Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилалем». Саудовцы давали 300 млн евро «ПСЖ» за форварда (L’Equipe)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не перейдет в Саудовскую Аравию.

«Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за трансфер 24-летнего нападающего. Представители клуба прибыли в Париж, чтобы обсудить сделку с игроком. 

По информации L’Equipe, Мбаппе не стал встречаться с саудовцами. Его окружение отказалось вести переговоры.

Отмечается, что Килиан никогда не рассматривал вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии. 

В «ПСЖ» плохая атмосфера из-за ситуации с Мбаппе. Руководство недовольно словами Маркиньоса, из-за этого остальные игроки не стали поддерживать Килиана

Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»

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47 комментариев

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AlexMa1n888
как бы странно не звучало , но выбрал футбол
+50
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Света Володько
молодец)
+13
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Жалько Печалич
приезжайте ко мне - договоримся..
+11
-1
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TiGra
Похоже, либо перейдет в Реал за 100-150 млн в конце августа, либо год Мбаппе будет играть только за сборную, вообще без клубного футбола.
Будет крайне забавный прецедент, в котором никого не жаль.
+7
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+7
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Ophiomorph
Переобуваемся, ребятки.
+6
0
+6
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Censormorum
У ПСЖ так себе положение. В прессе они пытаются играть мускулами и сохранять лицо, но на деле все карты в руках Мбаппе. Похоже у них два варианта: встать в позу и посадить его на лавку (так себе вариант, подразумевающий бонус в 150 млн) либо продать в Реал. Но в Реале тоже не дураки и всё понимают. Спешить не будут и прогнут под близкие к идеальным для себя условиям.
+5
0
+5
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Этот Райола хочет денег
Ну тогда в Реал. В ПСЖ уже ловить нечего, перерос
+4
0
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Леван Мкртчян
Короче , резюмируя итог
переговоров.....

Мбаппе
- сколько?
Аль-Хиляль
- Триста
Мбаппе
- ###### у тракториста
+5
-1
+4
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Армен Онфрой
Ответ AlexMa1n888
как бы странно не звучало , но выбрал футбол
Год назад почему то не выбрал
+10
-7
+3
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Ярик01
Скамейка, но 100 млн зарплаты, 150 млн за лояльность + подъемные от Реала за бесплатный переход.
Тоже интересно по деньгам
+3
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Артем Гавин
Вот и молодец, денег и так до конца жизни уже заработал
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Almaz KENZHEBEKOV
все таки Реал
+3
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Пинающий Достоинства
Ответ Армен Онфрой
Год назад почему то не выбрал
Играть с Месси и Неймаром после недавнего финала ЛЧ это вам не футбол, товарищ-хейтер?!
+3
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dzenga 1
Ему сказали: 300
А он: ###### у тракториста
+2
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nurikkkk
Красавчик!!!
+2
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Mark Safa
Ответ Жалько Печалич
приезжайте ко мне - договоримся..
Это предложение руки и сердца?
+1
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хавбек+
это хорошо, лучше десяток топарей в аравию подвезти нежели одного Мбаппе
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учись упорно
Как в анекдоте, кто ты мы уже поняли- осталось по цене договориться
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леннорыч-абрамович
ну поедет туда лет через 10 на такие же деньги, ничего страшного
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Фёдор Кузнецов
Идеальная игра на сознание некоторых фанатов Реала, теперь если перейдёт, то у части фанатов будет игроком который ради Реала отказался от 700 миллионов евро
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Лужин
Ответ TiGra
Похоже, либо перейдет в Реал за 100-150 млн в конце августа, либо год Мбаппе будет играть только за сборную, вообще без клубного футбола. Будет крайне забавный прецедент, в котором никого не жаль.
Да ну бред, никто не будет иметь дел с командой, которая так поступает с игроками. Если он останется, то будет играть, без вариантов.
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Алексей Иванов
У Аль Хиляля и так состав космический по меркам дворовой лиги,куда им еще Мбаппе,по 10-0 хотят всех обыгрывать без интриги
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ну по сути поступил довольно-таки по-взрослому, предвидев какие имиджевые потери его могут ждать в случае согласия на такое, казалось бы, невероятно щедрое предложение.
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AlexMa1n888
Ответ Армен Онфрой
Год назад почему то не выбрал
так и есть
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За наш футбол!
Не в грузовик,не в банк столько бабла не запихать...,а ему все насыпают и насыпают..
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