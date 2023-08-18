Хавбека «Вест Хэма» Пакета подозревают в ставках. Из-за этого срывается переход в «Ман Сити»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Ставки на спорт Футбольная ассоциация Англии Лукас Пакета Ставки на футбол Ставки

Лукас Пакета, вероятно, не перейдет в «Манчестер Сити» из «Вест Хэма».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 25-летнего хавбека сборной Бразилии на грани срыва по «конфиденциальным» причинам. На данный момент между «Ман Сити» и «Вест Хэмом» не идут переговоры. 

Как отмечает Daily Mail, причиной срыва переговоров стало расследование, которое проводит Футбольная ассоциация Англии (FA) в отношении Пакета. Детали не уточняются, однако «Вест Хэм» надеется, что FA не применит к бразильцу строгие санкции.

Ранее сообщалось, что Пакета согласовал 6-летний контракт с «Сити» и общался с тренером Пепом Гвардиолой, игрока рассматривали в качестве замены травмированному Кевину де Брейне. «Горожане» предлагали 85+10 млн фунтов за Лукаса, «Вест Хэм» хотел 110 млн без бонусов.

В прошлом сезоне за нарушения ставочного кодекса форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни был дисквалифицирован на 8 месяцев и оштрафован на 50 тысяч фунтов.

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16 комментариев

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amaDardie
Поставил на переход в МС?🌚
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андрей кольцов
А вот и шейхи запустили свои «рычаги»))
+6
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Aram Avanesian
Пусть теперь продают за 110 млн фунтов
+4
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hiper74
Ответ андрей кольцов
А вот и шейхи запустили свои «рычаги»))
Теперь сами его Сити принесут в пакете:)
+4
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#SharkTeam
Если правда, то трансфер все
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dimamak10
Ответ amaDardie
Поставил на переход в МС?🌚
Если хочешь , грузи , братан
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Пакет
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Tomaat Spwitch
МС не нужен Пакета. Тем более что за него просят так много.
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S. A.
Пусть в Брентфорд переходит. Подружится там с одним форвардом
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Cearvm
Вест Хэм доигрался. Надо было за 80 запаковывать и быстрее отсылать.
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damondiamond
Пакет документов (ставок)
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jordy
Это хорошая новость.
Очень рад за Вест Хэм, очень рад, что они отказались от 85+10, что предлагал Сити.
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NikoVinkovic
Ответ amaDardie
Поставил на переход в МС?🌚
Ну если так, то парню в Англии вообще кирдык, даже временной дисквой, как Тоуни, не отделается
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Иван Иванов
Ответ NikoVinkovic
Ну если так, то парню в Англии вообще кирдык, даже временной дисквой, как Тоуни, не отделается
А какие последствия могут быть?
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