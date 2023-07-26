«Барса» показала белую выездную форму, вдохновленную временами Кройффа. Такого комплекта у клуба не было 44 года

Теги Барселона Ла Лига Йохан Кройфф игровая форма стиль Футбол

«Барселона» показала белую выездную форму, клуб не играл в этом цвете больше 40 лет.

Новый гостевой комплект каталонцев вдохновлен версией второй половины 1970-х годов и фигурой Йохана Кройффа, выступавшего за команду в тот период. 

Новая футболка преимущественно белая, на манжетах рукавов есть красные полосы. 

Также в комплект входят синие трусы и красно-синие полосатые гетры. 

Отметим, что в последний раз «Барса» использовала белый комплект формы в 1979 году, во время матча Кубка обладателей кубков против «Ипсвича». До 70-х «блауграна» регулярно играла в белом.

Отметим, что третью форму сезона-2022/23 (с крестом по всей футболке) в каталонском клубе официально считают серой – об этом заявляли руководители клуба.

Фото: твиттер «Барселоны»

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51 комментарий

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psycho
русские, вперёд
+132
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joyisalwaysdrunk
Ответ Igor Shalamov
единственный шанс хоть как то приблизиться к величию Мадрида
Это ретро форма, копия 70-х годов времен Кройфа. Причем тут мадрид
+62
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Danila Bokshits
так в прошлом сезоне же тоже была белая форма
+18
-2
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Purp
Ответ Danila Bokshits
так в прошлом сезоне же тоже была белая форма
Это развод на классы от спортса. Забей!
+15
-2
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bel01
Ответ psycho
русские, вперёд
Какое удовольствие будет увидеть Левандовского в такой форме.
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Егор Горчагов
Ещё бы гетры красными были...
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Товарищ Бразаускас
Ответ зак
Комментарий удален модератором
Это Педри-то с его техникой и видением поля бревно? Бревна в другой белой форме играют.
+8
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Aymammet Baylyyew
Форма огонь 🔥
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mf_amber
Еще Трусы и Герты белым сделать и.. можно эмблему клуба менять.
+4
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chiscuid
Ответ Igor Shalamov
единственный шанс хоть как то приблизиться к величию Мадрида
Достаточно и туалетной бумаги, прикасаемся к величию цветов Мадрида каждый день
+5
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Артём Лапицкий
Ответ Валерий Рзянин
Вот не был бы я болелом футбольным, хрен бы назвал этих четырёх "мужчин")))) Барса омолодилась, но в лицо практически ни кого не знаешь...
потому, что ты уже не пацан следящий за Ромарио/Роналдиньо/Месси или кто там был героем твоего поколения, а старичок. Это не трава зеленее была, а просто тебе уже не так интересно за этим наблюдать, для 15-летних все эти Гави/Педри/Араухи такие же герои как для тебя те кого ТЫ знал в лицо в своё время, жаль что многие не понимают такой элементарной истины и временами с пеной у рта доказывают как раньше было лучше. Синдром утёнка.
+3
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Donald Subanov
Напоминает форму ЦСКА какого-то года, не могу вспомнить
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BARCA_10
Ответ Danila Bokshits
так в прошлом сезоне же тоже была белая форма
она скорее была серой)
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songbilong
Ответ Фархад Касимханов
Игорь Игорь Игорёк сел на бабушкин горшок,бабушка ругается Игорь извиняться.Раб реала хелло.Барса круче Реала ,сам увидеть этот сезон.
мая твая не панимат
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Oleg Kostin
Ответ Donald Subanov
Напоминает форму ЦСКА какого-то года, не могу вспомнить
2007/8
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dr. cage
Ответ Danila Bokshits
так в прошлом сезоне же тоже была белая форма
В том сезоне был третий комплект, а не выездная, и в аннотации Барсы цвет указан как светлосерый.. Сейчас же точно белая
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evgenivlasov7@gmail.com
ЦСКА вперед 😀
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AnMe
Ну неплохая, что сказать.
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prus_3
На гетрах и рукавах полоски не гармонируют. Либо на рукавах шире, либо на гетрах уже.
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Nick Crosier
Коллаборция Динамо Москва и ЦСКА.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Igor Shalamov
единственный шанс хоть как то приблизиться к величию Мадрида
мужик, я конечно не фан Барсы но причём тут реал?
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yaki2104
А кто все эти люди в форме?
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Aymammet Baylyyew
Ответ Danila Bokshits
так в прошлом сезоне же тоже была белая форма
🧐🤔
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читай ниже ↙
Вот, сделали футболку белой и коментарии о половой тряпке сходят на нет.
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зак
Комментарий удален модератором
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