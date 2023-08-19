Вячеслав Дацик нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде

Теги Вячеслав Дацик Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

В Москве состоялся боксерский турнир «Бойцовского вечера РЕН ТВ», в главном событии которого прошел бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном.

Дацик победил соперника техническим нокаутом в первом раунде.

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6 комментариев

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Ваня Терпеливый
Дациг - главный хедлайнер российских фрик боев
Убъет всех этих емель и ошейников
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SKA Rostov1992
Ответ Ваня Терпеливый
Дациг - главный хедлайнер российских фрик боев Убъет всех этих емель и ошейников
Можно только за него порадоваться, нашёл свою нишу и очень даже достойно зарабатывает
+12
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AVKU
Вроде Слава тренируется, тренируется, а выходит на ринг, и просто кидает силовые удары от задницы. Выглядит брутально, но на бокс не похоже. Зато выглядеть стал всё лучше и лучше, скоро кубики увидим! )
+6
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PsichoEscape
Это точно новость из мира спорта?
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Аморалинни
Коротко об уровне боев - на ютубе в рекомендации недавно попало видео, где его недели две назад в нокдаун отправляет какой-то любитель во время кулачных боев на песке🤡
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Savelyev10211
Ответ AVKU
Вроде Слава тренируется, тренируется, а выходит на ринг, и просто кидает силовые удары от задницы. Выглядит брутально, но на бокс не похоже. Зато выглядеть стал всё лучше и лучше, скоро кубики увидим! )
Сила инерции от этих изподжопников его аж разворачивать начинает порой, забавно смотрится)
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