть ?
+24
-2
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Buba
Ответ Roman Araslanov
На понижение пошёл)
Не в маню же.
+25
-10
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Roman
Ливерпуль возвращается во времена, когда они подписывали всяких Борини, Ллалан и Ламбертов)
+24
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Roman
Ответ Buba
Эксперт?
Конечно. Я на спортсе с 11 года, у меня статус - суперзвезда. Так что я никогда не ошибаюсь
+10
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Макс 1911
Ответ rude.
"В Бундеслиге-2022/23 Ватару забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах." Уже неоднократно говорилось что игрокам оборонительного плана нужно актуализировать другие параметры первичного статистического оценивания. Вы же профильный спорт.ресурс которому практически нет альтернативы в ру-сегменте. Развивайтесь!
Так они и всем защитникам так пишут. Специалисты те ещё. Как быстрее, да заголовок посмачнее вся их цель
+9
-2
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lebedst
лучше бы с Лавиа так быстро и оперативно решили за трансфер
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Balt
Ответ rude.
"В Бундеслиге-2022/23 Ватару забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах." Уже неоднократно говорилось что игрокам оборонительного плана нужно актуализировать другие параметры первичного статистического оценивания. Вы же профильный спорт.ресурс которому практически нет альтернативы в ру-сегменте. Развивайтесь!
А потом некоторые гении пишут мол, "так себе статистика". Ну-ну. Ещё бы опорнику забивать много и ассистов раздавать. Про количество отборов и процент их успешности никто не заикается.
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rude.
Ответ Макс 1911
Так они и всем защитникам так пишут. Специалисты те ещё. Как быстрее, да заголовок посмачнее вся их цель
Спасибо хоть вратарям не пишут. Хотя Чилаверт не потерялся бы тут)
+4
-1
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Stewart D.
Ответ rude.
"В Бундеслиге-2022/23 Ватару забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах." Уже неоднократно говорилось что игрокам оборонительного плана нужно актуализировать другие параметры первичного статистического оценивания. Вы же профильный спорт.ресурс которому практически нет альтернативы в ру-сегменте. Развивайтесь!
спорц не про развитие, а про рекламу изо всех щелей и новости про зарему дзюбу и прочую дрянь)
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rooney pers
Ответ xxx-xxx
Ты его статистику видел за последние три года в бундеслиги ? Или лишь бы квакнуть ?
И сколько у него перхватов и других ттд присущих опорнику?
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Василий Монксик
Ответ Alex Serpen
Вендел или Барриос посильнее смотрятся.
на голову
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DolJun
Ответ rigobersong
Будут выше в таблице чем Мемас со своей сборной Африки:))
не волнуйся, мемасу ничего не угрожает ведь ливерпуль не в ла лиге выступает)
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кэпко
Ответ Блуждающий странник
Сильный игрок. 18 миллионов это копейки, любят считать чужие деньги. Для Ливерпуля реальное усиление проблемной позиции. В БЛ шикарен
сильный игрок из предпоследнего клуба Бундеслиги))
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Andria Managadze
Ответ rigobersong
Будут выше в таблице чем Мемас со своей сборной Африки:))
ригобер какого хулижника у тебя фото Мбаппе когда ты болеешь за Лео
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Andria Managadze
Ответ rigobersong
Я не знаю, что ты себе в голове там накрутила, никогда не был персофаном Месси:))
ого что-то новое
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кэпко
Симпатизирую Ливерпулю, но какое это позорище. Предлагать якобы 130кк евро за Кайседо и брать ноунейма из предпоследнего клуба Бундеслиги.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Был Хэндо, теперь Эндо. Следующий Ндо?
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PIT-BUL
ожидание Кайседо
реальность - какой то чувак за шапку сухарей
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Блуждающий странник
Сильный игрок. 18 миллионов это копейки, любят считать чужие деньги. Для Ливерпуля реальное усиление проблемной позиции. В БЛ шикарен
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Василий Монксик
У МС Родри,у Арсенала Райс,а у Ливерпуля японец с аэликспресс...
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Расул Самедов
Мне кажется, что для опорника нужно было выделить другую статистику.
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Prokuror Prokurorov
Кайседо с Алиэкспресс
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ЭлектроВеник
Ответ Макс 1911
Так они и всем защитникам так пишут. Специалисты те ещё. Как быстрее, да заголовок посмачнее вся их цель
ну такое они постоянно вакансии выкладывают в качестве новостей :)
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