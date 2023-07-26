Украинский шпажист Рейзлин снялся с поединка против россиянина Анохина на чемпионате мира по фехтованию

Украинский шпажист снялся с поединка против россиянина на ЧМ по фехтованию в Милане.

В 1/32 финала должны были встретиться украинец Игорь Рейзлин и Вадим Анохин из России. Россияне выступают на ЧМ как нейтральные спортсмены.

Анохин вышел на дорожку перед началом поединка, но его соперник не появился.

Ранее глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявлял, что украинские фехтовальщики не будут выступать на ЧМ в тех дисциплинах, где участвуют россияне и белорусы.

В 1/16 финала российский спортсмен стретится с победителем пары Макс Хайнцер (Швейцария) – Лахлан Крук (Австралия).