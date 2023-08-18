Контрольные прокаты юниорской сборной России. Жилина, Гордеева, Титова, Базылюк, Двоеглазова покажут произвольные программы
18 августа юниорки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Девушки
Произвольная программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участницы
Виктория Морозова
Агата Петрова
Анастасия Марасанова
Вероника Жилина
Таисия Коробицина
Кира Трофимова
Елизавета Лабутина
Алиса Двоеглазова
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