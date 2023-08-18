Захарян пройдет медосмотр в «Сосьедаде» в субботу. С ним прилетели родители, девушка, советники и переводчик

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян пройдет медосмотр в «Реал Сосьедад» в субботу.

В воскресенье футболист сможет провести первую тренировку в новом клубе, сообщает Mundo Deportivo.

В Сан-Себастьян Захарян прибыл с родителями, девушкой, несколькими советниками и переводчиком, который будет сопровождать его, в том числе в раздевалке.

Сегодня полузащитник «Динамо» прибыл в Испанию для завершения трансфера за 12 млн евро.

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84 комментария

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MstAndreev
А повар? А личный астролог? Какой-то неподготовленный выезд)
+91
-2
+89
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Vićtor Diaź
Советники Захаряна…
+75
-1
+74
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Нейтральный критик
Ответ Ковид 07.10.52
Захарян зашел в туалет и находился там 3 мин. 15сек....
А советник стоял рядом и советовал.
+51
0
+51
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Артем Русанов
Армяне 😅
+45
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ygcn5c2ty9
как поняли по загу, Нобель там
+40
-1
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crazy_elky
У всех футболистов окружение, а у наших - советники. Потому что русский никогда не попадает в окружение :)
+38
-1
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Иван Колесников
— У нас было два переводчика, девушка, 3 советника, родители и целое множество агентов всех сортов и расцветок. Не то что бы это был необходимый запас для поездки в Испанию. Но если ты начал сваливать из Премьер Лиги, становится трудно остановиться.
+19
0
+19
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Кузя Гитарист
Ответ Артем Русанов
Армяне 😅
Пол Адлера говорят завтра прилетят
+18
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Антон Фалафель
#окружение захаряна
+14
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DroDmit11
Как цыгане прям
+18
-4
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Сергей К
Ответ Vićtor Diaź
Советники Захаряна…
Окружение Месси. На минималках...)
+13
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Сергей48
А где кот?
+10
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artpal
Нобель - переводчик с армянского?
+7
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Richman95
… и с Нобелито
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Ковид 07.10.52
Захарян зашел в туалет и находился там 3 мин. 15сек....
+11
-5
+6
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Ilya Bobrin
точно всех взяли, никого не забыли?)
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Mixos Demid
Ответ Аморалинни
Комментарий удален пользователем
Либо девушка или советник или переводчик!
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Антибаскет Поповича
А массажиста не взял? Кокорин не одобряет.
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Сергей К
Ответ crazy_elky
У всех футболистов окружение, а у наших - советники. Потому что русский никогда не попадает в окружение :)
Если только в хоровод...)
+3
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Ростов-на-Дону
А как же без повара?
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95zr7ky2qm
Ответ Vićtor Diaź
Советники Захаряна…
Это Нобеля так называют
+2
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KORADO
Ответ LaffyTaffy
Ппц, он себя ведет как мегазвезда… Ставлю, что провалится с таким отношением и вернётся в Россию
А что такого лично он уже сделал не так , как делают другие спортсмены !?
Он заслужил раз такое к нему внимание.
+3
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Экселлент
🚨 Fabrizio Romano | Арсен Захарян - игрок «Реал Сосьедад», Here We Go!!

💰 Сумма трансфера: 13 млн евро.
+2
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Усатый КозлоБык ©
Давай Заха!!! Порви Ла Лижку!!!
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Recreated
Маловато людей подпряг!
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