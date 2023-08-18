Бойцовский клуб РЕН ТВ: Дацик против Томпсона, Тактаров против Монсона и другие бои
18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет вечер бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном.
Другие бои вечера:
- Олег Тактаров vs Джефф Монсон;
- Марк Петровский vs Кевин Джонсон;
- Эдгар Гукасян vs Андрей Ефимов.
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