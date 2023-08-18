Контрольные прокаты юниорской сборной России. Жилина, Гордеева, Титова, Базылюк, Двоеглазова покажут произвольные программы

18 августа юниорки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Девушки

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участницы

Виктория Морозова

Агата Петрова

Анастасия Марасанова

Вероника Жилина

Таисия Коробицина

Кира Трофимова

Елизавета Лабутина

Алиса Двоеглазова

Фигурный сезон запускают юниоры: у Тутберидзе 13-летний гений, Плющенко с четверкой «ангелов», а еще в деле Навка!

Суперюниорка Плющенко пошла против правил ради сложности – в чем идея?