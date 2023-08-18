ЭСК РФС поддержала решения Шадыханова в матче «Зенит» – «Факел»: судья правильно не назначил пенальти и не удалил Альшина за удар в кадык Клаудиньо

ЭСК РФС поддержала все решения судьи в матче «Зенит» – «Факел».

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота « » на 43-й минуте матча и неудалением игрока «Факела» на 51-й минуте матча.

«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды « » №11 в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате, при попытке блокировать полет мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил свое действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.

По этой причине комиссия поддерживает это решение судьи в данном пограничном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника.

Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук», – сказано в заявлении ЭСК РФС.

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