Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилалем». Саудовцы давали 300 млн евро «ПСЖ» за форварда (L’Equipe)

Килиан Мбаппе не перейдет в Саудовскую Аравию.

« » предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за трансфер 24-летнего нападающего. Представители клуба прибыли в Париж, чтобы обсудить сделку с игроком.

По информации L’Equipe, Мбаппе не стал встречаться с саудовцами. Его окружение отказалось вести переговоры.

Отмечается, что Килиан никогда не рассматривал вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

В «ПСЖ» плохая атмосфера из-за ситуации с Мбаппе. Руководство недовольно словами Маркиньоса, из-за этого остальные игроки не стали поддерживать Килиана

Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»