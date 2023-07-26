Экс-форвард сборной России и «Зенита» Канунников присоединился к «Чисто Питер»
Максим Канунников перешел в «Чисто Питер».
Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Ранее 32-летний форвард был добавлен в заявку 2Drots на третий сезон Winline Медиалиги и потенциально мог помочь команде в плей-офф турнира, но к клубу так и не присоединился.
На профессиональном уровне Максим выступал за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Крылья Советов» и другие клубы.
«Чисто Питер» – медийная футбольная команда из Санкт-Петербурга.
А дальше все по низходящей и как обычно "Зенит давал мне мало времени".