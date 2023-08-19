Олег Тактаров и Джефф Монсон завершили бой вничью
В Москве проходит боксерский турнир «Бойцовского вечера РЕН ТВ», в соглавном событии которого прошел бой в тяжелом весе между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым.
Бой прошел всю дистанцию и закончился вничью. После объявления результата бойцы договорились о реванше по правилам ММА.
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