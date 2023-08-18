«Реал» недоволен распределением денег от телеправ и пожаловался в суд на Ла Лигу. Клуб не получит 13 млн евро за отказ от медийности

«Реал» недоволен распределением денег от телеправ и пожаловался в суд на Ла Лигу.

Ранее стало известно, что в 130 млн евро от реализации ТВ-прав будут распределять в зависимости от помощи клубов с медийной активностью. Против нового правила голосовал только «Реал».

« » недоволен новой моделью и обратился в Национальный суд, штаб-квартира которого располагается в столице Испании, а его юрисдикция распространяется на всю территорию страны. «Сливочные» просят приостановить действие правила, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ABC.

Модель уже начала функционировать в рамках 1-го тура Ла Лиги – операторы с камерами получили доступ в раздевалки, игроки стали давать интервью в перерыве и по окончании матчей.

«Реал» же отказался от участия в подобных медийных активностях – ни игроки, ни тренеры команды не отметились в них до, во время и после матча с «Атлетиком» в Бильбао (2:0).

Таким образом, клуб не получит 13 млн евро от лиги, если будет игнорировать нововведение.

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