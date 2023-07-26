«Аль-Хилаль» близок к покупке Верратти. Переговоры с «ПСЖ» – на продвинутой стадии

Марко Верратти близок к переходу в Саудовскую Аравию.

В трансфере итальянского полузащитника заинтересован « ». Переговоры саудовского клуба с «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии, сообщает .

Игроку предложили контракт на 3 года. Все необходимые документы должны быть подготовлены в ближайшее время.

выступает за « » с 2012 года. Подробную статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь.

Ранее «Аль-Хилаль» подписал , и . Вскоре клуб купит Малкома у «Зенита». Команду тренирует португалец Жорже Жезуш.