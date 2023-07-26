Цибинова о завершении карьеры: «Обидно, когда ты катаешь чисто, а кто-то катает программу с двойными прыжками и попадает в сборную России»

Теги сборная России женское катание Ксения Цибинова Фигурное катание

Фигуристка Ксения Цибинова сообщила, что завершила карьеру из-за нечестных результатов.

— Ксения, ты ушла из фигурного катания после лучшего сезона в своей карьере, восьмого места на чемпионате России. Почему?

— Да, тот чемпионат России в Челябинске стал ключевым. Я считаю, что неплохо провела этот сезон и на главном старте сезона тоже все сделала хорошо. Но так как в мире фигурного катания все происходит немного нечестно... Так произошло.

Когда ты выходишь и на протяжении всего сезона катаешь чисто и на конкретном соревновании тоже чисто, а потом выходят и катают программу с двойными прыжками и попадают в сборную России, становится обидно.

Я была восьмая. Думала, может, хотя бы в резервный состав сборной попаду. В основу попадают первые шесть, от шестого места я была в балле. Продолжала тренироваться, напрыгивала тройной аксель.

— Получался?

— Да, были хорошие попытки с выездами, но в недокрут. Я ждала момента, когда вывесят списки. И когда их вывесили, я себя там не увидела, как вы понимаете. И тут я сразу поняла, что никакой надежды на контрольные прокаты и тому подобное нет.

Тогда мы подзадумались — а стоит ли дальше продолжать? Ради чего? Это действительно тяжелая работа, когда ты с девяти утра до девяти вечера на катке. Свободного времени нет, учебы нет. Про личную жизнь вообще можно забыть, – рассказала Цибинова.

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5 комментариев

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Olga.t
Кого Ксения имела ввиду с двойными в сборной? Я что-то сразу и не вспомню...
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АБZ 49
Ответ Дерзкий пеликан
Комментарий удален модератором
АЛИНА все прыжки своей прыгала во второй части программы. ПО БЛАТУ.
18 тыс зрителей аплодировали стоя Алине. По блату.
+7
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Ольга Ив
Ответ Дерзкий пеликан
Комментарий удален модератором
ЧР в Челябинске был в сезон 2020/2021. При чем здесь Алина.
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Дерзкий пеликан
Комментарий удален модератором
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Ольга Ив
Ответ Olga.t
Кого Ксения имела ввиду с двойными в сборной? Я что-то сразу и не вспомню...
Кого-то из них
Сборная России

Сезон-2021/22

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова
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