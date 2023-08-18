Уолкотт завершил карьеру
Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Тео Уолкотт завершил карьеру.
Последним клубом 34-летнего вингера был «Саутгемптон», в котором Тео и начинал профессиональную карьеру.
Уолкотт с 2006 по 2018 год выступал за «Арсенал», с которым выиграл 6 трофеев – 3 Кубка Англии и 3 Суперкубка Англии.
Также он играл за «Эвертон». На клубном уровне футболист провел 563 матча. За сборную Англии он сыграл 47 раз и забил 8 голов, выступив на Евро-2012.
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Как же я был удивлен, увидев в составе англичан 17-летнего парня, который с отрывом был моложе всех других игроков турнира. Это сейчас стало привычно, видеть 16-17 летних вундеркиндов в составе топ-клубов и сборных, а тогда казалось чем-то невероятным, от того было интересно следить за его карьерой и дальше
В общем есть приятная ностальгия, когда слышу его имя, хоть карьера сложилась в итоге не столь ярко, как предрекали на старте, но все равно игрок был добротный
Жаль что по-настоящему карьера завершилась ещё в том матче где он фанатам шпор счёт на пальцах показывал. После тех крестов так и не смог вернуть свой уровень.
В Англии остался всего один (
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