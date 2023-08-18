«Мужчина на тонированном джипе катился рядом со мной и говорил: «Я заберу тебя с собой!» Загитова рассказала, как с ней пытались познакомиться

Алина Загитова рассказала о «криминальном» случае знакомства с ней.

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«Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня все время ждал какой-то мужчина.

И, пока я шла домой с тренировки, он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: «Я заберу тебя с собой!» – рассказала Загитова в студии.

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