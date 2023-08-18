Хавбека «Вест Хэма» Пакета подозревают в ставках. Из-за этого срывается переход в «Ман Сити»

Лукас Пакета, вероятно, не перейдет в «Манчестер Сити» из «Вест Хэма».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 25-летнего хавбека сборной Бразилии на грани срыва по «конфиденциальным» причинам. На данный момент между «Ман Сити» и «Вест Хэмом» не идут переговоры.

Как отмечает Daily Mail, причиной срыва переговоров стало расследование, которое проводит Футбольная ассоциация Англии (FA) в отношении Пакета. Детали не уточняются, однако «Вест Хэм» надеется, что FA не применит к бразильцу строгие санкции.

Ранее сообщалось, что Пакета согласовал 6-летний контракт с «Сити» и общался с тренером Пепом Гвардиолой, игрока рассматривали в качестве замены травмированному Кевину де Брейне. «Горожане» предлагали 85+10 млн фунтов за Лукаса, «Вест Хэм» хотел 110 млн без бонусов.

В прошлом сезоне за нарушения ставочного кодекса форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни был дисквалифицирован на 8 месяцев и оштрафован на 50 тысяч фунтов.

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