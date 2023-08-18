Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Тео Уолкотт завершил карьеру.

Последним клубом 34-летнего вингера был « », в котором Тео и начинал профессиональную карьеру.

с 2006 по 2018 год выступал за « », с которым выиграл 6 трофеев – 3 Кубка Англии и 3 Суперкубка Англии.

Также он играл за « ». На клубном уровне футболист провел 563 матча. За сборную Англии он сыграл 47 раз и забил 8 голов, выступив на Евро-2012.

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