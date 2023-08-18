«Спартак» выложил фото Медины в форме клуба и актера из роликов ЦСКА и «Спартака» в шарфе красно-белых: «Сделать правильный выбор 🤝✅»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина ахахаха кино Михаил Люлинецкий Футбол

«Спартак» выложил фото с Хесусом Мединой и актером, снимавшимся в ролике ЦСКА.

Ранее ЦСКА высмеял ролик о презентации формы «Спартака» за то, что фаната красно-белых в нем играл актер, снимавшийся как болельщик армейцев в новогоднем ролике красно-синих.

«Хесус Медина 🤝 Актер Михаил. Сделать правильный выбор ✅», – таким текстом «Спартак» сопроводил фото, на котором Медина, перешедший из ЦСКА, одет в форму «Спартака», а актер одет в атрибутику красно-белых.

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84 комментария

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Spartakus1984
Вообще в выигрыше тут только один человек,этот актёр обрел популярность за 1 день.
+183
-8
+175
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sersan
Ну , красиво вышли из проигранной, казалось, истории)
+80
-29
+51
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Vatikan
Ответ Spartakus1984
Вообще в выигрыше тут только один человек,этот актёр обрел популярность за 1 день.
Осталось ещё в 14 клубах рпл сняться)
+38
-2
+36
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Vatikan
Ответ Spartakus1984
Ждем ответ Питерцев
С роликом из ералаш, что Пахтакор чемпион)
+29
-4
+25
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Ярик01
Ответ vzhik \0
Сделать правильный выбор - деньги?
Типа на коней они бесплатно работали? ))
+25
-2
+23
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Millencolin
Ну в болельщецкой/фанатской среде менять цвета, мягко говоря, не приветствуется. Тем более в таком солидном возрасте. Медина-то понятно - гастролер...
+14
-1
+13
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Тайосич
Ответ Иосиф Сталин
Кстати, будет весело если Зенит потроллит Спартак Владимиром Быстровым
И ЦСКА - Фернандесом, да?
+17
-5
+12
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Spartakus1984
Ответ Vatikan
Осталось ещё в 14 клубах рпл сняться)
Будет круто,если сейчас ему посыпятся предложения.
+15
-3
+12
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*MVP*
Ответ sersan
Ну , красиво вышли из проигранной, казалось, истории)
простите, а красота в чем?)
+20
-9
+11
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Иосиф Сталин
Кстати, будет весело если Зенит потроллит Спартак Владимиром Быстровым
+15
-5
+10
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БолельщикСоСтажем
Ну это слабенько, у коней гораздо круче
+39
-30
+9
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vzhik \0
Сделать правильный выбор - деньги?
+23
-14
+9
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Severfan
Ответ Spartakus1984
Вообще в выигрыше тут только один человек,этот актёр обрел популярность за 1 день.
что есть - то есть, коллега) пришёл к славе из-за разборки двух клубов, причём готов поставить сотку, что этому актёру футбол вообще до одного места)
+8
0
+8
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BZB
Молодцы и те и другие, нормальные адекватные подколы.
+10
-3
+7
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Spartakus1984
Ждем ответ Питерцев
+13
-9
+4
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Тайосич
Ответ Иосиф Сталин
Ну не звонком же из АП он ушёл от нас)
И от этого вам легче, да?
+4
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+4
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Кую коней
Я сейчас прям представил себе как лазурные медийщики сидят и думают как бы примазаться к хайпу между большими клубами))
+19
-16
+3
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Babusya
Ответ Vatikan
Осталось ещё в 14 клубах рпл сняться)
Зато популярность :)
+3
0
+3
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Neodim
В панике за 1 минуту архивные фото скомпоновать в фотошопе и этим пытаться оправдаться в обсере — явно не похоже на поведение уважающего себя солидного клуба с сотрудниками-профессионалами.
+11
-9
+2
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Женька Овомоела
Ответ Кую коней
Я сейчас прям представил себе как лазурные медийщики сидят и думают как бы примазаться к хайпу между большими клубами))
Между большими клубами 😅 сразу вспоминается картинка «Горделивая поза больного шизофренией с бредовыми идеями величия»😂😂😂
+6
-5
+1
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Честный контроль
Ответ Алексей Иванов
Реакция представителей моего клуба комичнее, чем выбор вашего "тру-фана" нашим:)
"Моня, у вас просто плохо с восприятием чувства юмора"
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schwein
Странно, почему они не закончили фразу?
"Сделать правильный выбор за большие деньги" - вот так было на самом деле
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БолельщикСоСтажем
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Хуже только у динамо с их постоянными коллекциями одежды, ботинками, часами, очками …
+2
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Стасян Максимов
Вспоминается реклама из прошлого, где один и тот же актер рекламировал сначала одно средство для мытья посуды, а потом другое, со словами, типа: «то - работа, а это - для дома»))
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Spartakus1984
Ответ vzhik \0
Почему? ЦСКА может выложить таблицу и фото с кубком. Правильный выбор - понижение?
К чему это будет?
+4
-3
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