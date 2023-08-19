ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля. Обсуждаются последние детали («Чемпионат»)

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в «Динамо».

«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», – сообщили источники «Чемпионата».

Колумбиец в нынешнем сезоне Мир не провел ни одного матча в составе . В прошлом сезоне 25-летний игрок забил шесть голов и сделал две голевые передачи в 26 матчах чемпионата.

Статистику Карраскаля можно найти здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?