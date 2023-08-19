ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля. Обсуждаются последние детали («Чемпионат»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Хорхе Карраскаль Чемпионат.com Футбол

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в «Динамо».

«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», – сообщили источники «Чемпионата».

Колумбиец в нынешнем сезоне Мир РПЛ не провел ни одного матча в составе ЦСКА. В прошлом сезоне 25-летний игрок забил шесть голов и сделал две голевые передачи в 26 матчах чемпионата.

Статистику Карраскаля можно найти здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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47 комментариев

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Кирилл
С такой игрой, которую он показывал в ЦСКА во второй половине сезона, это не выглядит такой уж и потерей: если бы пахал на тренировках, выполнял тренерские установки и не филонил на поле, то был бы отличным усилением для команды.
Но этого не сложилось, к сожалению.

Надеюсь, Личка найдет к нему подход.
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Zieppi
Немного жаль что так вышло, но наверное лучше так, чем делать для кого-то исключения.
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Кирилл Эсаулов
Ответ olander
Конечно все должны по струнке шеренгами ходить. Это удобно. Ненавижу кепку
Давайте так, Федотов своими методами даёт результат уже не в первом клубе, а Караскаль ещё нигде звездой не стал, везде играет ярко, а потом сдувается. Так что тут явно очевидно, на кого ставку делать
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Максим Заворин
В Зенит игрок ушёл, в Тушино, теперь в Динамо, кто следующий? Все-таки Игорь в Локо?)
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Кирилл
Ответ AlbertDav
Хорошая замена Закаряну Динамо👏👍 ЦСКА не понял
1. ЦСКА нужно искать деньги на усиление состава.
В нынешних реалиях, когда ЦСКА находится под санкциями, это проще всего сделать на внутреннем рынке.

2. Карраскаль примерно с ноября - декабря начал строить из себя «короля на поле» и не выполнял требования Федотова.
Прекрасно помню, как во время матча с Сочи, когда Карраскаль решил не прессинговать игрока и потом сразу случился опасный момент у ворот ЦСКА, Федотов взял и заменил его. После чего Хорхе плотно уселся на лавку до конца сезона.
Поэтому, Федотову в его системе игры на поле он не очень то и нужен, хотя игрок талантливый.
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Rococo
Ответ Кирилл
С такой игрой, которую он показывал в ЦСКА во второй половине сезона, это не выглядит такой уж и потерей: если бы пахал на тренировках, выполнял тренерские установки и не филонил на поле, то был бы отличным усилением для команды. Но этого не сложилось, к сожалению. Надеюсь, Личка найдет к нему подход.
А кто для ЦСКА выглядит потерей, Заболотный?
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Кирилл Эсаулов
Ответ olander
Это верно, федотову талантливые не нужны, нужны пахари и работяги. Поэтому и смотреть на такой футбол больно, не смотря на вымученные победы. Как можно было проср… Карраскаля вообще не понятно. Попал человеку в руки алмаз, а он им начал орехи колоть
Ахахахахахах. А ничего, что ЦСКА сама забивабщая команда? Посмотри голы с Локо, посмотри голы из последнего матча с Сочи... Чалов не талантлив и не обладает нестандартным мышлением? Мендес? Мойзес, которому в защите позволено 1 в 1 обыгрывать, потому что может... Этот алмаз не играл нигде, ни на каком уровне более менее стабильно. Он хочет быть условным Вагнером, но он ни разу не Вагнер...
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AlbertDav
Хорошая замена Закаряну
Динамо👏👍
ЦСКА не понял
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HRYNDEL
Поздравляю Динамо у вас появился Смолов-2
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verhowen
Будем надеяться, что этот футболист найдёт свою игру и свое место на поле, в Динамо. И достойно заменит Захаряна.
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Zieppi
Ответ Alexander Prokofyev
А зачем новички, когда команду тащат Неукротимый Зе и Федор Бомбардир Пеналду
Про Мухина с Ермаковым добавь еще что-то смешное.
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Alexander Prokofyev
Ответ Аморалинни
Чистка авгиевой конюшни продолжается Но и новых скакунов не видно
А зачем новички, когда команду тащат Неукротимый Зе и Федор Бомбардир Пеналду
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Brennet
Ответ Mbest77
Это требл ЦСКА ) Трех игроков продать конкурентам 😂🙈 В Краснодар или Локо никого не собираются, чтобы покер оформить?
Троянские кони. Всё по плану.
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Кирилл
Ответ Rococo
А кто для ЦСКА выглядит потерей, Заболотный?
В нынешней ситуации в составе ЦСКА, конечно, все игроки на вес золота.
Но если прям выбирать с уходом кого команда очень серьезно просела бы, то это, на мой взгляд, Чалов, Мойзес, Роша и Обляков.

Очень грустно, что Баха ушел и это серьезная потеря, несмотря на его травмы - это невероятный универсал, который выкладывается всегда.
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Фантом
И что согласовывают? На какой минуте завтрашнего (точнее, уже сегодняшнего) матча он перебежит с одной стороны на другую?
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Aleksey Yashin
У Лички может хорошо заиграть. Парень очень талантливый, характер видимо иногда только мешает. Жаль что с Федотовым не сработались. Удачи в Динамо !
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Voin_LegenDa
Ответ Mbest77
Это требл ЦСКА ) Трех игроков продать конкурентам 😂🙈 В Краснодар или Локо никого не собираются, чтобы покер оформить?
Динамо не конкурент, а братья без вражды💪
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Кирилл Эсаулов
Ответ Mbest77
Это требл ЦСКА ) Трех игроков продать конкурентам 😂🙈 В Краснодар или Локо никого не собираются, чтобы покер оформить?
Над ЦСКА смеялись, что они Тики и Мару продали в Локо. А тип паспортисты, да как так. В итоге оба сейчас легионеры) один причем даже не заиграл.

Так что, я не думаю, что ЦСКА не знает, что делает.

А людям пора привыкнуть, что на фоне всей ситуации в мире, такие трансферы внутри лиги станут нормой
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Водяра
Пора возвращать Дзагоева.
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Pertinax Gandi
Сачок он. Хотелось бы ошибиться, но боюсь это будет второй Норман по отношению к делу.
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ltkmaby
Ответ Pertinax Gandi
Сачок он. Хотелось бы ошибиться, но боюсь это будет второй Норман по отношению к делу.
А в чем он сачок?
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Ебздрогыч
Там Акинфеев, когда последним уходить будет, пусть дверь закроет чтоб собаки не набежали
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Кирилл Эсаулов
Ответ Мексиканская песня
Команда Заб 1 Зенит 70 2 ЦСКА 58 3 Спартак 60
иди спать, пожалуйста. что ты мне за рандомные цифры показываешь? ты открой результаты этого сезона и посмотри количество и качество голов ЦСКА. И без Караскаля и Медины. поставь на их место более дисциплинированных футболистов и результаты станут ещё лучше. а Хорхе не боец, нас такие не нужны. да как и Медина тоже. вот Базу жалко, он топ. а этих двоих нет.
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Артур Филоненко
Ответ Ебздрогыч
Там Акинфеев, когда последним уходить будет, пусть дверь закроет чтоб собаки не набежали
Сомневаюсь, что Газаев возобновит тренерскую карьеру.
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Кирилл
Ответ Мексиканская песня
Что такое требования Федотова? Есть два клуба, по "Во что они играют?" я скучаю. ЦСКА и Барселона.
Например, все игроки должны прессинговать после своей потери мяча и сразу вступать в прессинг чтобы вернуть его.

Хорхе же частенько ленился и ничего не делал после потери мяча.
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