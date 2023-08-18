Захарян прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Реал Сосьедад» из «Динамо»
Арсен Захарян прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Реал Сосьедад».
Полузащитник «Динамо» прибыл в отель в Сан-Себастьяне. Среди прочих его сопровождал журналист Нобель Арустамян.
Сообщалось, что «Динамо» получит за 20-летнего игрока 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.
Захарян представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир РПЛ.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
47 комментариев