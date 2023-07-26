Украинский шпажист Рейзлин снялся с поединка против россиянина Анохина на чемпионате мира по фехтованию

Теги сборная России Вадим Анохин сборная Украины Игорь Рейзлин Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Украинский шпажист снялся с поединка против россиянина на ЧМ по фехтованию в Милане.

В 1/32 финала должны были встретиться украинец Игорь Рейзлин и Вадим Анохин из России. Россияне выступают на ЧМ как нейтральные спортсмены. 

Анохин вышел на дорожку перед началом поединка, но его соперник не появился. 

Ранее глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявлял, что украинские фехтовальщики не будут выступать на ЧМ в тех дисциплинах, где участвуют россияне и белорусы. 

В 1/16 финала российский спортсмен стретится с победителем пары Макс Хайнцер (Швейцария) – Лахлан Крук (Австралия).

 

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Валерьевич
То есть получается зря приехали, или есть дисциплины где Русские не участвуют?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bedLaM
видимо проиграл бы так и так, вот и решил сделать "политический жест"
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Нового
Странно, конечно. Ведь фехтование - это, по сути, дуэльный поединок? Ну ненавидишь ты русских, считаешь, что тебя обидели - так докажи свою правоту, победи соперника в честном бою. Казалось бы
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry__HiLL
Назло бабушке отморожу себе уши, как говорится. Недалекого ума люди.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Ход гения. А если бы финал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
"Ни о каком украинском независимом государстве не может идти речи; их лидеры, вчерашние батраки у малорусских сахарозаводчиков и польских магнатов, считают, что государство - это село, что они могут его построить будто вскопать огород после пляжки горилки. Украинство - эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видящей ничего дальше канавы своего хутора..."
Антон Иванович Деникин
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колодин
Ответ ValmontZ
а русские против фашистов в ВОВ играли даже в футбол и выигрывали, не боялись.
Они вынуждены были играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Ответ Russ Ivan
"Ни о каком украинском независимом государстве не может идти речи; их лидеры, вчерашние батраки у малорусских сахарозаводчиков и польских магнатов, считают, что государство - это село, что они могут его построить будто вскопать огород после пляжки горилки. Украинство - эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видящей ничего дальше канавы своего хутора..." Антон Иванович Деникин
Всё бы ничего, но он такого не говорил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Dmitry__HiLL
Назло бабушке отморожу себе уши, как говорится. Недалекого ума люди.
Видимо изначально не было шансов на победу, а тут нашёлся предлог
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ответ Ничего Нового
Странно, конечно. Ведь фехтование - это, по сути, дуэльный поединок? Ну ненавидишь ты русских, считаешь, что тебя обидели - так докажи свою правоту, победи соперника в честном бою. Казалось бы
Новость внимательно прочитайте. МС Украины четко сказал: не соревноваться с россиянами и белорусами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Ответ Назар Игорь
Меня интересует только одно - это действительно "патриотизм" по-украински, или так велик нажим клики Зеленского?
Ну в теннисе же не снимаются, играют друг против друга и ничего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Nick Crosier
Ход гения. А если бы финал?
На любом этапе бы снялся, это решение украинской федерации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Приехал, снялся с первого же поединка и уехал. Молодец. Теперь можно его и на мясной штурм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaio Ro
Ха! Ха!! Ха!!! Браво!!!! украинский шпажист Рейзлин!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ValmontZ
а русские против фашистов в ВОВ играли даже в футбол и выигрывали, не боялись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Провëл успешный контрнаступ по вылету с чемпионата
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Харламов Никита
я сам прооиив этого ужаса, но подобные поступки не понимаю и не принимаю - обычные спортсмены то причем ?! 🤷🏼‍♂️
хотя наверное украинцы бояться что их на родине начнут ХЕЙТИТЬ 🤷🏼‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий