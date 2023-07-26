«Вердер» предложил 2,5 млн евро за Тикнизяна. «Локо» готов отпустить его за 5,5 млн (Иван Карпов)

«Вердер» ведет переговоры с «Локомотивом» о покупке защитника Наира Тикнизяна.

Немецкий клуб хочет приобрести 24-летнего игрока за 2,5 миллиона евро.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб готов отпустить не менее, чем за 5,5 млн евро. За такую сумму футболист был куплен у ЦСКА в августе 2021 года.

«Возможно, « » и не договорится с « » этим летом (трансферное окно в Германии закрывается 1 сентября).

Но интерес у бременцев серьезный, и повлиять на сумму вероятного трансфера могут осенние матчи сборной Армении в квалификации Евро-2024», – написал Карпов в своем телеграм-канале.