Сперцян хочет только в «Аякс», он главная цель клуба (Фабрицио Романо)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Фабрицио Романо Футбол

Эдуард Сперцян остается главной трансферной целью «Аякса».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний хавбек сборной Армении интересен многим клубам, но сам игрок хочет перейти только в «Аякс».

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» против трансфера Сперцяна – там считают «аморальным» ведение дел с российским клубом. В июле утверждалось, что «Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока, «Быки» отклонили это предложение.

В 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Эдуард забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. Его подробная статистика – здесь.

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41 комментарий

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Александр Денисов
Хотелось бы конечно его там увидеть, надеюсь все сложится
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Никита Самарин
Сперцян должен стоить как минимум не меньше Захаряна.
+34
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Василий Монксик
Ответ Никита Самарин
Сперцян должен стоить как минимум не меньше Захаряна.
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Dmitry Orlov
Думаю, если у всех сторон есть интерес, то трансфер состоится после того, как Реал Сосьедад официально объявит о переходе Захаряна. Это будет прецедент, в Аяксе скажут: а почему испанцам можно торговать с РПЛ, а нам нельзя? И вообще, Захарян-то игрок сборной России, а Сперцян - Армении, это же другое.
+14
0
+14
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Алексей Ненахов
Ответ Никита Самарин
Сперцян должен стоить как минимум не меньше Захаряна.
Самый дорогой армян , эти русский Сперцян
+14
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Алексей Ненахов
Ответ damondiamond
а что изменилось что-то в плане аморальности?
Чем ниже цена , тем меньше аморальность )
+8
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Никитос Семикоз
Ответ Александр Чижов
Полгода хочет а работает кассиром в магните.
я надеюсь хотя бы ты сам посмеялся с этого, иначе представляешь насколько это плохо?)
+4
0
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Максим Удовиченко
Быть голубым нормально у них, а вести дела российскими клубами - аморально. В этом вся Европа
+10
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Shaldon
Ответ Брэд Либил
ну конечно 23-летний Сперцян, который в возрасте Захаряна играл в ФНЛ, должен стоить не меньше 20-летнего Захаряна 😁
Возраст возрастом, а статистика и влияние на игру говорят сами за себя.
+4
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Александр Денисов
Вот он же сильнее Захаряна или мне кажется?
Почему тогда про него столько слухов нет?
+4
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Давид Agabekyan
Ответ Александр Денисов
Вот он же сильнее Захаряна или мне кажется? Почему тогда про него столько слухов нет?
Захарян младше
+2
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Блуждающий странник
Аякс Сперцяна... звучит солидно. Надеюсь перейдет, после Аякса прямая дорога в ведущие европейские чемпионаты даже со средними показателями, лучше перехода и быть не может. Раз главная цель нужно хвататься на этот шанс
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Дмитрий Тихонов
Ответ Никита Самарин
Сперцян должен стоить как минимум не меньше Захаряна.
Должен стоить больше, так как он лидер команды и статистика у него получше.
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Борис Энгельгардт
Ответ Тухель
Может потому что это российский сайт, где новости про российских игроков тащатся даже самые бредовые, потому что клики все равно соберешь, а армянин явно соберет меньше.
объём новостей про Хвичу опровергают ваш тезис
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Edo Milanian
Ответ Алексей Ненахов
Чем ниже цена , тем меньше аморальность )
чем ниже цена, тем ниже поцелуи))
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Константин Эсперов
Ответ Никита Самарин
Сперцян должен стоить как минимум не меньше Захаряна.
Сейчас немного больше , млн 15-18 .
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Василий Монксик
Надо переходить,из Аякса ушли многие выборы , позиция десятого номера вакантна,отличный шанс для Сперцяна.
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Брэд Либил
Ответ Никита Самарин
Сперцян должен стоить как минимум не меньше Захаряна.
ну конечно 23-летний Сперцян, который в возрасте Захаряна играл в ФНЛ, должен стоить не меньше 20-летнего Захаряна 😁
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Тухель
Ответ Борис Энгельгардт
объём новостей про Хвичу опровергают ваш тезис
Ну проверяем твой треп
https://www.sports.ru/khvicha-kvaratskhelia/
11 записей с начала июля по настоящее
https://www.sports.ru/arsen-zakharyan/
42 записи с 18 по 13 августа. Мне лень даже просто август считать.
По этому прежде чем врать проверяй информацию
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Cearvm
Ответ Брэд Либил
ну конечно 23-летний Сперцян, который в возрасте Захаряна играл в ФНЛ, должен стоить не меньше 20-летнего Захаряна 😁
В футболе возраст влияет, но не так, как в менеджере. Тем более с российскими игроками, которые зачастую не прогрессируют.
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Tun
Ответ Никита Самарин
Сперцян должен стоить как минимум не меньше Захаряна.
распродажа армян в РПЛ, сколько там Ашот рулил лигой, несколько месяцев? а вон как своих поднял)
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Илья Бушманов
Ответ Ahtarisiti
В Барселону не хочет?
в Реал
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шлеп нога
достойный выбор!
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Матвей Суицидин
Ответ Dmitry Orlov
Думаю, если у всех сторон есть интерес, то трансфер состоится после того, как Реал Сосьедад официально объявит о переходе Захаряна. Это будет прецедент, в Аяксе скажут: а почему испанцам можно торговать с РПЛ, а нам нельзя? И вообще, Захарян-то игрок сборной России, а Сперцян - Армении, это же другое.
я думаю, так и будет
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T622222
Мальчик хочет в Тамбов
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