Экс-форвард сборной России и «Зенита» Канунников присоединился к «Чисто Питер»

Максим Канунников перешел в «Чисто Питер».

Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Ранее 32-летний форвард был добавлен в заявку 2Drots на третий сезон Winline Медиалиги и потенциально мог помочь команде в плей-офф турнира, но к клубу так и не присоединился.

На профессиональном уровне Максим выступал за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Крылья Советов» и другие клубы.

« » – медийная футбольная команда из Санкт-Петербурга.