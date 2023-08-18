Бойцовский клуб РЕН ТВ: Дацик против Томпсона, Тактаров против Монсона и другие бои

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет вечер бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом весе между и Оли Томпсоном.

Другие бои вечера:

vs Джефф Монсон;

Марк Петровский vs Кевин Джонсон;

Эдгар Гукасян vs Андрей Ефимов.

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