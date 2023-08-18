«Мужчина на тонированном джипе катился рядом со мной и говорил: «Я заберу тебя с собой!» Загитова рассказала, как с ней пытались познакомиться

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о «криминальном» случае знакомства с ней.

Олимпийская чемпионка стала гостьей в «Шоу Воли». Выпуск с фигуристкой выйдет в воскресенье.

«Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня все время ждал какой-то мужчина.

И, пока я шла домой с тренировки, он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: «Я заберу тебя с собой!» – рассказала Загитова в студии.

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75 комментариев

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anyen
Ответ Egorushka56
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У вас есть дочь, сестра, подруга, жена? Про неё так же скажете? Или только чужих детей можно ?
+50
-8
+42
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Alexander Krum
Это безызбежность.
+56
-18
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Владимир Киркоров
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Ротенберг?
+50
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Beloded2007
"Но после того, как я заговорила, он быстро уехал", – добавила Загитова.
+42
-17
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kate_ko
люди, кто в комментах глумится над ситуацией, с вами точно все в порядке? половозрелая особь мужского пола угрожает похищением несовершеннолетней девочке, вообще-то это статья УК. не знаю, как этот вопрос решился, но надеюсь, Алину было кому защитить. ситуация абсолютно не смешная, сама в Алинином возрасте оказывалась в подобной, воспоминания исключительно мерзкие(((
+35
-12
+23
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Charliz
Интересно, сколько замечательных, воспитанных, умных и образованных людей начнут писать и про это гадости? Учитывая, что речь шла о подростке 16 лет.
+28
-11
+17
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Марк Терентьев
Алина об этом рассказывала у Утяшевой. Еще сказала,что ей Самбо-70 охрану выделили
+20
-4
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Аврора Крейсер
Она как-то упоминала об этом. Это одна из историй, как жила в чужом городе вдали от родителей, с бабушкой на съемной квартире, ходила одна, никто ее не встречал и не оберегал, а она и вставала в 5 утра на каток и ездила по 2 часа в один конец, спала в дороге. А теперь мы читаем здесь такие малоyмные комментарии.
+25
-9
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fillette
Алина про эту историю раньше рассказывала. Ей потом охрану нанимали.
+18
-4
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Марк Терентьев
Спортс,рановато! Только анонс,программа еще не вышла
+18
-6
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Аврора Крейсер
Ответ Egorushka56
Комментарий скрыт
Вам наверное это кажется очень остроумным?.Сестру вашу или подругу , может, пусть заберут ?
+20
-9
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Verysia
Ответ Charliz
Интересно, сколько замечательных, воспитанных, умных и образованных людей начнут писать и про это гадости? Учитывая, что речь шла о подростке 16 лет.
Уже отметились, надо полагать, самые благоверные.
+15
-4
+11
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Юна73
Ответ anyen
У вас есть дочь, сестра, подруга, жена? Про неё так же скажете? Или только чужих детей можно ?
вообще в шоке от комментов!Очень далеко зашли в своей злобе и комментирующие и вечно ищущие кринж новостники((
+16
-6
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fillette
Ответ Марк Терентьев
Спортс,рановато! Только анонс,программа еще не вышла
Публику готовят)). Дали бы юниорам бы своей минутой славы насладиться, что ли. Все-таки ОП. ) Но Алина интереснее)).
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Charliz
Ответ kate_ko
люди, кто в комментах глумится над ситуацией, с вами точно все в порядке? половозрелая особь мужского пола угрожает похищением несовершеннолетней девочке, вообще-то это статья УК. не знаю, как этот вопрос решился, но надеюсь, Алину было кому защитить. ситуация абсолютно не смешная, сама в Алинином возрасте оказывалась в подобной, воспоминания исключительно мерзкие(((
Мне кажется у народа уже крышу на почве ненависти снесло. Не могу представить, чтобы взрослые адекватные люди считали нормой приставания к детям.
+9
-3
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Сальхов Тулупов
К сожалению, в мире много неадекватов, даже днём небезопасно на улицах. Хорошо что обошлось все.
+7
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Маргарита В Сафронова
Здоровый тонированный джип рядом с хрупкой девочкой — это ж какие нервы нужны, чтобы относиться к этому с юмором. Хотя, после битв с хейтерами, Алина получила супер закалку. Что ей какой-то мужик на джипе, когда еӗ элита фк пыталась переехать)
+19
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Verysia
Ответ Аврора Крейсер
Вам наверное это кажется очень остроумным?.Сестру вашу или подругу , может, пусть заберут ?
Футболеры «в поле», что от них умного ждать?
+7
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Юлия Кокорева
Алина эту историю рассказывала у Ляйсан Утяшевой. Жуть.
+7
-2
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kate_ko
Ответ Charliz
Мне кажется у народа уже крышу на почве ненависти снесло. Не могу представить, чтобы взрослые адекватные люди считали нормой приставания к детям.
я сама люблю ко всему относиться с разной степенью юмора, но в данном случае, глумление действительно как индикатор аморальности. должно же быть хоть что-то святое, серьёзно
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Юна73
Ответ ГнатьСКАвВХЛ
влажные мечты)
твои
+6
-1
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Charliz
Ответ Verysia
Уже отметились, надо полагать, самые благоверные.
Ага, из тех кто считается что нормально поглумиться над тем, что происходило с фактически ребенком, даже не Учитывая, то как выглядела Алина в 16. Интересно, они ко всем потенциальным педофилам так относятся? Или исключение для Алины у этих замечательных, добрых и высоконравственных людей?
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Nata Nata
Я так понимаю, что «Шоу Воли» теперь будет модным для ФК-тусовки. Алина, как всегда, первая, теперь бы дотерпеть "подругам", пока их пригласят. Но это не точно, точнее не всех)
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Charliz
Спортс проводит перепись поклонников педофилов. Любопытно. Пожалуй запомню эти Ники. С кем надо будет брезговать общаться и даже читать.
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kate_ko
Ответ Евгений Кузнецов
борщ пора варить
серьезно? в таком случае, вас заждался пролеженный диван и пивасик
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