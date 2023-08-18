Захарян пройдет медосмотр в «Сосьедаде» в субботу. С ним прилетели родители, девушка, советники и переводчик

Арсен Захарян пройдет медосмотр в «Реал Сосьедад» в субботу.

В воскресенье футболист сможет провести первую тренировку в новом клубе, сообщает Mundo Deportivo.

В Сан-Себастьян Захарян прибыл с родителями, девушкой, несколькими советниками и переводчиком, который будет сопровождать его, в том числе в раздевалке.

Сегодня полузащитник «Динамо» прибыл в Испанию для завершения трансфера за 12 млн евро.

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