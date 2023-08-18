Месси о переходе в «ПСЖ»: «Это не то, чего я хотел, все произошло в одночасье»

Лионель Месси признался, что не слишком хотел переходить в «ПСЖ».

Нападающий, сейчас выступающий за « », перешел в « » летом 2021 года по окончании срока контракта с «Барселоной». Через два сезона он бесплатно покинул Париж.

– Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье.

Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.

– Как вам в Майами?

– Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали.

У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому, – сказал 36-летний аргентинец на пресс-конференции в Майами.

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