Контрольные прокаты юниорской сборной России. Жилина, Гордеева, Титова, Базылюк, Двоеглазова покажут произвольные программы

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Титова Вероника Жилина Елизавета Куликова Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Алена Принева Виктория Морозова Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Елизавета Лабутина Агата Петрова Кира Трофимова Маргарита Базылюк Фигурное катание

18 августа юниорки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Девушки

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участницы

Виктория Морозова

Агата Петрова

Анастасия Марасанова

Елизавета Куликова

Мария Гордеева

Алена Принева

Софья Титова

Маргарита Базылюк

Вероника Жилина

Таисия Коробицина

Кира Трофимова

Елизавета Лабутина

Алиса Двоеглазова

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