Месси о переходе в «ПСЖ»: «Это не то, чего я хотел, все произошло в одночасье»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси признался, что не слишком хотел переходить в «ПСЖ».

Нападающий, сейчас выступающий за «Интер Майами», перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года по окончании срока контракта с «Барселоной». Через два сезона он бесплатно покинул Париж.

– Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье.

Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.

– Как вам в Майами?

– Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали.

У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому, – сказал 36-летний аргентинец на пресс-конференции в Майами.

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109 комментариев

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Вячеслав Новиков
Ну это и понятно кто в здравом уме захочет в псж
+101
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Mark Safa
Ответ Вячеслав Новиков
Ну это и понятно кто в здравом уме захочет в псж
Мбаппе : обеими карманами за!🙏🏼
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mopsik
Ответ Усатый КозлоБык ©
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🤡
+44
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Акира_1
Профи настоящий. Срубил денег, теперь можно высказаться про бывшего работодателя.
+32
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barcelonistas
Хейтеры такие забавные. Человек прямо сказал - всю сознательную жизнь жили в Барселоне, привыкли, пришлось резко срываться и ехать в другой город, чего не хотелось. Ни слова про ПСЖ (редактору заголовка на заметку). Текст не читают, зато какую только дичь не пишут...
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+16
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ddddan 2
Ответ Timati Beweers
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когда мю, Ювентус,реал или Спортинг стали банкротами? или ты в фифе за него играл?
+15
-5
+10
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Niko [Ars]
бедный Лионелька
дыра в кармане, большая и голодная семья... и вот ты уже становишься игроком ПСЖ лишь бы как-то выжить 😀
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+8
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Серый
В тексте имеется в виду именно что переезд в новое место жительства. Дальше заголовка читаете?
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udiekemen
Ответ Вячеслав Новиков
Ну это и понятно кто в здравом уме захочет в псж
Мбаппе и Мбаппе ещё, потоом Мбаппе 🤣
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Митрандир цвета хаки
Ответ Extrim
Вот и ответ почему фанаты псж мякго говоря не боготворили месси
Задним числом они были правы? Может это Месси из-за токсичных фанатов и отношением клуба к приме Мбаппе, так думает о своём бывшем рабочем месте?
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AnMe
Ответ Акира_1
Профи настоящий. Срубил денег, теперь можно высказаться про бывшего работодателя.
Так он не про работодателя, а про ситуацию, что пришлось уехать спонтанно и не был готов к этому. Про клуб и президента он ничего тут не сказано. Чем читают люди интересно.
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Кашшай Чакырович
Ответ Roman
Как только Барса стала банкротом, то Леонид в одночасье кинул родной клуб и слинял в ферм-лигу
Самое страшное ,это облить грязью свой родной клуб ,который сделал из тебя топ футболиста ,а он тебя выкидывает в пустыню,потому что ты не нужен даже Айнтрахту ,а потом кричать ,что уровень европейского футбола упал )))))
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Evil Man
Ответ Alex Rhea
какой же неблагодарный оказался, ему хозяева катарские по сути ЧМ подарили, а он недоволен
мнение наяривателей на португальского пенальтиста всем очень важно, держи в курсе
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AVKU
Ответ Vovan94
Комментарий удален модератором
Фаны к Месси совсем не всей душой, скорее наоборот. Клуб токсичный - со своими владельцами и фанатами. Поэтому все оттуда и уходят, включая даже француза Мбаппе, который, в отличии от того же легионера Неймара, ещё и поставить клуб на деньги решил.
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иц а мэн
Ответ Alex Rhea
какой же неблагодарный оказался, ему хозяева катарские по сути ЧМ подарили, а он недоволен
спасибо катарским хозяевам за две пенки в финале 🙏
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Максим Катебо
Ответ Alex Rhea
какой же неблагодарный оказался, ему хозяева катарские по сути ЧМ подарили, а он недоволен
Пхах)) подарили))) ну обосацца, не встать от смеха…чисто выгрызла альбисилеста, а Месси провел просто выдающийся турнир.
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Muhammad Juraev
Ответ Roman
Как только Барса стала банкротом, то Леонид в одночасье кинул родной клуб и слинял в ферм-лигу
Ты точно про Месси?😄
Ведь твой кумир точно так поступил)
Когда не осилил основу, облил свой "родной" клуб помоями ради 200 миллионов)
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barcelonistas
Ответ Максим Катебо
Немножко не красиво, конечно, Леонель. Но зато, честно. Корректнее наверное было сказать, что в тот момент ПСЖ предложил самые комфортные условия, отказываться было просто нелепо. А тут получилось, не в бровь а в глаз, как говорится.
А что некрасиво? Тут ни единого плохого слова про ПСЖ. Читайте дальше заголовка.
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Eduard Mendelson
Ответ Roman
Он бы у Пепа сидел бы под Де Брюйне и Фоденом. Все помнят, как Горецка в соло сжирал Месси в ЛЧ, а в АПЛ в каждой команде есть такие горецки
Может быть сидел, а может быть и не сидел, этого мы уже не узнаем, что очень жаль
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Ришад Хайруллин
Ответ Геннадий Тимченко
предлагала, но пеший хотел столько, что для удовлетворения всех его хотелок пришлось бы продать остальных 10 игроков основы🤣
аль насра в подписках все понятно с тобой фанат пеналду))
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DeltaForce
Ответ Stanislav71
Зато честно
Честно?Не знаю,но точно некрасиво по отношению к псж
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Ришад Хайруллин
Ответ Геннадий Тимченко
предлагала, но пеший хотел столько, что для удовлетворения всех его хотелок пришлось бы продать остальных 10 игроков основы🤣
ну ка пруфы скинь где барса предлагала контракт?
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Вячеслав Новиков
Ну это и понятно кто в здравом уме захочет в псж
за деньги да
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Eduard Mendelson
Если бы не трансфер Гриллиша, скорее всего к Пепу укатил бы
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Максим Новиков
Понятное дело, что не хотел. ПСЖ был единственной командой кто мог потянуть личку Лео
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