Захарян прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Реал Сосьедад» из «Динамо»

Арсен Захарян прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Реал Сосьедад».

Полузащитник «Динамо» прибыл в отель в . Среди прочих его сопровождал журналист .

Сообщалось, что « » получит за 20-летнего игрока 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.

представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир .

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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