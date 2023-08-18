У «Аль-Насра» 2 поражения на старте лиги Саудовской Аравии. Роналду не забил впервые за 6 матчей

«Аль-Наср» проиграл 2 матча на старте чемпионата Саудовской Аравии.

Команда, за которую выступают Криштиану Роналду и Садьо Мане, проиграла «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Таавуну» (0:2) в первых двух турах.

Роналду не играл с «Аль-Иттифаком» из-за травмы, а сегодня португалец попал в штангу из офсайда. Кроме того, Роналду не забил впервые за 6 матчей.

Что касается Мане, то сенегалец забил гол на 95-й минуте, который не засчитали из-за офсайда. После этого «Аль-Таавун» забил второй.

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