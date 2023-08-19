Вячеслав Дацик нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде

В Москве состоялся боксерский турнир «Бойцовского вечера РЕН ТВ», в главном событии которого прошел бой в тяжелом весе между и Оли Томпсоном.

Дацик победил соперника техническим нокаутом в первом раунде.

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