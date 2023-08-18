Ромащенко возглавил «Ахмат». Контракт с ассистентом Черчесова – на 3 года
Экс-помощник Станислава Черчесова возглавил «Ахмат».
Клуб из Грозного и Мирослав Ромащенко подписали контракт на три года.
Ромащенко уже работал в клубе. С октября 2011 по май 2013 года он был ассистентом Станислава Черчесова. Позже он работал в его штабе в «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».
В тренерский штаб российского специалиста вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).
17 августа Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».
На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу – над «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» дома.
Фото: t.me/akhmatgrozny/4118
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Были бы десятыми в прошлом сезоне, Ташуев ещё бы работал.
К тому же... очевидно, в главных он успехов не добивался.
И что нам нужно теперь делать? Вот мы "решаем" за огромное федеративное государство. "Слегка" ослабленное, правда, относительно Союза. И что нам делать?