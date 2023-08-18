Ромащенко возглавил «Ахмат». Контракт с ассистентом Черчесова – на 3 года

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Мирослав Ромащенко Андрей Сосницкий Роберт Евдокимов Александр Гончаров Футбол

Экс-помощник Станислава Черчесова возглавил «Ахмат».

Клуб из Грозного и Мирослав Ромащенко подписали контракт на три года.

Ромащенко уже работал в клубе. С октября 2011 по май 2013 года он был ассистентом Станислава Черчесова. Позже он работал в его штабе в «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

В тренерский штаб российского специалиста вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

17 августа Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».

На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу – над «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» дома.

Фото: t.me/akhmatgrozny/4118

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46 комментариев

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Андрей Кастуев
Черчесов - как Гвардиола! От главного лысого другие разбегаются по клубам.)
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alexus-1990
Ответ Андрей Кастуев
Черчесов - как Гвардиола! От главного лысого другие разбегаются по клубам.)
значит ромащенко это наш Артета))
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Василий Монксик
Ответ Андрей Кастуев
Черчесов - как Гвардиола! От главного лысого другие разбегаются по клубам.)
Гвардиолу ещё никто так не оскорблял ...
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zer
интересно на что он способен сам по себе
+5
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Дима Климочкин
через 2-3 игры уволят!!
+4
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maximilian_15
Ответ Василий Монксик
Думаешь он многому научился у лысого физрука Черчесова?
А Черчесов плох так был? Польша, Венгрия... Да и свое видение ишры должно быть.
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beerbearbeard
Охренеть, Евдокимов стал просто тренером, раньте в главных ходил
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Tun
Ответ Василий Монксик
Гвардиолу ещё никто так не оскорблял ...
*не возвышал
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minskiy
Офигеть. Я его помню по играм за сборную, а сейчас выглядит как спившийся дед. А ведь ещё полтинника нет
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sersan
Открыт новый персонаж 🙂 но если серьёзно, то удачи Мирославу!
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Игорь Васильев
Ответ Василий Монксик
в Венгрии полный провал ,отлетели от любителей Фарерских в важнейших матчах сезона.А слабейший чемпионат Венгрии где у них абсолютно 000 конкурентов и Ференцварош на голову всех сильнее и ребенок 3х летний в памперсе выиграет .
Не было у Стаса провала в Ференцвароше. Победа в чемпионате плюс выход в плей-офф Лиги Европы, чего до него долгое время не удавалось
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maximilian_15
Ответ Василий Монксик
Очередной физрук,надо давать шанс тренерам из вторых лиг ,наверняка там есть таланты.А эти физруки бывшие футболисты так и будут друг друга подменять .
Ты видел игры у руля с ним? Гений! Не видя, уже вывод готов!
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art.shu05@gmail.com
Ответ Василий Монксик
Гвардиолу ещё никто так не оскорблял ...
Черчесова ещё никто так не оскорблял. Сравнили полевого командира с каким то шарлатаном
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Мельников Михаил
Ответ Alamh Kaiser
Жду 6-3-1.))) И игру через контратаки, когда как пружина команда расправляется и бежит вперёд. Ромащенко помню по Томи. Печальное было зрелище. Надеюсь обойдется.))) Хочется надёжности именно в игре обороны, когда оборона не допускает элементарные ошибки, как в играх с КС, ЦСКА и НН, где центральные защитники привезли чуть ли не большинство пропущенных голов. ну и с отставкой Ташуева что-то подсказывает, что руководство клуба поспешили. Надо было дотерпеть. Все равно ЕК нет, чтобы туда стремиться, вылететь не велетели бы, кубок не светит. В общем надо было Ташуеву через работу, то есть через игры, позволить настроить команду на правильные рельсы.
Конечно, поспешили с отставкой Ташуева. Пятое место сыграло злую шутку с тренером.
Были бы десятыми в прошлом сезоне, Ташуев ещё бы работал.
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Фут.Боль
Полевой командир отправил своего разведчика.
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Мельников Михаил
Пожелаю удачи Мирославу! Заслужил свой шанс больше очень и очень многих!
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Мельников Михаил
Ответ Дмитрий Агалаков
Неожиданно видеть Роберта Евдокимова всего лишь помощником главного тренера. Он вроде до этого сам всегда главным работал.
И что? У него сейчас в Ахмате ЗП, очень вероятно больше, чем была до этого в роли главных.
К тому же... очевидно, в главных он успехов не добивался.
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Спартак сила
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Мельников Михаил
Ответ maximus3737
Выглядит что-то совсем не айс. А он младше того же Гвардиолы на 2 года. Видимо на работе с Черчесовым год за два идет
Нормально он выглядит. Побреется - помолодет.
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Мельников Михаил
Ответ Tigo_Volchara93
Терек в пердив
Почему? Чеченская республика - субъект с минимумом уголовных преступлений на душу населения в стране сейчас. Можно по разному к этому относить, но факт наличия порядка в республике отрицать глупо. Да - республика исламиизирована. Да мы имеем заложенные бомбы, в лице нового поколения респупблики, что с трудом говорят на русском языке.

И что нам нужно теперь делать? Вот мы "решаем" за огромное федеративное государство. "Слегка" ослабленное, правда, относительно Союза. И что нам делать?
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Уся Ваткин
Ответ Фут.Боль
Полевой командир отправил своего разведчика.
адъютанта
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igo sarSM
Аналитик с такой фамилией может вызвать вопросы
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Сергей Жарковский
Напрасно затеяли такую смену главного тренера, через месяц максимум попросят и этого.
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Алексей Васильев
Что же за 20+ лет в РПЛ, ДиггиДон не вырастил ни одного своего достойного г.т.?
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Зелёный гопник
Ассистент полевого командира!
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