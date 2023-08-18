Месси о переходе в «ПСЖ»: «Это не то, чего я хотел, все произошло в одночасье»
Лионель Месси признался, что не слишком хотел переходить в «ПСЖ».
Нападающий, сейчас выступающий за «Интер Майами», перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года по окончании срока контракта с «Барселоной». Через два сезона он бесплатно покинул Париж.
– Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье.
Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.
– Как вам в Майами?
– Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали.
У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому, – сказал 36-летний аргентинец на пресс-конференции в Майами.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
дыра в кармане, большая и голодная семья... и вот ты уже становишься игроком ПСЖ лишь бы как-то выжить 😀
Ведь твой кумир точно так поступил)
Когда не осилил основу, облил свой "родной" клуб помоями ради 200 миллионов)