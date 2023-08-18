Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной на контрольных прокатах юниоров, Двоеглазова упала с лутца, у Жилиной один квад, Титова не пошла на ультра-си
Российские юниорки выступили с произвольными программами на контрольных прокатах.
Семь фигуристок пошли на прыжки ультра-си.
Мария Гордеева упала с четверного сальхова, Алиса Двоеглазова тоже допустила падение – на четверном лутце.
Алена Принева чисто исполнила каскад четверной лутц – двойной тулуп. Елизавета Лабутина упала с недокрученного тройного акселя.
Маргарита Базылюк прыгнула четверной сальхов, четверной тулуп – двойной аксель, а также сольный четверной тулуп со степ-аутом.
Вероника Жилина исполнила сольный четверной сальхов (но допустила бабочку на втором сальхове, а также упала с тройнойго флипа)
Виктория Морозова упала с четверного риттбергера.
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