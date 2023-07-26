«Зенит» решил не отдавать Сутормина в аренду ЦСКА после Суперкубка, чтобы не усиливать конкурента («СЭ»)

«Зенит» не отпустил Алексея Сутормина в аренду в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» и ЦСКА достигли соглашения об аренде Сутормина с обязательным выкупом, однако после встречи команд в матче за руководство петербуржцев изменило свое решение из-за того, что не захотело усиливать конкурентов.

Отмечается, что Сутормин заинтересован в переходе, поскольку недоволен отсутствием игровой практики в «Зените». Кроме того, полузащитник ранее уже работал с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в « ».

Статистику 29-летнего футболиста, который может сыграть справа в атаке и обороне, можно найти здесь.

ЦСКА хочет арендовать Сутормина с правом выкупа, но «Зенит» просит 5,5 млн евро