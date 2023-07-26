«Вердер» предложил 2,5 млн евро за Тикнизяна. «Локо» готов отпустить его за 5,5 млн (Иван Карпов)
«Вердер» ведет переговоры с «Локомотивом» о покупке защитника Наира Тикнизяна.
Немецкий клуб хочет приобрести 24-летнего игрока за 2,5 миллиона евро.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб готов отпустить Тикнизяна не менее, чем за 5,5 млн евро. За такую сумму футболист был куплен у ЦСКА в августе 2021 года.
«Возможно, «Вердер» и не договорится с «Локо» этим летом (трансферное окно в Германии закрывается 1 сентября).
Но интерес у бременцев серьезный, и повлиять на сумму вероятного трансфера могут осенние матчи сборной Армении в квалификации Евро-2024», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
Если продолжит так играть ещё полгода-год, его дороже можно будет продать. А пока что и самим пригодится.
За такую сумму они по уровню никого и близко не купят.
Плюс Тикнизян очень не дурно и за сборную выглядит.
Кто следующий?)