Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной на контрольных прокатах юниоров, Двоеглазова упала с лутца, у Жилиной один квад, Титова не пошла на ультра-си

Российские юниорки выступили с произвольными программами на контрольных прокатах.

Семь фигуристок пошли на прыжки ультра-си.

упала с четверного сальхова, тоже допустила падение – на четверном лутце.

чисто исполнила каскад четверной лутц – двойной тулуп. Елизавета Лабутина упала с недокрученного тройного акселя.

прыгнула четверной сальхов, четверной тулуп – двойной аксель, а также сольный четверной тулуп со степ-аутом.

исполнила сольный четверной сальхов (но допустила бабочку на втором сальхове, а также упала с тройнойго флипа)

Виктория Морозова упала с четверного риттбергера.

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