Ольга Зайцева: «Есть те, кто уходит и заботится о себе, а есть ребята, которые служат в СВО. Они думают не о себе, а о Родине. В этом разница»

Биатлонистка Ольга Зайцева высказалась о смене гражданства и поддержке страны.

– Где предательство, а где обстоятельства относительно тех, кто уехал из России?

– Надо общаться с человеком, чтобы понять его принципы. Я захватила советское воспитание, родители меня так воспитали. Если бы я сейчас выступала, то свою страну ни на что не променяла бы. Эти же люди для меня, как я всегда и говорила, это те, которые не могут тут пережить трудности. У нас всегда тяжелее добиваться результатов, кто‑то ищет такой путь, как ему хочется.

Они думают о себе. Мы не можем их осуждать, наверное. Но мое мнение, что это неправильно. Обстоятельства разные. Они, может, хотят участвовать в соревнованиях, но они и у нас могут поучаствовать в них.

– Что такое победа для вас?

– Наша страна должна победить. Есть те, кто уходит и заботится о себе, а есть ребята, которые служат в СВО. Они думают не о себе, а о Родине. В этом разница. А у нас есть и такие, кто вообще не знает, что происходит, не ощущают, они в своем мирке, они не с Родиной. Но если ты родился здесь, то это твоя родина, ты должен быть с ней. Это как мама, невозможно ее продать.

– Родина что для вас?

– Это как моя мама. Предательство моей мамы невозможно, семьи моей. По моему воспитанию, по моей совести это невозможно. Для меня главное, чтобы была наша победа, чтобы справедливость восторжествовала. Все равно она восторжествует, правда будет за нами, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону в эфире « ».