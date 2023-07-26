«Аль-Хилаль» близок к покупке Верратти. Переговоры с «ПСЖ» – на продвинутой стадии

Теги ПСЖ лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Марко Верратти Фабрицио Романо Футбол

Марко Верратти близок к переходу в Саудовскую Аравию.

В трансфере итальянского полузащитника заинтересован «Аль-Хилаль». Переговоры саудовского клуба с «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии, сообщает Фабрицио Романо

Игроку предложили контракт на 3 года. Все необходимые документы должны быть подготовлены в ближайшее время.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Подробную статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь

Ранее «Аль-Хилаль» подписал Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Калиду Кулибали. Вскоре клуб купит Малкома у «Зенита». Команду тренирует португалец Жорже Жезуш.

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39 комментариев

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аноним анонимович
Веррати , Савич, малком и невеш..... звучит устрашающе
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Виктор Петров
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Ответ аноним анонимович
Веррати , Савич, малком и невеш..... звучит устрашающе
кулибали
+8
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+8
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VERBLYUD
Аль-Хилаль просто не знает куда потратить все деньги, которые они предлагали Месси)
+9
-3
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Игорь Новиков
"Аль-Хилаль" просто уничтожает всех на рынке в Саудовской Аравии. закупаются не ветеранами, а звездами, которые еще могли бы феерить в Европе.
+4
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Аль-Хилаль просто не знает куда потратить все деньги, которые они предлагали Месси)
даже жаль кринжа, уже в топ 30 игроков пустыни не входит:))
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Djabrailov Bagadin
А зачем Верратти уходит из пчж если он идеально подходит Луису Энрике
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kos.vohrt
Ответ Bazilic
Эх, Веррати. Мог такую карьеру построить….
Так он уже всё построил. Ему 30, а не 20. Можно и подзаработать. Другое дело, что мог бы и в Европе ещё поиграть. Но, видимо, деньги нужны. Может, квартиру купить хочет или машину.
+2
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<~Inter~>
Ответ Денис Ширинов
Я вот не пойму, одно время был Китай, потом пропали, с чем это связано? И почему арабы раньше не такие активные были? Ведь деньги у них были всегда, кто еще был, ну единичные примеры , Анжи, ПСЖ, Сити
китайцам ком. партия лавочку прикрыла. Саудовская Аравия же собирается претендовать на получение ЧМ и приглашение игроков поможет улучшить имидж страны в Европе
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Виктор Петров
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Ответ аноним анонимович
я имел ввиду полузащиту страшную
ааа,дввв
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аноним анонимович
Ответ Алексей Елистратов
Звезды футбола и малком.
а когда кто то из них был звездой футбола?) ладно допустим Савич : играл на уровне, а невеш? Нууу а про веррати не знаю даже что сказать.
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Men77
Ответ Vas Vasss
Роналду Король 3 сильнейших чемпионатов Месси королева бургер и фермер лиги)
Роналду не Король, запомни Она не может быть королем, только Королевой! Просто изучи женский и мужской род. Это не я придумал, это правила русского языка.
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Vas Vasss
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Ответ Men77
Ты не прав, Месси - король Ла Лиги, а Роналду - принцесса.
Роналду Король 3 сильнейших чемпионатов
Месси королева бургер и фермер лиги)
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Men77
Ответ Vas Vasss
Бейл - Я Король АПЛ+Ла лиги Роналдо - Я Король Ла Лиги и Серии А Марадона - Я Король Наполи и еще чего-то там Зидан - Я Король Серии А и Ла Лиги Холланд - Я Король Бундес Лиги и АПЛ Роналду - Я Король АПЛ, Ла Лиги и Серии А. Месси - мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяу.
Ты не прав, Месси - король Ла Лиги, а Роналду - принцесса.
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Александр Смирнов
Ответ VERBLYUD
Аль-Хилаль просто не знает куда потратить все деньги, которые они предлагали Месси)
у них ещё ярд на Мбаппе лежит 300+700
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Ярик01
Ответ VERBLYUD
Аль-Хилаль просто не знает куда потратить все деньги, которые они предлагали Месси)
На Мбаппе потратят. А это на сдачу
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Hitgoe Himgob
Ответ error505
Ладно Роналду и ещё парочка игроков, но это уже перебор
Деньги их, что хотят то и делают
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Men77
У них же вроде лимит был на легов. Или отменили?
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Этот Райола хочет денег
Растаскивают Псж. Как в "Мире Юрского периода"- Доминус Рекса, сожравшего многих, сьедает еще более крупный монстр)
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muhammetrahymberdiyew879@gmail.com
Шейхи давайте жгите
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Шамиль Агарагимов
было бы хорошо чтоб все клубы чемпионата усиливались
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