Сперцян хочет только в «Аякс», он главная цель клуба (Фабрицио Романо)

Эдуард Сперцян остается главной трансферной целью «Аякса».

По данным инсайдера , 23-летний хавбек сборной Армении интересен многим клубам, но сам игрок хочет перейти только в «Аякс».

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет « » против трансфера – там считают «аморальным» ведение дел с российским клубом. В июле утверждалось, что «Аякс» предложил « » 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока, «Быки» отклонили это предложение.

В 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Эдуард забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. Его подробная статистика – здесь.

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