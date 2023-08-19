ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля. Обсуждаются последние детали («Чемпионат»)
Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в «Динамо».
«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», – сообщили источники «Чемпионата».
Колумбиец в нынешнем сезоне Мир РПЛ не провел ни одного матча в составе ЦСКА. В прошлом сезоне 25-летний игрок забил шесть голов и сделал две голевые передачи в 26 матчах чемпионата.
Статистику Карраскаля можно найти здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Но этого не сложилось, к сожалению.
Надеюсь, Личка найдет к нему подход.
В нынешних реалиях, когда ЦСКА находится под санкциями, это проще всего сделать на внутреннем рынке.
2. Карраскаль примерно с ноября - декабря начал строить из себя «короля на поле» и не выполнял требования Федотова.
Прекрасно помню, как во время матча с Сочи, когда Карраскаль решил не прессинговать игрока и потом сразу случился опасный момент у ворот ЦСКА, Федотов взял и заменил его. После чего Хорхе плотно уселся на лавку до конца сезона.
Поэтому, Федотову в его системе игры на поле он не очень то и нужен, хотя игрок талантливый.
Динамо👏👍
ЦСКА не понял
Но если прям выбирать с уходом кого команда очень серьезно просела бы, то это, на мой взгляд, Чалов, Мойзес, Роша и Обляков.
Очень грустно, что Баха ушел и это серьезная потеря, несмотря на его травмы - это невероятный универсал, который выкладывается всегда.
Так что, я не думаю, что ЦСКА не знает, что делает.
А людям пора привыкнуть, что на фоне всей ситуации в мире, такие трансферы внутри лиги станут нормой
Хорхе же частенько ленился и ничего не делал после потери мяча.