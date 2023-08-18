Ромащенко возглавил «Ахмат». Контракт с ассистентом Черчесова – на 3 года

Экс-помощник Станислава Черчесова возглавил «Ахмат».

Клуб из Грозного и подписали контракт на три года.

Ромащенко уже работал в клубе. С октября 2011 по май 2013 года он был ассистентом . Позже он работал в его штабе в «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

В тренерский штаб российского специалиста вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

17 августа покинул пост главного тренера « ».

На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу – над «Сочи» (2:1) в Мир . В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» дома.

Фото: t.me/akhmatgrozny/4118

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