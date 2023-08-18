Сперцян хочет только в «Аякс», он главная цель клуба (Фабрицио Романо)
Эдуард Сперцян остается главной трансферной целью «Аякса».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний хавбек сборной Армении интересен многим клубам, но сам игрок хочет перейти только в «Аякс».
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» против трансфера Сперцяна – там считают «аморальным» ведение дел с российским клубом. В июле утверждалось, что «Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока, «Быки» отклонили это предложение.
В 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Эдуард забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. Его подробная статистика – здесь.
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Почему тогда про него столько слухов нет?
https://www.sports.ru/khvicha-kvaratskhelia/
11 записей с начала июля по настоящее
https://www.sports.ru/arsen-zakharyan/
42 записи с 18 по 13 августа. Мне лень даже просто август считать.
По этому прежде чем врать проверяй информацию