Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилалем». Саудовцы давали 300 млн евро «ПСЖ» за форварда (L’Equipe)
Килиан Мбаппе не перейдет в Саудовскую Аравию.
«Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за трансфер 24-летнего нападающего. Представители клуба прибыли в Париж, чтобы обсудить сделку с игроком.
По информации L’Equipe, Мбаппе не стал встречаться с саудовцами. Его окружение отказалось вести переговоры.
Отмечается, что Килиан никогда не рассматривал вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.
В «ПСЖ» плохая атмосфера из-за ситуации с Мбаппе. Руководство недовольно словами Маркиньоса, из-за этого остальные игроки не стали поддерживать Килиана
Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»
Будет крайне забавный прецедент, в котором никого не жаль.
переговоров.....
Мбаппе
- сколько?
Аль-Хиляль
- Триста
Мбаппе
- ###### у тракториста
Тоже интересно по деньгам
А он: ###### у тракториста