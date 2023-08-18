«Реал» недоволен распределением денег от телеправ и пожаловался в суд на Ла Лигу. Клуб не получит 13 млн евро за отказ от медийности

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес телевидение деньги Футбол

«Реал» недоволен распределением денег от телеправ и пожаловался в суд на Ла Лигу.

Ранее стало известно, что в Ла Лиге 130 млн евро от реализации ТВ-прав будут распределять в зависимости от помощи клубов с медийной активностью. Против нового правила голосовал только «Реал».

«Мадрид» недоволен новой моделью и обратился в Национальный суд, штаб-квартира которого располагается в столице Испании, а его юрисдикция распространяется на всю территорию страны. «Сливочные» просят приостановить действие правила, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ABC.

Модель уже начала функционировать в рамках 1-го тура Ла Лиги – операторы с камерами получили доступ в раздевалки, игроки стали давать интервью в перерыве и по окончании матчей. 

«Реал» же отказался от участия в подобных медийных активностях – ни игроки, ни тренеры команды не отметились в них до, во время и после матча с «Атлетиком» в Бильбао (2:0).

Таким образом, клуб не получит 13 млн евро от лиги, если будет игнорировать нововведение.

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36 комментариев

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Antagonist
Ответ JENNINGS
Ну, а зачем снимать раздевалку? Это инсайдерское место, всё правильно делает клуб!👍
Ну правильно,пусть делает как считает нужным. Но не будет тогда получать за это деньги,а хочет. Выглядит иск этот абсолютно тупо
+25
-5
+20
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Телепав телепав тили тили тили пав
+22
-6
+16
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No Comment
ла лига это беспредел в Европе
+20
-6
+14
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Antagonist
Ну а что они хотели? Все согласились на дополнительную работу,топишь давать интервью в раздевалке и тд,а Реаль отказался. Остальные команды будут получать деньги за рекламу и свою работу,а Реал не будет,потому что в этом не участвует. Так в чем проблема то?
+13
-4
+9
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Nike of FW
Реал потребовал + 5 очков в чемпионате и +8 пенальти
+11
-7
+4
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Nike of FW
Зрители хотели посмотреть на секретные установки от Анчелотти в перерыве типа "Ребята, все в порядке, я только что был в судейской ......." - но нет =(
+5
-1
+4
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Pb-SE
Ответ Nike of FW
Реал потребовал + 5 очков в чемпионате и +8 пенальти
И не больше 9 игроков соперника на поле
+3
0
+3
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JENNINGS
Ну, а зачем снимать раздевалку? Это инсайдерское место, всё правильно делает клуб!👍
+13
-10
+3
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munchen_fest
Ответ Raul14
в раздевалке команды будут обсуждать тактику, планы на игру. Так зачем им показывать все это зрителям?
Ну пусть не показывают, их ведь не заставляют. Но и денег пусть не просят тогда.
+3
-1
+2
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madrilenos
Ответ Antagonist
Ну а что они хотели? Все согласились на дополнительную работу,топишь давать интервью в раздевалке и тд,а Реаль отказался. Остальные команды будут получать деньги за рекламу и свою работу,а Реал не будет,потому что в этом не участвует. Так в чем проблема то?
Ла Лига там убила свои клубы что для них уже 1м евро это хорошо... у Мадрид нет проблем с финансами, вот оно и против. все логично
+3
-1
+2
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King_X
Ответ Antagonist
Ну а что они хотели? Все согласились на дополнительную работу,топишь давать интервью в раздевалке и тд,а Реаль отказался. Остальные команды будут получать деньги за рекламу и свою работу,а Реал не будет,потому что в этом не участвует. Так в чем проблема то?
Реалу не нравятся именно камеры в раздевалке
+2
0
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jwbmwbqvih
Ответ JENNINGS
Ну, а зачем снимать раздевалку? Это инсайдерское место, всё правильно делает клуб!👍
С раздевалкой да,перебор. Но в перерыве и по окончании матча,можно ответить на пару вопросов.
+1
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realsila
Все правильно ведь
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иц а мэн
Ответ Babyboy
в новости про Барсу ни слова
у барсы всё прекрасно, особенно с медийкой, а вот реал за игру и в особенности медийку только ленивый не пнул
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Marcus-light
Ответ Antagonist
Ну правильно,пусть делает как считает нужным. Но не будет тогда получать за это деньги,а хочет. Выглядит иск этот абсолютно тупо
Выглядел бы, если бы... Уже давным давно все суды Переса в Испании заканчиваются его победой, что в отношении Реала, что в отношении строительного бизнеса. По сути Перес может пойти и сказать, что не получение Реалом 90% дохода от ТВ прав лиги - незаконно. И победит.
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Реал в целом не может делать что-то правильно, так как само создание этого клуба в 1902 главная ошибка в футболе
Главную ошибку в зеркале увидишь☝️
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Stewart D.
Ответ Antagonist
Ну а что они хотели? Все согласились на дополнительную работу,топишь давать интервью в раздевалке и тд,а Реаль отказался. Остальные команды будут получать деньги за рекламу и свою работу,а Реал не будет,потому что в этом не участвует. Так в чем проблема то?
это больше чем клаб, ты чё не понимаешь что ли
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blаncо
Ла Лига под управлением профнепригодных клоунов превратилась в настоящее посмешище.
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Alex Legend
Ответ King_X
Реалу не нравятся именно камеры в раздевалке
Все узнают что Винисиус действительно такой, каким его называют на трибунах?
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Pertinax Gandi
Теперь игрокам гениталии спокойно не помыть
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Davron Mamadzhanov
Им послематчевых интервью недостаточно!? Перерыв нужен игрокам для отдыха, а не для того чтоб туда врывались 10 человек с камерами и вопросами.
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Alex Legend
Ответ Davron Mamadzhanov
Им послематчевых интервью недостаточно!? Перерыв нужен игрокам для отдыха, а не для того чтоб туда врывались 10 человек с камерами и вопросами.
За это предложили деньги сверху, вся лига согласилась. Кроме любителей делать деньги из воздуха и подавать апелляции.
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