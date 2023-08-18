«Спартак» выложил фото Медины в форме клуба и актера из роликов ЦСКА и «Спартака» в шарфе красно-белых: «Сделать правильный выбор 🤝✅»

«Спартак» выложил фото с Хесусом Мединой и актером, снимавшимся в ролике ЦСКА.

Ранее ЦСКА высмеял ролик о презентации формы « » за то, что фаната красно-белых в нем играл актер, снимавшийся как болельщик армейцев в новогоднем ролике красно-синих.

«Хесус Медина 🤝 Актер Михаил. Сделать правильный выбор ✅», – таким текстом «Спартак» сопроводил фото, на котором Медина, перешедший из ЦСКА, одет в форму «Спартака», а актер одет в атрибутику красно-белых.

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