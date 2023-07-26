Захарян интересен «Страсбуру» и «Дженоа». «Динамо» не устраивают предлагаемые суммы – москвичи хотят 15 млн евро («СЭ»)

Теги Лацио премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Дженоа Страсбур Спорт-Экспресс деньги Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян интересен «Страсбуру» и «Дженоа».

По информации «СЭ», эти клубы вступили в переговоры по приобретению 20-летнего полузащитника.

Наиболее активные попытки подписать игрока «Динамо» предпринимают «Лацио» и «Страсбур».

Однако «Динамо» не устраивают предложения всех клубов, поскольку бело-голубые рассчитывают получить за Захаряна около 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лацио» близок к согласованию трансфера Захаряна. 20-летнему полузащитнику предлагают 1,8 миллиона евро в год.

Со статистикой выступлений Захаряна можно ознакомиться здесь.

«Лацио» может отдать Захаряна в аренду и оставить слот легионера не из ЕС для более готового к ЛЧ игрока (Lazio Siamo Noi)

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69 комментариев

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kk.abb
Динамо хочет его за 0 отпустить через год. Год назад сами от 15 отказались, теперь он деградировал год и 10 стоит, сами виноваты.
+53
-5
+48
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Мукунку хороший
Так подождите.. вчера уже объявили проводы в Лацио.. опять проДИНАМили)))
+30
-3
+27
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Алексей Ненахов
Ответ Born is the King
В итоге перейдёт в Зенит
Для этого надо или эмблему целовать или сказать что кроме Динамо ни где в России играть не будет
+15
-1
+14
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savik-A.M.
Ответ Алексей Ненахов
Для этого надо или эмблему целовать или сказать что кроме Динамо ни где в России играть не будет
вроде был уже чувак в Зените даже с наколкой эмблемой " Динамо" )
+10
0
+10
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Ебздрогыч
Доиграется Динамо со своими хотелками - не продаст Захаряна и он сам в Зенит уйдет на большие бабки
+22
-13
+9
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Илья Малышев
Ответ artem saribekyan
Я вот не хочу, чтобы Захарян ушёл в Лацио. С какими-то манерами, возьмем- не возьмём, отдадим в аренду: да пошли вы все на ### ! Игрока из России должны брать уважительно! ,,Уважение превыше всего всего"- итальянская мафия знает это, а ,,Лацио" уважения не проявило. Динамо Захаряна не на свалке нашли, он один из её лидеров- нужно уважение к Клубу Л.Яшина! Захарян не стоит и этих 10+4 млн, он стоит больше. Динамо из скромности согласилось на эту сумму, а они сразу на голову сели. Говорят, за Тикнизяна ,чуть ли не из милости согласились(!) отдать 2,5 млн! За Тикнизяна!!! ,,Совсем нас это ГАИ не уважает! И футболиста хотят забрать, и денег не дать"! Пошли они на.... ,,Товар" у нас, а они пусть денег ищат! Арсен не скинет, а мы не ,,дешёвый" чемпионат!
Болеете?)
+9
-3
+6
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.ru
судя по участию игрока за которого хотят пятнадцать миллионов во вчерашнем матче... никуда он не переходит
+9
-3
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Фёдор Кузнецов
что интересно Страсбуром владеет Тод Боули, и клуб сотрудничает с Челси
+6
0
+6
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argentina10
с Лацио тормоз включили, вдруг Страсбург на копейку больше даст)))
+5
-1
+4
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Михаил Мочалов
Ответ artem saribekyan
Я вот не хочу, чтобы Захарян ушёл в Лацио. С какими-то манерами, возьмем- не возьмём, отдадим в аренду: да пошли вы все на ### ! Игрока из России должны брать уважительно! ,,Уважение превыше всего всего"- итальянская мафия знает это, а ,,Лацио" уважения не проявило. Динамо Захаряна не на свалке нашли, он один из её лидеров- нужно уважение к Клубу Л.Яшина! Захарян не стоит и этих 10+4 млн, он стоит больше. Динамо из скромности согласилось на эту сумму, а они сразу на голову сели. Говорят, за Тикнизяна ,чуть ли не из милости согласились(!) отдать 2,5 млн! За Тикнизяна!!! ,,Совсем нас это ГАИ не уважает! И футболиста хотят забрать, и денег не дать"! Пошли они на.... ,,Товар" у нас, а они пусть денег ищат! Арсен не скинет, а мы не ,,дешёвый" чемпионат!
За ТИКНИЗЯНА!!!! Красная цена практически любому футболисту из Динамо 0,5-3 млн евро. Здесь, в России, эти паспортисты свою цену х2, х3 ловят из за лимита. В Европе они никому не нужны дороже 4-5 мультов. И это ещё при всём уважении к нашим футболистам. Вернитесь пожалуйста в реальность. В чемпионате России сейчас ни одного футболиста, который готов усилить клуб уровня лиги чемпионов. Я про русских игроков. На перспективу есть, да, но готовых на сегодняшний день - таких нет вообще. И зачем клубам платить много миллионов за сомнительную перспективу??
+3
0
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Артём Амирджанян
Дайте Захаряну в Европе поиграть
+6
-4
+2
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Hong Kil
Чем сильнее трусы стирать, тем больше шансов их продать, ага.
+4
-2
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Алексей Ненахов
Ответ savik-A.M.
вроде был уже чувак в Зените даже с наколкой эмблемой " Динамо" )
Д - это Данни , так звучала отмазка )
+2
-1
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градус ненависти
Вот это уже реальные варианты, а не распространяемые Нобелем слухи про Юве и Лацио
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Ден Ден
Интересные в это ТО сериалы: саудиты, Мбаппе, Кейн, теперь вот Захарян)
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Winfated
Ответ Lindeman
По трансфермаркту он как раз и стоит 15
Трансфермаркт, ниразу не эталон. Просто частная субъективная оценка цен от портала.
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skorpy55
Ответ Ден Ден
Интересные в это ТО сериалы: саудиты, Мбаппе, Кейн, теперь вот Захарян)
Захарян на первом месте в этом кукольном театре.....
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.ru
Ответ tolobas
Судят не игре в одном матче, а порой годами следят за игроками
а кто вообще говорит о его игре... я об участии
за такую сумму его должны на скамейке до самого отъезда держать... и пылинки сдувать
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Faust Doc
Счастливы с Захаряном!
смотрите новые серии!
гы гы гы
+1
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Pucheslav
Ответ argentina10
с Лацио тормоз включили, вдруг Страсбург на копейку больше даст)))
Страссбург по сути фарм Челси тепер. хотят потрясти Боули наверное
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argentina10
Ответ Pucheslav
Страссбург по сути фарм Челси тепер. хотят потрясти Боули наверное
даже так, а Арсен как раз в Челси хотел....и в аренду никуда отдавать не надо будет, какие у них там ходы заумные, прям Карповы и Каспаровы в клубах работают)))
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fatov65@mail.ru
Эй! Отпустите пацана в Рим!!!
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Дмитрий Дашковский
Такая бредятина то уже в Лацио то Дженоа страсбур да не перейдёт он останеться в Динамо потом Зенит и все
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sd4fmwrvz8
Ответ justbored
ноунейм это sd4mwrvz8 и прочие случайные раскладки на клавиатуре, а Захарян - пусть по отчасти и загадочным причинам - регулярный участник списков вроде этого https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2020/oct/08/next-generation-2020-60-of-the-best-young-talents-in-world-football
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Александр Кузичкин
Я же говорил,что он никуда не перейдет)
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