ЦСКА высмеял презентацию формы «Спартака». Фаната в ролике красно-белых играл актер, снимавшийся у армейцев на Новый год

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ЦСКА высмеял презентацию новой формы «Спартака».

Красно-белые вчера представили красно-черную третью форму, которая посвящена победам над «Аяксом» в Кубке УЕФА в 1998 году.

В ролике под названием «Спартак». Это любовь моя» было показано, как болельщик «Спартака» вместе с сыном дома смотрит игру с «Аяксом», а по прошествии времени, в 2023-м, отец и сын смотрят матч «Спартака» с «Рубином», перед началом которого сын дарит отцу новую футболку клуба, отсылающую к образцу 1998-го.

Оказалось, что фанатом «Спартака» со стажем был актер, который полгода назад принял участие в съемках новогоднего ролика армейцев и там был болельщиком ЦСКА.

«CSKA TV. Это любовь моя» ❤️💙. При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение 👨‍👦», – говорится в сообщении ЦСКА.

В конце ролика надпись «Спартак». Это любовь моя» меняется на «ЦСКА. Это любовь моя».

🔴⚫️ Третий комплект «Спартака» красно-черный. Посвятили победам над «Аяксом» в 1998-м

«Езжай домой, клоун». Новогодний ролик ЦСКА – с Федотовым, Акинфеевым и Буруновым

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185 комментариев

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Влад Безруков
Ответ Roman Araslanov
Предлагаю ответить «троллям» показав им Медину и количество покупок нами в это лето.)
А потом не забыть глянуть в таблицу, где клуб без трансферов выше, хоть и номинально, чем Медина и Ко
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+109
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Сергей Голиков
ЦСКА сами себя высмеяли показали какая у них „преданная семья".Фернандес, Медина и дед.🤣🤣🤣
+159
-60
+99
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дитя лимита
это огонь!🔥🔥🔥
+113
-27
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Максим Макрушин
все норм, дед из ролика вслед за Мединой выбрал правильные цвета :)
+86
-39
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Алексей Ненахов
Ответ дитя лимита
медиакоманда ЦСКА - топ! аплодирую стоя
Понятно дело , вы же спите даже стоя
+53
-12
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Edo Milanian
История с этим актером требует продолжения от других клубов!!)
+41
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kk.abb
Ответ Roman Araslanov
Предлагаю ответить «троллям» показав им Медину и количество покупок нами в это лето.)
Выпендриться тем, что заработали 0, а потратили 20+ мультов гос денег? Не далеко от газовика сектанты ушли
+68
-37
+31
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Максим Макрушин
Ответ дитя лимита
самый смак - коменты в телеге, где тарасята умываются слезами от умиления и нахлынувшей ностальгией связанной со своим видео)
так ну взяли они того же актера? ну и что? ролик от этого перестает быть достойным? или как это работает
+38
-8
+30
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kostyan_31
Ответ Сергей Голиков
ЦСКА сами себя высмеяли показали какая у них „преданная семья".Фернандес, Медина и дед.🤣🤣🤣
И как Спартак любит иметь в своих рядах предателей 😂
+40
-10
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Руслан 102
А я наоборот к таким подколам с юмором отношусь. Молодцы армейцы, хорошо наших поддели. Когда клубы так шутят друг над другом это говорит о том, что они уважают друг друга, и такие приколы не оскорбят никого, кроме неадекватных.
+21
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дитя лимита
медиакоманда ЦСКА - топ! аплодирую стоя
+53
-32
+21
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Russian Horse
Ответ Cearvm
Если это в любом случае актер, который ни за кого не болеет, то в чем смысл подкола?
В том, что это ПРОСТО подкол, даже не агрессивный, как у медиа службы спартака обычно бывает. Почему обязательно должен быть смысл у этого?
+27
-9
+18
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Илья Богданов
Как написали в тг: "Вань, Ваняяя. Неси майку тех, кто сегодня платит"
Мне кажется, это не в плюс ни ЦСКА, ни Спартаку, поэтому не вижу в этой истории ни медиапобеды ЦСКА, ни Спартака)
+22
-5
+17
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Cearvm
Если это в любом случае актер, который ни за кого не болеет, то в чем смысл подкола?
+30
-13
+17
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Вячеслав Ющенко
Даже актёры, начинают болеть за спартак вместо коней 🤣🤣🤣🤣🤣
+47
-30
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Severfan
пресс-служба ЦСКА на высоте, не перегибая палку делают отличные подколы и просто замечательный контент. как же хорошо, что подвинули кирильчеву!
+24
-8
+16
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Виктор Иванович
Ответ Алексей Ненахов
Понятно дело , вы же спите даже стоя
Недооцененный комментарий.
+15
-2
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Roman Araslanov
Предлагаю ответить «троллям» показав им Медину и количество покупок нами в это лето.)
+61
-49
+12
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bebeto
Ответ Сергей Голиков
ЦСКА сами себя высмеяли показали какая у них „преданная семья".Фернандес, Медина и дед.🤣🤣🤣
А вот это прикольный заход))
+19
-7
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Pok_Toholo
Ответ Максим Макрушин
все норм, дед из ролика вслед за Мединой выбрал правильные цвета :)
Нет, он просто забыл выпить таблетки
+12
-3
+9
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Заборостроитель
А чем говорить, если у них Медина форму на сезон представляет.😀
+16
-7
+9
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Prokuror Prokurorov
Ответ Спартак Бочарников
И где тут троллинг? Актеру всё равно, кто платит. Бурунову вон тоже ВТБ отсыпает.😅
Да тут скорее не троллинг, а большой привет СММщикам Спартака, которые набирают актеров по объявлению и даже не удосуживаются проверять у них резюме.
+12
-4
+8
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Светлана Истягина
Ответ Максим Макрушин
так ну взяли они того же актера? ну и что? ролик от этого перестает быть достойным? или как это работает
там и актёру то по моему пофиг на любой клуб ,это его работа играть роли )) в чем смысл троллинга вообще не понятно ..
+10
-2
+8
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Генадий Филимонов
Футболист уходит в Спартак, актер уходит в Спартак, да, высмеяли ))
+11
-3
+8
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Hawkeye77
Не понял шутки. Ну один актер сперва снялся у ЦСКА, потом у Спартака. в чем высмеивание?
+12
-5
+7
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