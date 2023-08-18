ЭСК РФС поддержала решения Шадыханова в матче «Зенит» – «Факел»: судья правильно не назначил пенальти и не удалил Альшина за удар в кадык Клаудиньо
ЭСК РФС поддержала все решения судьи в матче «Зенит» – «Факел».
«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Факела» на 43-й минуте матча и неудалением игрока «Факела» Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.
«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате, при попытке блокировать полет мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил свое действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.
По этой причине комиссия поддерживает это решение судьи в данном пограничном игровом эпизоде.
2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника.
Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук», – сказано в заявлении ЭСК РФС.
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Сколько бы было аналитики по предвзятости ЭСК, сколько рассуждений о купленных судьях, сколько статей на главной Спортса.
Замечательный маркер клинического идиота. Если человек всерьёз воспринимает его творчество - это знак того, что говорить с ним о футболе, смысла никакого.
Тогда чем это отличается от назначения пенальти за наступы, когда игрок уже отдал пас?
Эмм... чего?))
Прав Был Петр1
...Объявить (...) всем министром, (...) чтоб они всякие дела, о которых советуют [совещаются], записывали, и каждой бы министр своею рукою подписывали, (...) и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет.
Указ Ближней канцелярии от 7 сент. 1707 г.
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра Великого. – М.; Л., 1945, с. 196