«Зенит» решил не отдавать Сутормина в аренду ЦСКА после Суперкубка, чтобы не усиливать конкурента («СЭ»)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы OLIMPBET Суперкубок России Алексей Сутормин Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» не отпустил Алексея Сутормина в аренду в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» и ЦСКА достигли соглашения об аренде Сутормина с обязательным выкупом, однако после встречи команд в матче за OLIMPBET Суперкубок России руководство петербуржцев изменило свое решение из-за того, что не захотело усиливать конкурентов.

Отмечается, что Сутормин заинтересован в переходе, поскольку недоволен отсутствием игровой практики в «Зените». Кроме того, полузащитник ранее уже работал с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в «Оренбурге».

Статистику 29-летнего футболиста, который может сыграть справа в атаке и обороне, можно найти здесь.

ЦСКА хочет арендовать Сутормина с правом выкупа, но «Зенит» просит 5,5 млн евро

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72 комментария

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Aboba Boba
Ответ Ебздрогыч
Зенит - реально собака на сене: и самим не нужен, и другим не отдадим. Пусть делают свой чемпионат газпрома, берут Сочи с Оренбургом и сами два состава выставляют!
Стоп, а разве они не имеют на это право? Они же не заключали никаких договоров, почему они должны отдавать игрока просто потому, что они самые сильные?
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Prise
Какой бред пишут. Зенит настаивает на трансфере, а не на аренде. Благотворительностью никто заниматься не планирует.
+39
-13
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Кирилл
Ответ Игорь Новиков
Нужен - покупайте. Какие аренды у прямого конкурента? Смешно. Денег нет? Давайте на Карраскаля обменяем)
Отдать вратаря в бесплатную аренду без права выкупа в Сочи ? - Пф, да пожалуйста )

Отдать перед сезоном 19/20 9 игроков в Сочи ? - Да держите )
+44
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Egobrain
сочный наброс
+15
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fil_spb
Ответ Prise
Какой бред пишут. Зенит настаивает на трансфере, а не на аренде. Благотворительностью никто заниматься не планирует.
Собственно буквально пару дней как новость была что Зенит готов продать, но за деньги здесь и сейчас. А ЦСКА хочет аренду, причем без обязательства выкупа, а только с правом. Естественно что на такое никто в Зените не пойдет. Либо платите, либо ищите усиление на халяву в другом месте. А СЭ как всегда.
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Поцелуй Оздоева
Ответ bcgkskkpj2
Самая конченн@я и трусливая команда - Зенит . Судьи за вас , еще боятся что проиграют. Да отдайте им золотые медали и дайте нормальным клубам соревноваться , аж противно уже смотреть за чемпионат
Ох лол, может вам еще и бразильцев отдать?
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Вячеслав Александров
Зенит разве обчзан заниматься благотворительностью по отношению к не бедным московским клубам? Если ЦСКА прям хочет игрока, то покупайте, в чем проблема то? Предлагаю Зениту потребовать в аренду Караскаля, желательно до конца контракта с ЦСКА
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bcgkskkpj2
Самая конченн@я и трусливая команда - Зенит . Судьи за вас , еще боятся что проиграют. Да отдайте им золотые медали и дайте нормальным клубам соревноваться , аж противно уже смотреть за чемпионат
+28
-23
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Игорь Новиков
Нужен - покупайте. Какие аренды у прямого конкурента? Смешно.

