«Ливерпуль» за 18 млн евро купил 30-летнего опорника «Штутгарта» Эндо
Состав «Ливерпуля» пополнил опорный хавбек «Штутгарта» Ватару Эндо.
30-летний футболист сборной Японии заключил долгосрочный контракт с «красными» и взял 3-й номер.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит 18 млн евро за Эндо.
В Бундеслиге-2022/23 Ватару забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах. Подробную статистику японского полузащитника можно изучить здесь.
Фото: liverpoolfc.com
Внезапный трансфер «Ливерпуля» – 30-летний опорник-ноунейм. Но Ватару Эндо заслуживает, чтобы о нем узнали
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