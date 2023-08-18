Инфантино о женском футболе: «У женщин есть сила, чтобы все изменить, убедить мужчин, что мы должны делать. Выбирайте правильные битвы, равная оплата только на ЧМ ничего не решит»
Глава ФИФА высказался о борьбе женщин за права в футболе и о равной оплате.
«Равная оплата на чемпионате мира? Мы уже двигаемся в этом направлении. Но это ничего не решит.
Это может быть символ, но это ничего не решит, потому что ЧМ – это один месяц раз в четыре года, и представлен лишь ряд футболисток из тысяч. Нам нужно сохранить динамику.
Я говорю всем женщинам – как вы знаете, у меня четыре дочери, так что женщины у меня дома есть, – что у вас есть сила, чтобы все изменить. Выбирайте правильные битвы, расставляйте приоритеты.
У вас есть сила, чтобы убедить нас, мужчин, что мы должны делать и чего не должны делать. Вы делаете это. Просто делайте это», – сказал Джанни Инфантино.
Женский ЧМ шумит! Призовые – 150 млн долларов, 54 млн телезрителей в Китае, рекорды аудитории в Австралии
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
А что? А вдруг :)
Единственный шанс зацепить — начать играть в бикини 😳
Учился ему: ты должен меня убедить, у тебя сила для того, чтобы исправить ситуацию!
как то так..
Прям весь такой прогрессивный