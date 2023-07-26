Экс-форвард сборной России и «Зенита» Канунников присоединился к «Чисто Питер»

Теги Зенит Амкар трансферы Томь Максим Канунников 2Drots Winline Медиалига трансферы Чисто Питер Медиафутбол

Максим Канунников перешел в «Чисто Питер».

Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Ранее 32-летний форвард был добавлен в заявку 2Drots на третий сезон Winline Медиалиги и потенциально мог помочь команде в плей-офф турнира, но к клубу так и не присоединился.

На профессиональном уровне Максим выступал за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Крылья Советов» и другие клубы.

«Чисто Питер» – медийная футбольная команда из Санкт-Петербурга.

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6 комментариев

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Oleg Olegov
Путь от ЧМ до ЧП
+5
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Q1W2E3A!S!D!
32 года только, а ощущение что уже лет 5 назад был ветераном...
+2
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Andrew Weird
Перспективный форвард
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Александр Баскаков
Популяризация спортом и матч тв медиалиги футбол загоняют в глубокую яму !!! Зато такие как журавель и черданцев рады видеть такое ,аж писают кипятком вместе с нагучевым и шнякиным
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Nick Crosier
Как же низко он пал.
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Da prozecutor
Высшая ступень Кануны - первый гол Спартаку из 5-0. Протаранил Пареху как реальный ЦФ.
А дальше все по низходящей и как обычно "Зенит давал мне мало времени".
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