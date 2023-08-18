Бабич прошел медосмотр для «Спартака» и подписал контракт (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Альмерия Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич подписал контракт со «Спартаком».

По данным Metaratings.ru, защитник сборной Сербии успешно прошел медосмотр в Москве перед завершением трансфера из «Альмерии» в «Спартак» и подписал контракт с красно-белыми.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Бабича 5 млн евро, а зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год.

Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне Ла Лиги, можно найти здесь.

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63 комментария

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Сергей48
Ну и славно! Удачи ему в Москве! Защитник надежный очень нужен сейчас!
+58
-8
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Сергей Ковалев
Ответ Сергей Галынский
Это тиктокер,который? Ну,поржом
посмотри в зеркало и ржи сколько влезет...
+38
-4
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Atremio
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Меня зовут Роман, мне 45 лет… Просто вбейте этот номер телефона и поймете кто я…
+26
-1
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Спартак сила
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удачи в лучшем клубе России
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Vatikan
Ответ Сергей48
Ну и славно! Удачи ему в Москве! Защитник надежный очень нужен сейчас!
А желательно ещё 1 или 2
+15
-3
+12
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Пользователь Huawei
С осторожным оптимизмом - добро пожаловать!
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Vatikan
Ответ Atremio
Меня зовут Роман, мне 45 лет… Просто вбейте этот номер телефона и поймете кто я…
И каков твой типаж?
+6
0
+6
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Алексей Иванов
Отлично, добро пожаловать домой! Ждём отличной игры.
+6
-1
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Атакующий Юран
Бабич 👍
+6
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Joe Biden
Ответ Причёска Бэйла
Если адекватно, то чем он лучший?
Чем другие.
+9
-4
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MstAndreev
Ответ bengalsckyzh
Отлично! Серб в рядах "красно-белых", хорошая примета.
Станич, Петкович, Ристович, Селкич, Тробок - так себе приметы)
+6
-1
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error505
Ответ Дядя ТУРА
романо подтвердил! Захарян в Реал С. подписали
это конечно хорошо, но тут про цска
+4
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bengalsckyzh
Отлично! Серб в рядах "красно-белых", хорошая примета.
+6
-2
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Сергей48
Ответ Vatikan
А желательно ещё 1 или 2
Точно!)
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-2
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Misha Rosenberg
Ура... Наконец-то защитник
Вперёд к чемпионству...
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Барберис
Статистика прошлого сезона впечатляет.
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Shast
Ответ Captain_Noname
Слушайте, я хочу ошибаться, но он очень похож на заурядного игрока. Одно и то же: покупается толпа средних по качеству исполнителей за относительно небольшие деньги -_-
Ты его в игре хоть видел. Бонгонду тоже пылесосили, а оказался очень даже. Надо посмотреть а потом выводы делать
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-2
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Sportswear
Ответ КИЗАРАЙД prod
как он в целом? кто кратко ответит?
В отбор смело идёт, головой отлично играет. Не хуже Джикии, однозначно.
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Shadowfild НезнаЯ
Так быстро не верю есть какой-то подвох
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Vatikan
Ответ Ебздрогыч
Пока фотки в майке не будет - не поверим. Но тут радует, что именно про Бабича было меньше всего новостей и слухов. Верим, что все получится!
Вообще эта новость ещё в первой половине дня была, так что спортс опаздывает сильно
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Tvoyaocheredbomji
Ответ Кирилл Комиссаров
лз Бабич..лцз джикия в чем проблема?
Какой ЛЗ? Зачем этот бред писать. Он ЦЗ с ростом 195. ЛЗ - Рябчук
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Atremio
Ответ Vatikan
И каков твой типаж?
У меня типаж человека, который совершает трансферы. Но только типаж…
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Sportswear
Ответ Shast
Ты его в игре хоть видел. Бонгонду тоже пылесосили, а оказался очень даже. Надо посмотреть а потом выводы делать
Согласен. Примера это не РПЛ. Выводы делать рано.
+1
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Captain_Noname
Слушайте, я хочу ошибаться, но он очень похож на заурядного игрока. Одно и то же: покупается толпа средних по качеству исполнителей за относительно небольшие деньги -_-
+2
-1
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Атакующий Юран
Ответ MstAndreev
Станич, Петкович, Ристович, Селкич, Тробок - так себе приметы)
Видич, Пьянович!!! А Петкович, кстати, такой со штрафного Сатурну положил 19 лет назад, что все бабки отбил за свой трансфер
+2
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