«Зенит» решил не отдавать Сутормина в аренду ЦСКА после Суперкубка, чтобы не усиливать конкурента («СЭ»)
«Зенит» не отпустил Алексея Сутормина в аренду в ЦСКА.
По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» и ЦСКА достигли соглашения об аренде Сутормина с обязательным выкупом, однако после встречи команд в матче за OLIMPBET Суперкубок России руководство петербуржцев изменило свое решение из-за того, что не захотело усиливать конкурентов.
Отмечается, что Сутормин заинтересован в переходе, поскольку недоволен отсутствием игровой практики в «Зените». Кроме того, полузащитник ранее уже работал с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в «Оренбурге».
Статистику 29-летнего футболиста, который может сыграть справа в атаке и обороне, можно найти здесь.
ЦСКА хочет арендовать Сутормина с правом выкупа, но «Зенит» просит 5,5 млн евро
Отдать перед сезоном 19/20 9 игроков в Сочи ? - Да держите )
Денег нет? Давайте на Карраскаля обменяем)
А конкуренты, ЦСКА в частности, у которого нет, кстати, проблем с лимитом, могут усиливаться игроками со всего мира. Пожалуйста. Все в рамках спортивного принципа. На игроке Зенита свет клином что ли сошелся?
Можете взять хоть одного Сутормина хоть 10 других игроков, но по рыночным условиям за деньги, а не на халяву
ЦСКА смотрит на Медину и Марио: «хм… а что если…»