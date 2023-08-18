Смолов о трансфере в Саудовскую Аравию: «Невозможно, они таких звездных футбиков подписывают. Для них российские игроки – как шеф-повар из Перу или африканской страны»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Герман Ткаченко высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Федор Смолов не верит, что его пригласят в Саудовскую Аравию.

– Ты многократно отвечал на вопросы про Европу. На фоне переездов игроков примерно твоего возраста (Оздоева, Кузяева) твое восприятие на продолжение карьеры в Европе поменялось?

– Здесь же вопрос предложений. Если их нет – я все равно старше становлюсь, и вероятность их поступления уменьшается. Надо быть реалистом.

– Закрыл ли для себя эту тему?

– Зависит от предложений. Сейчас по мере того, что становишься старше – другие приоритеты с точки зрения рассмотрения предложений.

Будет какое-то суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока, и нас с «Динамо» все устроит – возможно, рассмотрю. В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звездных футбиков подписывают… Плюс квоты на легионеров.

– Ты был на обложке Vogue.

– Мы разговаривали, но там очень закрытый рынок. Была очень хорошая аналогия: российские футболисты для них как шеф-повар из Перу или какой-нибудь африканской страны. Он может быть классным, но ты предпочтешь зарекомендованного условного француза или испанца.

Реакция такая: «Российский футболист? Ну слышали, да. Он может быть неплохим, но возьмем бразильца».

– Ты говоришь, что общались. На тебя кто-то выходил оттуда или общались с твоим представителем Германом Ткаченко?

– Да. Герман общался в том числе: летал туда и разговаривал с несколькими клубами. Там непросто было, повторюсь: российский рынок вообще не изучен – знают некоторые фамилии, но [им] не очень интересно, – сказал форвард «Динамо».

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62 комментария

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Сергей Забырин
Ответ Farid Fataliyev
кто нибудь скажите ему что Лима кулинарная столица Юж.Америки и там несколько лучших ресторанов мира))))
Он тебе сказал, что там могут быть очень хорошие шеф-повара, но возьмут европейца. Просто из-за стереотипов.
Обязательно нужно накинуть г*вна на вентилятор и показать, что ты эрудит. Молодец
+236
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+217
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Spaten
Да ладно, а кто из них забивал Реалу и Барсе и играл в клубе Мостового?)
+53
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Mark Safa
Ответ rigobersong
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Он за локо играл в ЛЧ, ты о чем?)))
+46
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Ответ Spaten
Да ладно, а кто из них забивал Реалу и Барсе и играл в клубе Мостового?)
Кстати, аргумент топовый, но представлять его арабам должен сам Мостовой
+40
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Farid Fataliyev
кто нибудь скажите ему что Лима кулинарная столица Юж.Америки и там несколько лучших ресторанов мира))))
+115
-80
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Ответ Farid Fataliyev
кто нибудь скажите ему что Лима кулинарная столица Юж.Америки и там несколько лучших ресторанов мира))))
Смолов бы рад и шеф-поваром, но пока на стадии намазывания масла на бутерброд
+32
-6
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Василий Монксик
В более слабые клубы они подписывают средних легионеров.Там всего 4 топа подписывающих суперзвезд.
+25
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Андрей Винтовой
Ответ Сергей Забырин
Он тебе сказал, что там могут быть очень хорошие шеф-повара, но возьмут европейца. Просто из-за стереотипов. Обязательно нужно накинуть г*вна на вентилятор и показать, что ты эрудит. Молодец
Так может он имел в виду, что в Лиме есть хорошие повара, против которых играют стереотипы, а в России и стереотипы, и футболистов нет
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градус ненависти
Лол, шеф повар из Перу это почти синоним топ класса
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Люби Зенит Побольше Побед
Российский футболист в СА сейчас хет-трики делает)
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calamitas
Ответ Сергей Забырин
Он тебе сказал, что там могут быть очень хорошие шеф-повара, но возьмут европейца. Просто из-за стереотипов. Обязательно нужно накинуть г*вна на вентилятор и показать, что ты эрудит. Молодец
Он сравнил шеф-повара из Перу и из "африканской страны". Если для твоего уровня развития образованный человек это сразу же "эрудит, накидывающий г*вно на вентилятор" - мои соболезнования.
+8
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Alexey Alexeev
Ответ Сергей Забырин
Он тебе сказал, что там могут быть очень хорошие шеф-повара, но возьмут европейца. Просто из-за стереотипов. Обязательно нужно накинуть г*вна на вентилятор и показать, что ты эрудит. Молодец
Нет никакого говна - просто человек написал интересный факт. Я , например, не знал .
+7
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Hilperico
Там уже играют Камано, Крыховяк, Кверквелия и даже Бауэр))
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ericssons
Федю точно не возьмут. Они смотрели ЧМ.
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Mark Safa
Ну для команд из нижней части таблицы может и пригодилась бы, но вряд ли нашем паспортистам это надо
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помню джанашия
Ответ Farid Fataliyev
кто нибудь скажите ему что Лима кулинарная столица Юж.Америки и там несколько лучших ресторанов мира))))
Лима-это один из лучших легионеров Локомотива, а не какая не столица))
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Тюменский медвежонок
Саудовцам в первую очередь нужен "хайповый-известный" сильный футболист, а не просто средний футболист, поэтому такие как Смолов там и не нужны, да Смолов сильнее безусловно чем многие игроки саудовцы в лиге, но Смолова никто не знает, от его перехода Саудовская лига вообще никакого буста не получит, а российская аудитория из-за Смолова чемпионат смотреть точно не станет
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banchik1
Ответ calamitas
Он сравнил шеф-повара из Перу и из "африканской страны". Если для твоего уровня развития образованный человек это сразу же "эрудит, накидывающий г*вно на вентилятор" - мои соболезнования.
Где сравнение - типа шеф-повар из Перу хуже/лучше шеф-повара из африканской страны? К чему это натягивание совы на глобус
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6kMz
Ответ Антон Фалафель
Ну Кверквелия даже из Грузии уехал в СА без проблем.
В саудовский пердив. Не уверен, что это тот трансфер, которого ждёт Смолов)
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Антон Фалафель
Ну Кверквелия даже из Грузии уехал в СА без проблем.
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DeltaForce
Сравнение некорректное,в 2023 перуанский Central получил звание лучшего ресторана мира.
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Jan Vorontsov
Ответ felix-sanchez
Так он не знает, что такое Лима, не удивлюсь, если он думает, что и Перу в Африке находится.
Удивляет такой снобизм от человека, который даже заголовок прочесть не в состоянии, ведь "или" очевидно отделяет Перу от африканских стран.
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Farid Fataliyev
Ответ Vadim Medvedev
крайне спорное утверждение про лиму, мягко скажем
Не был, но в рейтинге 100 лучших ресторанов мира там есть несколько ресторанов из Лимы. Да и многие кулинарные блогеры и обзорщики так утверждают
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User 0234
Что интересно было между поварами Перу и Смолова, если так о них высказывается
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SegaYasch
Ответ Василий Монксик
В более слабые клубы они подписывают средних легионеров.Там всего 4 топа подписывающих суперзвезд.
Ну так и зачем ему уезжать в условную СА если там будут такие же деньги что он и в Динамо получает?
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