«Вердер» предложил 2,5 млн евро за Тикнизяна. «Локо» готов отпустить его за 5,5 млн (Иван Карпов)

Теги Локомотив Вердер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы сборная Армении по футболу Наир Тикнизян деньги Футбол

«Вердер» ведет переговоры с «Локомотивом» о покупке защитника Наира Тикнизяна.

Немецкий клуб хочет приобрести 24-летнего игрока за 2,5 миллиона евро. 

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб готов отпустить Тикнизяна не менее, чем за 5,5 млн евро. За такую сумму футболист был куплен у ЦСКА в августе 2021 года.

«Возможно, «Вердер» и не договорится с «Локо» этим летом (трансферное окно в Германии закрывается 1 сентября).

Но интерес у бременцев серьезный, и повлиять на сумму вероятного трансфера могут осенние матчи сборной Армении в квалификации Евро-2024», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

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20 комментариев

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Давид Кочинян
Ответ Loki Loki
а от куда такой интерес к футболистам из нашего чемпионата? почему именно сейчас, может кто объяснить?
Он футболист сборной Армении и проводит яркие матчи в том числе и в отборе на Евро-2024.
+42
-2
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леннорыч-абрамович
Изидор - агент Тикнизяна
+31
-1
+30
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Никита Самарин
2,5 миллиона евро унизительно мало, Наир сейчас в такой форме, что 6-7 просить можно.
+21
-2
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Dmitry Orlov
Учитывая, в какой шикарной форме Наир был всю весну и продолжает находиться сейчас, учитывая, сколько голов он за это время забил за клуб и за сборную Армении (хотя, он вроде бы защитник), за 2,5 миллиона евро могу предложить Вердеру закатать губу.
Если продолжит так играть ещё полгода-год, его дороже можно будет продать. А пока что и самим пригодится.
+13
-1
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FrancoJuve
Ответ Loki Loki
а от куда такой интерес к футболистам из нашего чемпионата? почему именно сейчас, может кто объяснить?
Я думаю, потому что в определённых аспектах неплохих игроков можно купить ниже рыночной стоимости. Возможно, что влияет еще и самое желание игроков и агентов поиграть за рубежом
+11
0
+11
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kk.abb
Ответ Wiktor Utkin
Большой привет "гениальному" менеджеру ЦСКА. Бабаев - ау-у!
ЦСКА Тикнизяна - воспитанника своего продали за 5.5 млн ЕВРО +почти бесплатно Мухина забрали в этой сделке и Марадишвили за 3+ слили, который 2 года с лавки не вылезает у Локо, а Вердер Локо предлагает вдвое меньше сейчас. Какие претензии?
+9
-1
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Ебздрогыч
Изидор, конечно, знатно Тикнизяну трансферную стоимость сбивает своими комментами в соцсетях
+11
-4
+7
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Михаил1970
Ответ леннорыч-абрамович
Изидор - агент Тикнизяна
Изагент
+6
0
+6
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Loki Loki
а от куда такой интерес к футболистам из нашего чемпионата? почему именно сейчас, может кто объяснить?
+4
0
+4
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Loki Loki
Ответ Давид Кочинян
Так разверни весь список. Кем в Европе интересуются незаслуженно? Кого хотят купить, что тебе кажется странным? «ПСЖ» деньгами манит Беленова или «Ман Сити» Игнатьева?
я же не говорю, что не заслуженно. Просто именно в этот период странно это. и я то только рад, что с нашего чемпионата уезжают для дальнейшего развития!
+2
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Wiktor Utkin
Большой привет "гениальному" менеджеру ЦСКА. Бабаев - ау-у!
+3
-2
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Wiktor Utkin
хочу добавить: Есть ещё Олейников, которого вытолкали фактически. Зачем талантливые свои воспитанники. Лучше в Америку смотаться, покупаться в океане и купить что-нибудь не нужное, чтобы затем пытаться втюхать это кому-нибудь. До чего умён Бабаев!
+1
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Caniball
За 2,5 вообще смысла нет отдавать.
За такую сумму они по уровню никого и близко не купят.
Плюс Тикнизян очень не дурно и за сборную выглядит.
+1
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Мевин Магнуссен
Что-то я не понимаю. В материалах по теме последняя новость 23 числа, говорящая то же самое. Зачем ещё раз то же самое публиковать...
+1
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Loki Loki
Ответ Давид Кочинян
Он футболист сборной Армении и проводит яркие матчи в том числе и в отборе на Евро-2024.
и? я же не только о нëм.
+1
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mvpaq
В Европе интересуются игроками из РПЛ только с армянскими фамилиями ? Тикнизян, Захарян, Сперцян.
Кто следующий?)
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Давид Кочинян
Ответ Loki Loki
и? я же не только о нëм.
Так разверни весь список. Кем в Европе интересуются незаслуженно? Кого хотят купить, что тебе кажется странным? «ПСЖ» деньгами манит Беленова или «Ман Сити» Игнатьева?
+1
-1
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Barceloneta
Ответ Мевин Магнуссен
Что-то я не понимаю. В материалах по теме последняя новость 23 числа, говорящая то же самое. Зачем ещё раз то же самое публиковать...
очень хотят найти ему там команду видимо)
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alexsem69
Наир красава, заслуженно!
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