Уолкотт завершил карьеру

Теги Тео Уолкотт Эвертон Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Футбол

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Тео Уолкотт завершил карьеру.

Последним клубом 34-летнего вингера был «Саутгемптон», в котором Тео и начинал профессиональную карьеру.

Уолкотт с 2006 по 2018 год выступал за «Арсенал», с которым выиграл 6 трофеев – 3 Кубка Англии и 3 Суперкубка Англии.

Также он играл за «Эвертон». На клубном уровне футболист провел 563 матча. За сборную Англии он сыграл 47 раз и забил 8 голов, выступив на Евро-2012.

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86 комментариев

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might23
Английский Владимир Быстров
+105
-5
+100
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Тимур Таубаев
Очень рано начал , зажёг и так быстро потух, когда-то казалось , что вырастет в топ-нападающего в мире , в любом случае , удачи Тео 🙏🏻
+70
-1
+69
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Артур Азимов
Фотография, на которой его уносят на носилках и он показывает 2:0 с улыбкой на лице, для меня будет самым ярким воспоминанием о нем
+54
-1
+53
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Russian Horse
Он и Аарон Леннон - два топовых английских бегунка 💪
+34
0
+34
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Roman
Ответ Russian Horse
Он и Аарон Леннон - два топовых английских бегунка 💪
Ты болеешь за Астон Виллу, но не знаешь про Габриэля Агбонлахора?)
+30
-2
+28
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lime unicorn
Ответ might23
Английский Владимир Быстров
скорее Ахмед Муса
+17
-2
+15
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кроссовер Айверсона
Символично что последний свой гол он забил именно Арсеналу
+12
0
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Andria Managadze
ех не сложилось у него карьера 💔💔🥲
+11
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Aleksey Sandakov
Ответ Тимур Таубаев
Очень рано начал , зажёг и так быстро потух, когда-то казалось , что вырастет в топ-нападающего в мире , в любом случае , удачи Тео 🙏🏻
Да, помню в ФИФА 07 до 99 раскачивался, был очень перспективным)
+11
-1
+10
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Fakepapp
Помню как в детстве листал какой-то футбольный журнал, выпуск был посвящен ЧМ-2006 и там были составы всех сборных с датой рождения каждого игрока.

Как же я был удивлен, увидев в составе англичан 17-летнего парня, который с отрывом был моложе всех других игроков турнира. Это сейчас стало привычно, видеть 16-17 летних вундеркиндов в составе топ-клубов и сборных, а тогда казалось чем-то невероятным, от того было интересно следить за его карьерой и дальше

В общем есть приятная ностальгия, когда слышу его имя, хоть карьера сложилась в итоге не столь ярко, как предрекали на старте, но все равно игрок был добротный
+8
0
+8
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CCCP{{BOOM}}
Г. ты не был, но и до вершин не добрался.
+8
-1
+7
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Arima Baki
этот забег против Ливерпуля и гол Ньюкаслу останутся в истории
+6
0
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lime unicorn
кто-то скажет, что сверкнул рано и не достиг своего потолка, а я же наоборот скажу, что Тео как раз потолка достиг у мсье Венгера. у Уолкотта было крайне мало полезных скиллов, а те, что были (скорость, неплохой дриблинг), прокачивались до максимума под руководством Арсена. он в полной мере реализовал себя, всё-таки начать играть в 16 лет, в команде, которая претендует на медали и не теряться при этом на поле, это то, чего многим не хватает. ну и сезон 12/13 прям вишенка на торте, 37 результативных действий в 40 матчах. большинство таких результатов за пару сезонов не достигают.
+4
0
+4
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Сергей Лимонников
Ответ Russian Horse
Он и Аарон Леннон - два топовых английских бегунка 💪
А как же Шон Райт Филипс
+4
0
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Жирный Лукаку
Ответ Redhead One
А как же Ибарбо? Жервиньо?
Ну, они только в ФИФЕ были полезными
+3
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Marcus-light
Ответ Артур Азимов
Фотография, на которой его уносят на носилках и он показывает 2:0 с улыбкой на лице, для меня будет самым ярким воспоминанием о нем
Согласен. Пожалуй, самый позитивный разрыв крестообразных связок в футболе.
+4
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Doctor Draude
с фабре и перси отлично играли ))
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Stewee
Всегда считал его "молодым и перспективным", а он уже карьеру закончил... Да уж, быстро время летит.
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Edgardinho
Ответ Russian Horse
Он и Аарон Леннон - два топовых английских бегунка 💪
а как же Пеннант)
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Gooner23
Помню его молниеносные забеги по флангу, и не забуду его голы в Челси и Ньюкасл, удачи Теодор в дальнейшем
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Glukinho
Ответ might23
Английский Владимир Быстров
Алё, это Тейка
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Marcus-light
Ответ Russian Horse
Он и Аарон Леннон - два топовых английских бегунка 💪
Леннон то каким боком. Аарон игроком был на уровне Пеннанта, его вспомнят только олдскулы. Уолкотт всё же куда более культовая фигура и сильный футболист. Это был, пожалуй, первый 16-летний игрок с таким пиаром и такими надеждами. Более того, первый, кто начал эти надежды оправдывать. Но вместе с тем он стал символом того, что в 16 лет с такими исходными данными, лучше не попадать в основу топ-клуба
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Дмитрий Зибров
в 2006 на ЧМ был самым молодым, помню тот журнал мой футбол
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Reservoir Cat
Тео крутой. Много запоминающихся моментов оставил.
Жаль что по-настоящему карьера завершилась ещё в том матче где он фанатам шпор счёт на пальцах показывал. После тех крестов так и не смог вернуть свой уровень.
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Аморалинни
Из легендарной тройки Уэлбек, Старидж, Уолкот
В Англии остался всего один (
Легенды уходят, мир никогда не будет прежним
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