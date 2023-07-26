Контракт квотербека Джастина Херберта стал самым крупным в истории НФЛ – 262,5 млн долларов за 5 лет
Контракт квотербека Джастина Герберта стал самым крупным в истории НФЛ.
Херберт продлил контракт с «Лос-Анджелес Чарджерс» до 2029 года – за пять лет он получит 262,5 миллиона долларов (52,5 млн за сезон).
25-летний Джастин стал уже третьим квотербеком в этом году, с которым заключили многомилионный контракт: Джейлен Хертс подписал соглашение с «Филадельфией» на 255 миллионов за 5 лет, а Ламар Джексон – на 260 миллионов с «Балтимором».
Впрочем, рекорд Херберта может побить Джо Бурроу – он все еще ведет переговоры о новом контракте с «Цинциннати».
В прошлом сезоне «Чарджерс» вместе с Хербертом вышли в плей-офф НФЛ впервые с 2018 года.
262 на 5 лет
годовая явно больше у второго