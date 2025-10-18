  • Спортс
  • Мусаев о «Краснодаре»: «Галицкий мне не говорил, что должно быть 11 воспитанников в составе. Стараемся пользоваться сильными сторонами футболистов»
Мусаев о «Краснодаре»: «Галицкий мне не говорил, что должно быть 11 воспитанников в составе. Стараемся пользоваться сильными сторонами футболистов»

Мурад Мусаев высказался об игровой философии «Краснодара».

— Можно ли говорить о том, что клубная философия немного изменилась — никто не говорит об 11 воспитанниках в составе, вы теперь не играете строго в атакующий футбол, шашки наголо, а футбол стал сбалансированным?

— Сергей Николаевич [Галицкий] никогда мне не говорил, что должно быть 11 воспитанников в составе. 

Изменения в стиле? Говорил с Матвеем [Сафоновым] о том, как, допустим, строится выход от ворот в «ПСЖ» — Энрике говорит: «Меньше риска, аккуратнее через центр, играем более вертикально». И то, что на семинаре говорил Семин — стало меньше возни у своих ворот, игру передвинули вверх и команда пользуется сильными сторонами своих нападающих — Дембеле, Хвича, Дуэ.

И мы так же — в организации игры стараемся пользоваться сильными сторонами футболистов. Сейчас многие команды хотят прессинговать высоко, прессинговать один в один. У нас есть Кордоба, который очень хорошо цепляет мячи, у нас есть быстрые фланги, есть Эдик [Сперцян], который может отдать любой по сложности пас, поэтому стараемся строить игру за счет этого. 

Но и в прошлый мой приход, мы также играли много через форвардов — Ари, через Берга. Это особенности нашей команды, мы стараемся выжимать максимум из того, что есть, – сказал тренер «Краснодара».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
