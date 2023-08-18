Инфантино о женском футболе: «У женщин есть сила, чтобы все изменить, убедить мужчин, что мы должны делать. Выбирайте правильные битвы, равная оплата только на ЧМ ничего не решит»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига женский футбол ФИФА Джанни Инфантино ЧМ по футболу среди женщин деньги Футбол

Глава ФИФА высказался о борьбе женщин за права в футболе и о равной оплате.

«Равная оплата на чемпионате мира? Мы уже двигаемся в этом направлении. Но это ничего не решит.

Это может быть символ, но это ничего не решит, потому что ЧМ – это один месяц раз в четыре года, и представлен лишь ряд футболисток из тысяч. Нам нужно сохранить динамику.

Я говорю всем женщинам – как вы знаете, у меня четыре дочери, так что женщины у меня дома есть, – что у вас есть сила, чтобы все изменить. Выбирайте правильные битвы, расставляйте приоритеты.

У вас есть сила, чтобы убедить нас, мужчин, что мы должны делать и чего не должны делать. Вы делаете это. Просто делайте это», – сказал Джанни Инфантино.

Женский ЧМ шумит! Призовые – 150 млн долларов, 54 млн телезрителей в Китае, рекорды аудитории в Австралии

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ten Hag
Предлагаю труд неизвестных художников и актеров оплачивать наравне с теми, за кем следит весь мир
А что? А вдруг :)
+91
-1
+90
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья c
простите за мой сексизм. Но родной и любимый чемпионат России, еврокубки, Германия, Англия, Италия, Испания, Франция, Чемпионат Мира и Европы. теперь ещё следить за арабами и янки надо. А ещё семья и работа. Где найти время и зачем смотреть футбол по уровню хуже чем Медиа лига.
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Muga Gappaev
Норм ответственность перекинул))
Ну а как ещё намекнуть, что женский футбол целевой аудитории футбольной индустрии абсолютно не интересен?
Единственный шанс зацепить — начать играть в бикини 😳
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qiqe
хз моё мнение женщины в футболе должны максимум в перерыве участвовать в конкурсе мокрых футболок
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Мужин можно переубедить, попробуйте переубедить природу. Мужчины сильнее, быстрее, выносливее, и с этим никакие доводы не поспорят.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muga Gappaev
Норм ответственность перекинул))
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Илья c
простите за мой сексизм. Но родной и любимый чемпионат России, еврокубки, Германия, Англия, Италия, Испания, Франция, Чемпионат Мира и Европы. теперь ещё следить за арабами и янки надо. А ещё семья и работа. Где найти время и зачем смотреть футбол по уровню хуже чем Медиа лига.
Почему тебе за чем-то следить НАДО, если ты не очень этого хочешь?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инженер Управляющий
Ответ Роман
Ну а как ещё намекнуть, что женский футбол целевой аудитории футбольной индустрии абсолютно не интересен? Единственный шанс зацепить — начать играть в бикини 😳
лучше топлес
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
У женщин есть сила, чтобы убедить мужчин, что мы должны делать - это правда, не знаю как, но моя жена каждый день это делает))
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вера Алексеевна
Ответ Илья c
простите за мой сексизм. Но родной и любимый чемпионат России, еврокубки, Германия, Англия, Италия, Испания, Франция, Чемпионат Мира и Европы. теперь ещё следить за арабами и янки надо. А ещё семья и работа. Где найти время и зачем смотреть футбол по уровню хуже чем Медиа лига.
Грязный сексист!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Ответ Артём Стёпин
Комментарий скрыт
простите, а в каких городах в 17 веке можно было посмотреть конкурс мокрых футболок в перерыве футбольного матча?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gravdaar Iyaad
Двоешник жалуется училке: я тоже хочу получать пятерки
Учился ему: ты должен меня убедить, у тебя сила для того, чтобы исправить ситуацию!

как то так..
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Go-go-love
Женский футбол даже женщины не смотрят, мужчинам он так вообще на хрен не интересен.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
Я за равенство. Если мужчинам в футболе приходится вознаграждение в объеме примерно равном в 7% от доходов от рекламы, то пусть и женщины получают столько же, а не 20%, как сейчас.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lux_Vid Александров
Ответ Tun
У женщин есть сила, чтобы убедить мужчин, что мы должны делать - это правда, не знаю как, но моя жена каждый день это делает))
А я уже решил эту проблему. Развод)😂
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Knight-XIV
Ответ ten Hag
Предлагаю труд неизвестных художников и актеров оплачивать наравне с теми, за кем следит весь мир А что? А вдруг :)
я в деле. творю в стиле постабстракционизма
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питер Пэн
Ответ Ivan Sergeev
Пусть женщины-футболистки просто подумают, почему у женского волейбола или гандбола, такие высокие рейтинги и сделают правильные выводы.
А особенно у женского пляжного волейбола. Не встречал ни одного мужчины, которому бы он категорически не нравился и с этими охами-вздохами, ммм..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MarBook!
У женщин есть сиси. А большего нам и не надо, тем более футбола от них
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Не понимаю, за счёт чего женский футбол может догнать мужской...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Если уж говорить (а точнее мечтать) о равной оплате, так давайте мечтать о равной оплате учителей и футболистов, врачей и хоккеистов и так далее - чего уж там, мечтать так мечтать! ;) И чтоб зарплата была не ниже, чем у ногомячистов в Саудовской Аравии!! ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
los merengues
Ответ ten Hag
Предлагаю труд неизвестных художников и актеров оплачивать наравне с теми, за кем следит весь мир А что? А вдруг :)
Вы сейчас коммунизм изобретете, ребята.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Если футболистки будут меняться майками после игры, тогда популярность повысится. Но все равно не намного.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Sergeev
Пусть женщины-футболистки просто подумают, почему у женского волейбола или гандбола, такие высокие рейтинги и сделают правильные выводы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
накидал-то лозунгов.
Прям весь такой прогрессивный
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JealousOne
Помню женский основной состав Локомотива проиграл клубу мужской медиалиги 12:0 (вроде как Амкалу)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий