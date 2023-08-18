Захарян пройдет медосмотр в «Сосьедаде» в субботу. С ним прилетели родители, девушка, советники и переводчик
Арсен Захарян пройдет медосмотр в «Реал Сосьедад» в субботу.
В воскресенье футболист сможет провести первую тренировку в новом клубе, сообщает Mundo Deportivo.
В Сан-Себастьян Захарян прибыл с родителями, девушкой, несколькими советниками и переводчиком, который будет сопровождать его, в том числе в раздевалке.
Сегодня полузащитник «Динамо» прибыл в Испанию для завершения трансфера за 12 млн евро.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Он заслужил раз такое к нему внимание.
💰 Сумма трансфера: 13 млн евро.