Бойцовский клуб РЕН ТВ: Дацик против Томпсона, Тактаров против Монсона и другие бои

Теги Олег Тактаров Кевин Джонсон Джефф Монсон Вячеслав Дацик бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет вечер бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном.

Другие бои вечера:

  • Олег Тактаров vs Джефф Монсон;
  • Марк Петровский vs Кевин Джонсон;
  • Эдгар Гукасян vs Андрей Ефимов.

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2 комментария

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Евгений Цыбульников
Тактаров все-таки будет биться? Как-то всё резко
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Мага осторожный
в это же время в переездном шапито пройдёт бой канат джарус vs джавез тилл, всё мировое сообщество приковано к этому бою
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