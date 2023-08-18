Бабич прошел медосмотр для «Спартака» и подписал контракт (Metaratings)

Срджан Бабич подписал контракт со «Спартаком».

По данным Metaratings.ru, защитник сборной Сербии успешно прошел медосмотр в Москве перед завершением трансфера из «Альмерии» в «Спартак» и подписал контракт с красно-белыми.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Бабича 5 млн евро, а зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год.

Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне , можно найти здесь.

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