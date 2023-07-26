Контракт квотербека Джастина Херберта стал самым крупным в истории НФЛ – 262,5 млн долларов за 5 лет

Теги НФЛ Балтимор Цинциннати Лос-Анджелес Чарджерс Филадельфия деньги Джо Бурроу Джастин Херберт Ламар Джексон Джейлен Хертс Американский футбол

Контракт квотербека Джастина Герберта стал самым крупным в истории НФЛ.

Херберт продлил контракт с «Лос-Анджелес Чарджерс» до 2029 года – за пять лет он получит 262,5 миллиона долларов (52,5 млн за сезон).

25-летний Джастин стал уже третьим квотербеком в этом году, с которым заключили многомилионный контракт: Джейлен Хертс подписал соглашение с «Филадельфией» на 255 миллионов за 5 лет, а Ламар Джексон – на 260 миллионов с «Балтимором».

Впрочем, рекорд Херберта может побить Джо Бурроу – он все еще ведет переговоры о новом контракте с «Цинциннати».

В прошлом сезоне «Чарджерс» вместе с Хербертом вышли в плей-офф НФЛ впервые с 2018 года.

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Хороший контракт, но не Аль-Хилаль...
+20
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Rumata22
Ответ Рокко Сиффредди
Махоумс, вроде, на 500+ подписал. это явно больше чем 262
Считают по годовому доходу, у Махоумса контракт на 10 лет, а здесь на 5.
+8
0
+8
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pulyalke
новость про американский мячик на главной - я в шоке)) при этом это не статья про рекламу на супербоуле или развод тома брэди))
+6
0
+6
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Nikita Kirichevsky
Ответ Nuteruoli
Контракт конечно заслуженный, но всё-таки переплатили, он не лучше Махоумса, Джексона, Прескотта. Ещё в решающем матче сезона для его команды проиграл дуэль новичку Лоуренсу.
Так-то и у Джексона, и у Прескотта точно такие же проблемы в плей-офф начинаются
+3
0
+3
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Maxximus
Ответ pulyalke
новость про американский мячик на главной - я в шоке)) при этом это не статья про рекламу на супербоуле или развод тома брэди))
Про американскую дыню-торпеду 😂
+2
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Nuteruoli
Контракт конечно заслуженный, но всё-таки переплатили, он не лучше Махоумса, Джексона, Прескотта. Ещё в решающем матче сезона для его команды проиграл дуэль новичку Лоуренсу.
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Александр Рыбаков
херасе, парни!
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Костя Кот
Ответ Nuteruoli
Контракт конечно заслуженный, но всё-таки переплатили, он не лучше Махоумса, Джексона, Прескотта. Ещё в решающем матче сезона для его команды проиграл дуэль новичку Лоуренсу.
в нба тоже самое, Браун из Селтикс явно не лучший игрок сейчас
+1
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art_1
Ответ pulyalke
новость про американский мячик на главной - я в шоке)) при этом это не статья про рекламу на супербоуле или развод тома брэди))
Новость чтобы показать что в футболе все равно дадут больше чем в нфл или в нба (если Мбаппе подпишут)
+1
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Александр Рыбаков
мяч не поднял?
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Джон Мщузавсех
Ну-ну, где тот скамеечник, который выиграл Боул вместо хертса?
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Вадим Сидоров
Контракт Месси с Барсой пока рекордный в истории спорта - 674 млн на 4 года!
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Джон Мщузавсех
Ответ Vadim Medvedev
ох загнивает мировой спорт без российского рынка
За своим Израилем следи.
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Maxximus
Ответ Vadim Medvedev
ох загнивает мировой спорт без российского рынка
Мир не особо считает спортом данную дисциплину 😂
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GrafGiovanni
Ответ Рокко Сиффредди
Махоумс, вроде, на 500+ подписал. это явно больше чем 262
503 на 10 лет
262 на 5 лет
годовая явно больше у второго
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