Захарян интересен «Страсбуру» и «Дженоа». «Динамо» не устраивают предлагаемые суммы – москвичи хотят 15 млн евро («СЭ»)

Арсен Захарян интересен «Страсбуру» и «Дженоа».

По информации « », эти клубы вступили в переговоры по приобретению 20-летнего полузащитника.

Наиболее активные попытки подписать игрока « » предпринимают «Лацио» и « ».

Однако «Динамо» не устраивают предложения всех клубов, поскольку бело-голубые рассчитывают получить за Захаряна около 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лацио» близок к согласованию трансфера Захаряна. 20-летнему полузащитнику предлагают 1,8 миллиона евро в год.

Со статистикой выступлений Захаряна можно ознакомиться здесь.

«Лацио» может отдать Захаряна в аренду и оставить слот легионера не из ЕС для более готового к ЛЧ игрока (Lazio Siamo Noi)