У «Аль-Насра» 2 поражения на старте лиги Саудовской Аравии. Роналду не забил впервые за 6 матчей
«Аль-Наср» проиграл 2 матча на старте чемпионата Саудовской Аравии.
Команда, за которую выступают Криштиану Роналду и Садьо Мане, проиграла «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Таавуну» (0:2) в первых двух турах.
Роналду не играл с «Аль-Иттифаком» из-за травмы, а сегодня португалец попал в штангу из офсайда. Кроме того, Роналду не забил впервые за 6 матчей.
Что касается Мане, то сенегалец забил гол на 95-й минуте, который не засчитали из-за офсайда. После этого «Аль-Таавун» забил второй.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Меня тут убеждали, что чемпионат СА очень интересен аудитории. Даже матч Аль-Насра кроме его хейтеров не собрал никого, игру не обсуждал никто. Так и работает механизм привлечения аудитории через звезд, всем пофиг на футбол люди ждут либо порофлить над Роналду либо написать какой он великий забил очередной раз и тд. На эти деньги лучше бы нормальный стадион построили