Ольга Зайцева: «Есть те, кто уходит и заботится о себе, а есть ребята, которые служат в СВО. Они думают не о себе, а о Родине. В этом разница»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен переходы Политика Биатлон

Биатлонистка Ольга Зайцева высказалась о смене гражданства и поддержке страны.

 Где предательство, а где обстоятельства относительно тех, кто уехал из России?

– Надо общаться с человеком, чтобы понять его принципы. Я захватила советское воспитание, родители меня так воспитали. Если бы я сейчас выступала, то свою страну ни на что не променяла бы. Эти же люди для меня, как я всегда и говорила, это те, которые не могут тут пережить трудности. У нас всегда тяжелее добиваться результатов, кто‑то ищет такой путь, как ему хочется.

Они думают о себе. Мы не можем их осуждать, наверное. Но мое мнение, что это неправильно. Обстоятельства разные. Они, может, хотят участвовать в соревнованиях, но они и у нас могут поучаствовать в них.

– Что такое победа для вас?

– Наша страна должна победить. Есть те, кто уходит и заботится о себе, а есть ребята, которые служат в СВО. Они думают не о себе, а о Родине. В этом разница. А у нас есть и такие, кто вообще не знает, что происходит, не ощущают, они в своем мирке, они не с Родиной. Но если ты родился здесь, то это твоя родина, ты должен быть с ней. Это как мама, невозможно ее продать.

– Родина что для вас?

– Это как моя мама. Предательство моей мамы невозможно, семьи моей. По моему воспитанию, по моей совести это невозможно. Для меня главное, чтобы была наша победа, чтобы справедливость восторжествовала. Все равно она восторжествует, правда будет за нами, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону в эфире «Матч ТВ».

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110 комментариев

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Ебздрогыч
Если принимать много соли, то потом она влияет на мозг и появляются такие комментарии
+138
-14
+124
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Стэн Смит
То есть дворцы олигархов это Родина? Так и запишем.
+111
-10
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Oleg Pepel
Немецкое население точно так же думало в первой половине прошлого столетия..
+92
-9
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Рома Студилов
Она бюджетница, сейчас живет по сути на денежки за поддержку власти . Что вы от нее хотели услышать ? Правду ?
+55
-4
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Кот под ногами майора
А родина (она же мама) может предавать своих детей?
+50
-3
+47
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leroc
Почему бы Ольге Зайцевой не на словах доказать свою правоту, а показать пример и отправиться на передовую и лечить раненых, а еще лучше - использовать опыт стрельбы из винтовки и пойти добровольцем (или доброволькой)
+50
-3
+47
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Кот под ногами майора
Ответ pazo
Почему сама не на СВО? В снайперши бы взяли охотно с её навыками стрельбы.
после промаха по привычке будет штрафные круги бегать
+46
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Андрей Собченко
Когда уже подобные поймут, что « родина - это не опа президента»(с)
+38
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pazo
Почему сама не на СВО? В снайперши бы взяли охотно с её навыками стрельбы.
+34
-3
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Павел Мельников
Зайцева уже много лет в первую очередь о себе думает, а сейчас кого-то вздумала упрекать.
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Ru Ru
Пробуждение будет тяжёлым...
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sbvinn
Ответ leroc
Почему бы Ольге Зайцевой не на словах доказать свою правоту, а показать пример и отправиться на передовую и лечить раненых, а еще лучше - использовать опыт стрельбы из винтовки и пойти добровольцем (или доброволькой)
Добрововкой
+26
0
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dpv
Ответ Стэн Смит
То есть дворцы олигархов это Родина? Так и запишем.
При том в Испании и Италии. Германии и Британии. Безгранична она эта наша Родина.
+26
0
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Alex Nobilius
Помните эпичное из Семнадцать Мгновений Весны - «Когда я слышу слово „культура“, моя рука тянется к пистолету»? Так вот когда я слышу подобное тому что выдала Зайцева и от подобных зайцевым, для меня это звучит как - «Когда я слышу слово „Родина“, моя рука тянется к пистолету». Потому как думают они когда говорят подобное только о себе и как бы оторвать кусочек пожирнее от той самой Родины сегодня, абсолютно не заботясь о том что будет с Родиной завтра. И готовы кстати других на смерть ради этих кусочков посылать без раздумий. Прикрываясь великим в общем то понятием "Родина". Увы...
+27
-2
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Hardy
опять солями закинулась?
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arisstopane
кто не понимает, что происходит - тот идиот,
а кто понимает, но делает вид, что нет - тот негодяй
+17
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Зубы Дзюбы
Ответ Рома Студилов
Она бюджетница, сейчас живет по сути на денежки за поддержку власти . Что вы от нее хотели услышать ? Правду ?
Можно промолчать
+17
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Вячеслав Суворов
Ну да. Родину любить это вам не пуд соли сьесть.
+15
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Рус Киссенжер
почитайте комментарии. ни одной поддержки. а куда девались 80%? может здесь правда?
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Алексей Виноградов
и Зайка туда же.
там вообще нормальных людей нет и быть не может, да?
ну кто заставляет себя закапывать? можно же промолчать.
людоеды чёртовы!
+15
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Артём Стёпин
расстраивает это стремление поставить страну выше человека на достаточно абстрактных основаниях и мышление какими-то лозунгами про Родину. почему плохо думать о себе? совершенно нормально, что человек думает о себе, своей семье, своих детях в первую очередь, об их благополучии и будущем, ничего предосудительного и предательского тут нет. и про переживание трудностей смешно слушать. переживать-то их приходится в основном не тем, кто громче всех про патриотизм голосит.
+15
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Ivan Balashov
Ответ Рус Киссенжер
почитайте комментарии. ни одной поддержки. а куда девались 80%? может здесь правда?
Было бы 80%, не пришлось бы в кратчайшие сроки выдумывать законы вроде "о дискредитации армии" и уничтожать последние независимые СМИ.
+13
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Кот под ногами майора
Ответ Алексѣй Пестовъ
Причем на лыжах летом)
это очень подходит демонстрируемому ею уровню интеллекта
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Bardownski
Ответ Аморалинни
Комментарий удален модератором
Так РФ тоже угнетали англосаксонские империалисты, поэтому и "сво" начали, разве нет? Или вы сомневаетесь в словах отца нации?
+10
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Bardownski
Советское воспитание - конформизм, безразличие, отсутствие личной ответственности, гибкость в пределах линии партии. Нашла чем гордиться.
+13
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