Денег нет? Давайте на Карраскаля обменяем)
+29
-25
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ZarvuR2020
Ответ fantast1c
Похоже, в этом сезоне увидим сериал "победа любой ценой". Будут использованы все возможности, чтобы после отъезда костяка, Зенит вновь стал чемпионом.
Мы в этом сезоне увидим кучу рыбок в комментариях, которые до сих пор не поняли что из себя представляют некоторые сми (сэ в частности), а все предыдущие новости о том, что зенит настаивает на продаже за 5 мультом мгновенно забывают.
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fil_spb
Ответ ks1923
Никто не говорит, что они обязаны. Речь же про спортивный принцип – сколько игроков надо скупить, чтобы не усилить конкурентов. А так-то вопросов нет – если денег валом и нет ограничений, то в теории можно и три состава иметь. На всякий случай.
Опять эта унылая ложь про 3 состава. Хотя бы второй состав равноценный первому назови.
А конкуренты, ЦСКА в частности, у которого нет, кстати, проблем с лимитом, могут усиливаться игроками со всего мира. Пожалуйста. Все в рамках спортивного принципа. На игроке Зенита свет клином что ли сошелся?
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Давид Кочинян
Федотов умеет работать с Суторминым, не зря опасаются, хотя это звучит очень смешно 😀
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Илья Сутурин
Ответ fantast1c
Похоже, в этом сезоне увидим сериал "победа любой ценой". Будут использованы все возможности, чтобы после отъезда костяка, Зенит вновь стал чемпионом.
обычное дело, не захотели своего игрока отдавать конкуренту, что тут такого? ЦСКА могли любой ценой заплатить Марио и его агенту больше, но раз они решили что он уже не такой классный игрок, то это их проблема!
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SMART789
Ответ Prise
Какой бред пишут. Зенит настаивает на трансфере, а не на аренде. Благотворительностью никто заниматься не планирует.
вот именно, но сразу летит статья о «плохом Зените» который посмел деньги попросить у московских господ, а не отдать все бесплатно по первому требованию
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Aleksey Yashin
Т.е до суперкубка ЦСКА за конкурента не считали?) Или думали что с софийским ЦСКА договариваются?)
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SMART789
Ответ Кирилл
Отдать вратаря в бесплатную аренду без права выкупа в Сочи ? - Пф, да пожалуйста ) Отдать перед сезоном 19/20 9 игроков в Сочи ? - Да держите )
Сочи платил деньги ровно столько сколько эти игроки на тот момент стоили

Можете взять хоть одного Сутормина хоть 10 других игроков, но по рыночным условиям за деньги, а не на халяву
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Старый конформист
К сожалению, вряд ли ЦСКА в этом сезоне будет серьёзным конкурентом Зениту...
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Dmitry_1986
То есть по мнению СЭ, Зенит, который очень точно просчитывает трансферы, оформляет первоочередные права выкупа на игроков, вытаскивает в хорошие плюсы такие сделки как с Алберто например, передумал продавать игрока из за одного матча при этом предварительно договорились? СЭ, это мрак.... При всем отношении к Дзюбы, но во многом он прав...
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La Crosse Bobcats
не понимаю зачем сдавать в аренду или даже продавать игроков прямым конкурентам. это как то глупо. наоборот, надо у них стараться покупать лучших и всячески ослаблять. это же логично.
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Злодей Спб
Смысл Зениту отдавать в аренду пусть даже "ненужных" игроков? Их нужно продавать. ЦСКА хочет Сутормина? Цена была озвучена - 5 миллионов евро. И не надо придумывать заговоры.
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Игорь Новиков
Ответ Кирилл
Отдать вратаря в бесплатную аренду без права выкупа в Сочи ? - Пф, да пожалуйста ) Отдать перед сезоном 19/20 9 игроков в Сочи ? - Да держите )
И давно Сочи прямым конкурентом Зенита стал? Тёплое с мягким не сравнивайте.
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justburn
Комменты про то, какой ужасный Зенит через...
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Black Banana
Зенит не отдает игрока в ЦСКА, чтобы не усиливать.
ЦСКА смотрит на Медину и Марио: «хм… а что если…»
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костянчик1918
Ответ bcgkskkpj2
Самая конченн@я и трусливая команда - Зенит . Судьи за вас , еще боятся что проиграют. Да отдайте им золотые медали и дайте нормальным клубам соревноваться , аж противно уже смотреть за чемпионат
Ещё и спартак по семь мячей привозит ))) что делать то ?)
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Hong Kil
Можно накидать с десяток версий, журналисты же теперь фантазерами работают.
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