Захарян прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Реал Сосьедад» из «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Нобель Арустамян Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Реал Сосьедад».

Полузащитник «Динамо» прибыл в отель в Сан-Себастьяне. Среди прочих его сопровождал журналист Нобель Арустамян.

Сообщалось, что «Динамо» получит за 20-летнего игрока 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.

Захарян представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир РПЛ.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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47 комментариев

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Оригинальный Ник
Границы Армении нигде не заканчиваются
+50
-4
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Зелёный гопник
Посмотрим на что способен один из самых талантливых футболистов нашей страны и пожелаем ему удачи🤞🏻
+31
0
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Эль Иберико
Даже как-то не верится...
+17
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ciao.ragazzi.2519
нобель тоже в теме
+13
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Агитатор
Нобель был не самим собой, если бы его там не было) проныра, конечно)
+12
0
+12
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NEgr17
Если Заха не подойдет, подпишут Нобеля
+7
0
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tony
Ответ Один живой
Нобеля тоже подписали? В качестве переводчика?
Талисман, к любому армянину-футболисту прилагается при переходе в европейский клуб из топ-5
+6
0
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Dmitry10
Офигеть, его с таким интересом встречают. Прям приятно смотреть. И даже не верится, что это наконец-то уже произойдёт) Удачи Арсену. Надеюсь, интерес к нему будет только расти.
+5
0
+5
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Один живой
Нобеля тоже подписали? В качестве переводчика?
+4
0
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Say Hello to the Robots
Ответ Оригинальный Ник
Границы Армении нигде не заканчиваются
Так армян за пределами Армении живет гораздо больше, чем в ней самой
+4
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Николай Васильков
Зайдите к Романо на страницу, там в комментариях под постом про Заху уже полная зрада 😆
+3
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Аморалинни
Ответ ciao.ragazzi.2519
нобель тоже в теме
Почему левый инсайд находится справа?!
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bestsalut
Гарик Мартиросян приехал?
+5
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V S
Ответ Оригинальный Ник
Греть скамейку будет способен, другие навыки не понадобятся
Ошибаешся. VS.
+3
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danteeeq
Ответ Оригинальный Ник
Греть скамейку будет способен, другие навыки не понадобятся
спасибо большое за информацию 👍
+2
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Илья Богданов
Ответ tony
Талисман, к любому армянину-футболисту прилагается при переходе в европейский клуб из топ-5
Если Сперцян уйдет в Аякс, Нобелю придется разорваться
+2
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Фут.Боль
Ответ Николай Васильков
Зайдите к Романо на страницу, там в комментариях под постом про Заху уже полная зрада 😆
Накатают очередную жалобу в испанскую федерацию футбола.
+2
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Фут.Боль
Лишь бы чернила в ручках на закончились.
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Данил Попов
Удачи Арсену!✊
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Сергей48
Наконец-то 👍
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Nogoi89
Очень жду этого трансфера! Давай Заха!
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Алексей Ильин
Да подпишись уже, так все ногти сгрызть в ожидании можно...
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Андрей Балабаев
Подпишут Нобеля по итогу
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Andrey Ashhabadskiy
удачи Россиянин
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Один живой
походняк, движения...Роналду второй раз в Мадрид приехал
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