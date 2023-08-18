У «Аль-Насра» 2 поражения на старте лиги Саудовской Аравии. Роналду не забил впервые за 6 матчей

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Таавун Садьо Мане Футбол

«Аль-Наср» проиграл 2 матча на старте чемпионата Саудовской Аравии.

Команда, за которую выступают Криштиану Роналду и Садьо Мане, проиграла «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Таавуну» (0:2) в первых двух турах.

Роналду не играл с «Аль-Иттифаком» из-за травмы, а сегодня португалец попал в штангу из офсайда. Кроме того, Роналду не забил впервые за 6 матчей.

Что касается Мане, то сенегалец забил гол на 95-й минуте, который не засчитали из-за офсайда. После этого «Аль-Таавун» забил второй.

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33 комментария

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CriminalJoint62
Саудовский пердив Рон еще не выигрывал. Вперед за трофеем
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Блуждающий странник
Вижу уже 100+ комментариев на ветке СА думаю люди реально смотрят матч, а половина комментов от Ригобера рофлы. И там реально если посчитать комментов 50 от него кажется ))

Меня тут убеждали, что чемпионат СА очень интересен аудитории. Даже матч Аль-Насра кроме его хейтеров не собрал никого, игру не обсуждал никто. Так и работает механизм привлечения аудитории через звезд, всем пофиг на футбол люди ждут либо порофлить над Роналду либо написать какой он великий забил очередной раз и тд. На эти деньги лучше бы нормальный стадион построили
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Позор да и только Валить ему оттуда надо, не для этого клуба его растил Фергюсон
Шо не так опять? Ему подогнали команду из первого места, а он его отправил в зону вылета? Юве, МЮ, Аль-Наср.... все были выше в таблице до прихода Криша, но наш фруктовый не причем конечно же.
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LiNE LiNE
Ответ Artem Piatkov
Позор да и только Валить ему оттуда надо, не для этого клуба его растил Фергюсон
Куда валить??на пенсию да но не в Европу!!
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Ansu Fati
Брозович Талиска Мане и Роналду не смогли сообразить ни 1 гола бедуинам, у которых в составе не было ни 1 футболиста с опытом игры в Европе🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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Ваня Терпеливый
Гель не отказался бы от одних поражений до конца сезона при условии, что сам он будет забивать
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Гегенпрессинг Рангника
Самое ржачное после прошлого поражения глорье писали, что без Рона ничего не могут. С ним слили 0-2 🤣🤣🤣
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Max Zhomkov
Ответ St.7
Судья конечно молодец.Не поставил 2 штрафных и 2 угловых.Ну и игроки Аль-Насра,КУЧА моментов,но реализация ноль просто! Две атаки у соперника-2 гола.Закон подлость сработал
ты это смотрел?))))
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Bunyod Turgunov
Ответ St.7
Судья конечно молодец.Не поставил 2 штрафных и 2 угловых.Ну и игроки Аль-Насра,КУЧА моментов,но реализация ноль просто! Две атаки у соперника-2 гола.Закон подлость сработал
Тоже самая было в матче Аргентина - Саудовская Аравия но там у фанов Роналду было другая реакция🤭
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ St.7
Судья конечно молодец.Не поставил 2 штрафных и 2 угловых.Ну и игроки Аль-Насра,КУЧА моментов,но реализация ноль просто! Две атаки у соперника-2 гола.Закон подлость сработал
Чувак ты сделал каминг-аут, все понимают кто смотрит такое 🤣🤣
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St.7
Ответ Пирс Морган
Отец знакомого работает в Аль-Насре. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
А где ты был,когда Роналду двушку в финале положил?)
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Иван Иванов
Ответ Блуждающий странник
Вижу уже 100+ комментариев на ветке СА думаю люди реально смотрят матч, а половина комментов от Ригобера рофлы. И там реально если посчитать комментов 50 от него кажется )) Меня тут убеждали, что чемпионат СА очень интересен аудитории. Даже матч Аль-Насра кроме его хейтеров не собрал никого, игру не обсуждал никто. Так и работает механизм привлечения аудитории через звезд, всем пофиг на футбол люди ждут либо порофлить над Роналду либо написать какой он великий забил очередной раз и тд. На эти деньги лучше бы нормальный стадион построили
Подожди чуток, брат. Все будут смотреть матчи Аль-Хиляля Неймара. Роналду никому не интересен. 😉
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Bunyod Turgunov
Ответ Ansu Fati
Брозович Талиска Мане и Роналду не смогли сообразить ни 1 гола бедуинам, у которых в составе не было ни 1 футболиста с опытом игры в Европе🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Там был настоящий Мадридист Альваро Медран
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