Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной на контрольных прокатах юниоров, Двоеглазова упала с лутца, у Жилиной один квад, Титова не пошла на ультра-си

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Вероника Жилина Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Алена Принева Виктория Морозова Елизавета Лабутина Маргарита Базылюк Фигурное катание

Российские юниорки выступили с произвольными программами на контрольных прокатах.

Семь фигуристок пошли на прыжки ультра-си.

Мария Гордеева упала с четверного сальхова, Алиса Двоеглазова тоже допустила падение – на четверном лутце.

Алена Принева чисто исполнила каскад четверной лутц – двойной тулуп. Елизавета Лабутина упала с недокрученного тройного акселя.

Маргарита Базылюк прыгнула четверной сальхов, четверной тулуп – двойной аксель, а также сольный четверной тулуп со степ-аутом.

Вероника Жилина исполнила сольный четверной сальхов (но допустила бабочку на втором сальхове, а также упала с тройнойго флипа)

Виктория Морозова упала с четверного риттбергера.

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6 комментариев

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Беглый*
Мда, судя по комментариям, это злые хрустоботы ставят девочкам АР бездарную хореографию и подножки перед прыжками. Нет бы признать провальные постановки, как-то повлиять на своего главтрена-кумира, а нахрен надо? И так сойдет, есть всегда возможность перевести стрелки на успешный штаб, у которого одна девочка выступила после серьёзной травмы, а вторая вынесла всех в одну калитку, существенно добавив в катании и презентации. А потом плачут и пеняют на судей, не слушая объективную критику
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Док Аксель
Пока не будем строго судить девочек. У той же Ники из-за ледовых шоу и поездки в Пекин не было времени на подготовку к контрольным прокатам. А Маргоша просто прелесть. В таком возрасте так катать, подавать себя с такой лёгкостью исполняя сложную программу. Особенно радует её прогресс в компонентах. Молодчина !
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Аленка_76
Для начала сезона неплохо. Потом вкатают и все будет хорошо!
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AlexFed
Жилина как всегда - начинаются соревнования и инстаграмные аксельки куда то пропадают.
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flyhigh
Ответ Беглый*
Мда, судя по комментариям, это злые хрустоботы ставят девочкам АР бездарную хореографию и подножки перед прыжками. Нет бы признать провальные постановки, как-то повлиять на своего главтрена-кумира, а нахрен надо? И так сойдет, есть всегда возможность перевести стрелки на успешный штаб, у которого одна девочка выступила после серьёзной травмы, а вторая вынесла всех в одну калитку, существенно добавив в катании и презентации. А потом плачут и пеняют на судей, не слушая объективную критику
А кто ещё ставит подножки, мы конечно 🤣
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