Олег Тактаров и Джефф Монсон завершили бой вничью

Теги Олег Тактаров Джефф Монсон бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

В Москве проходит боксерский турнир «Бойцовского вечера РЕН ТВ», в соглавном событии которого прошел бой в тяжелом весе между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым.

Бой прошел всю дистанцию и закончился вничью. После объявления результата бойцы договорились о реванше по правилам ММА.

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9 комментариев

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Лев Чернецов
Господи, какой цирк, зачем я это смотрел?😂
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Yaroslav Mudritsky
я хз, стыдно такое смотреть, честно
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Дядя Нурмагомедова
Кстати , Тактаров на серьезных щах заявлял , что давно , с тех пор как приехал в Америку , занимается боксом . У меня под окном этиловые маргиналы и то техничнее и жестче .
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leon01
А сейчас на арене цирка клоуны, на потеху публике
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Игорь Луценко
Просто интересно, как в 3-раундовом поединке без нокдаунов и снятия баллов может быть ничья? Очередной вердикт для пополнения бездонных запасов букмекеров.
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Сергей Скляров
Бухтаров ещё советы давал: Хабибу Волкову и Яну 😂😂
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pantriashvili
Это была больше раскрутка боя по ММА чем сам бокс
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RAMIK
Дрались они, а стыдно мне
мне..
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Вячеслав Тотров
все-таки на стыдейских карточках Тактаров победил.
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