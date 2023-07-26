Захарян интересен «Страсбуру» и «Дженоа». «Динамо» не устраивают предлагаемые суммы – москвичи хотят 15 млн евро («СЭ»)
Арсен Захарян интересен «Страсбуру» и «Дженоа».
По информации «СЭ», эти клубы вступили в переговоры по приобретению 20-летнего полузащитника.
Наиболее активные попытки подписать игрока «Динамо» предпринимают «Лацио» и «Страсбур».
Однако «Динамо» не устраивают предложения всех клубов, поскольку бело-голубые рассчитывают получить за Захаряна около 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Лацио» близок к согласованию трансфера Захаряна. 20-летнему полузащитнику предлагают 1,8 миллиона евро в год.
Со статистикой выступлений Захаряна можно ознакомиться здесь.
«Лацио» может отдать Захаряна в аренду и оставить слот легионера не из ЕС для более готового к ЛЧ игрока (Lazio Siamo Noi)
за такую сумму его должны на скамейке до самого отъезда держать... и пылинки сдувать
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