ЭСК РФС поддержала решения Шадыханова в матче «Зенит» – «Факел»: судья правильно не назначил пенальти и не удалил Альшина за удар в кадык Клаудиньо

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Ильнур Альшин Павел Шадыханов Клаудиньо ЭСК РФС Никита Моцпан Футбол

ЭСК РФС поддержала все решения судьи в матче «Зенит» – «Факел».

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Факела» на 43-й минуте матча и неудалением игрока «Факела» Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.

«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате, при попытке блокировать полет мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил свое действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.

По этой причине комиссия поддерживает это решение судьи в данном пограничном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника.

Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук», – сказано в заявлении ЭСК РФС.

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132 комментария

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Никита Аксанов
Ахах, кто-то ещё про админиресурс и Газпром лигу говорит. В нашей лиге приколов даже Зенит страдает от профнепригодных арбитров. И это не только в этом сезоне, просто когда против Зенита, то принято не обращать внимание.
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rarog
Ух, я слабо представляю уровень истерики, если бы похожим приёмом вырубили бы голландского ножевика или самарского ныряльщика.
Сколько бы было аналитики по предвзятости ЭСК, сколько рассуждений о купленных судьях, сколько статей на главной Спортса.
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Игорь Новиков
Локтем в кадык можно бить. Прикольно.
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Иван Овчинников
Очередная дичь от ЭСК. Почему подкат не безрассудный, если он прыгнул один в один как Барриос с отрывом обеих ног, ещё и на большей скорости, не попал мяч, но попал в ноги. Разница только в том, что нога Клаудиньо не пошла на излом.
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Катя_СПб
То есть по инерции можно въезжать в ноги и бить в кадык, но без умысла.
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Никита Аксанов
Ответ max-skazochnik
Комментарий удален модератором
Зенит всегда судили, как всех. Только хейтеры типа Пелерина и Ивана Петрова будут это отрицать. Потому что их не волнует проблема судейства в лиге, у них просто печёт от Зенита.
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bellyashe
и снова админресурс, ну сколько можно-то???
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Вечно в бане
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Зря ты так про Мишанечку. Если бы его не было, его стоило бы придумать.
Замечательный маркер клинического идиота. Если человек всерьёз воспринимает его творчество - это знак того, что говорить с ним о футболе, смысла никакого.
+28
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luu
> когда атакующий игрок завершил свое действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.
Тогда чем это отличается от назначения пенальти за наступы, когда игрок уже отдал пас?
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Grishkevich
Короче Клаудиньо сам виноват, что там находился
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Кирилл Демченко
ну это конечно сильно. не назначить пенальти на калудиньо , прям очень странно. надеюсь в воскресенье такого цирка не будет
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Alex
Когда Друисси Фернандо хай кик сделал, эти клоуны тоже решения поддержали. Короче, Клаудиньо можно бить
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Сергей Сотников
... не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате, при попытке блокировать полет мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным...

Эмм... чего?))
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Homo Faber
КДК: своих не выдаём, даже вопреки здравому смыслу и правилам.
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Катя_СПб
Ответ Кирилл Демченко
ну это конечно сильно. не назначить пенальти на калудиньо , прям очень странно. надеюсь в воскресенье такого цирка не будет
Будет покруче.
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Игорь Новиков
Лига приколов, не иначе.
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unreality
Ответ Оригинальный Ник
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100500? Это много. Больше ста тысяч. Приведи хотя бы 10 примеров, это 0,01%. Даже 0,1% не прошу. Ну, если не балабол.
+18
-3
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Mapku3
Т.е. красная карточка была бы вынесена, если у Клаудиньо кадык провалился? И ещё, если бы игрок умышленно бил в кадык, это не красная, а скорее уголовная статья!
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petr0f
посмотрим как аналогичные фолы в сторону кб расценят судьи в вс
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Anton Vasilev
Другого от московского эск и не ожидалось
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Катя_СПб
Ответ AlexZhano__
Я согласен, что тот момент не пенальти. Но в прошлых сезонах вы такие ставили с особым усердием.
А чем он не пенальти? Клаудиньо был без мяча? А без мяча можно игроков сбивать подкатом в ноги?
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Андрей Яковлев
правильно Семак делает. Надо еще больше моментов в КДК отправлять. Все недаденые желтые с того матча надо было отправить. Потом видео с резолюциями дебилов складировать и когда в подобных случаях поставят и или удалят в обратную сторону сразу публиковать два видео с комментариями дебилов КДК.
Прав Был Петр1
...Объявить (...) всем министром, (...) чтоб они всякие дела, о которых советуют [совещаются], записывали, и каждой бы министр своею рукою подписывали, (...) и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет.
Указ Ближней канцелярии от 7 сент. 1707 г.

Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра Великого. – М.; Л., 1945, с. 196
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Андрей Корсаков
Не секунды не сомневался в решении кдк, со времен Радимова не изменилось ничего.
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SMART789
Последние зрители скоро разбегутся, зачем смотреть лигу где преимущество отдается грубиянам и костоломка, а технарей всячески травят?
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Игорь Новиков
Ответ Пикачу82
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Половина удалений - это НЕ СПЕЦИАЛЬНО. Но людей удаляют. Вы прямо революцию в футболе сейчас произвели)
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