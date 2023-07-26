«Аль-Хилаль» близок к покупке Верратти. Переговоры с «ПСЖ» – на продвинутой стадии
Марко Верратти близок к переходу в Саудовскую Аравию.
В трансфере итальянского полузащитника заинтересован «Аль-Хилаль». Переговоры саудовского клуба с «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии, сообщает Фабрицио Романо.
Игроку предложили контракт на 3 года. Все необходимые документы должны быть подготовлены в ближайшее время.
Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Подробную статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь.
Ранее «Аль-Хилаль» подписал Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Калиду Кулибали. Вскоре клуб купит Малкома у «Зенита». Команду тренирует португалец Жорже Жезуш.
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