Олег Тактаров и Джефф Монсон завершили бой вничью

В Москве проходит боксерский турнир «Бойцовского вечера РЕН ТВ», в соглавном событии которого прошел бой в тяжелом весе между и .

Бой прошел всю дистанцию и закончился вничью. После объявления результата бойцы договорились о реванше по правилам ММА.

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