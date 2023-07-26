«Каролина» и Ахо продлили контракт на 8 лет. Кэпхит – 9,75 млн долларов

Теги Каролина НХЛ Себастьян Ахо Хоккей

Нападающий Себастьян Ахо подписал новый контракт с «Каролиной».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет – до конца сезона-2031/32. Зарплата – 78 млн долларов (9,75 млн долларов в год в среднем).

Текущий контракт игрока с кэпхитом 8,46 млн долларов (заключенный как повторение оффер-шита от «Монреаля») будет действовать еще один сезон.

В минувшем сезоне Ахо провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 67 (36+31) баллов. В плей-офф-2023 в его активе 12 (5+7) очков в 15 матчах.

Ахо выступает за «Харрикейнс» с 2016 года. Он провел 520 матчей в НХЛ и набрал 468 (218+250) очков при полезности «+80». В Кубке Стэнли – 63 игры и 58 (23+35) баллов при полезности «+20».

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24 комментария

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Максим Макеев
шикарный контракт учитывая рост потолка
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Антон
Справедливо
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Вадим Сидоров
Годно, даже скидку сделал если взять того же Айкела)
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Кавабунга Шреддоголовый
Для растущего потолка контракт просто отличный
+4
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Safkzn
умеет Каролайна заключать выгодные сделки
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Юрий Богданов
очень неплохо для клуба
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Владимир Тарасенко
Ответ The world champion 1998
В Эдмонтон за еду поедешь?
С Вашей стороны неуважительно делать мне такие предложения.
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Артём Литош
Ответ Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Чет маловато и срок большой. Вот как теперь Мэтьюсу торговаться за 15М на 3 года. Только за 14.5 (это уже со скидкой для Великого клуба)
ему на беспечныю старость хватит, а у ураганов появляется реальный шанс выиграть КС
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Циклон
Ответ eld_14
Огромная переплата, в последнее время совсем перестал тянуть. 8,5 - максимум, и то с натяжкой
Может, команда из-за травм перестала? У него отличная статистика в сезоне. Тут недоплата, а не наоборот
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PatologoanatoM
Ответ eld_14
Огромная переплата, в последнее время совсем перестал тянуть. 8,5 - максимум, и то с натяжкой
Хахха , спец откуда такие цифры ?8,5 максимум? Хорваты, Дюбуа, Ларкины получают по 8,5, Томасы и Норрисы по 8? А 9,75 для франчайза это переплата ? Через 3-4 сезона это будет один из лучших контрактов в лиге , Ахо топ-игрок и лидер Каролины, так что цена справедлива на 100%
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Шлёма Презерман
Ответ Владимир Тарасенко
А как же я?
...малыш, ведь я же лучше собаки?! )
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The world champion 1998
Ответ Владимир Тарасенко
А как же я?
В Эдмонтон за еду поедешь?
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Ответ Артём Литош
ему на беспечныю старость хватит, а у ураганов появляется реальный шанс выиграть КС
Ты цены в Торонто видел? Если он меньше подпишется ему после тренировок придется идти на соседний вокзал просить милостыню.
14.5х3 и не центом меньше.
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Spitfire354
мой любимый хоккеист - Себастьян Административно-хозяйственный отдел
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Cbj Fan
Каролине повезло, что Ахо там хочет играть. Вопрос если с Бриндамуром Кейнс когда-нибудь хотя бы до финала Кубка Стэнли дойдут.
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GoodChel
Рад за ахо
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eld_14
Огромная переплата, в последнее время совсем перестал тянуть. 8,5 - максимум, и то с натяжкой
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Potors
Ахо ѣ
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Сергей Орлов
Даже как-то подозрительно хорошо)
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Владимир Тарасенко
А как же я?
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столичный ж.и.т.е.л.ь.
ну у него то точно есть шанс на кубок Стэнли!!!
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Чет маловато и срок большой.
Вот как теперь Мэтьюсу торговаться за 15М на 3 года. Только за 14.5 (это уже со скидкой для Великого клуба)
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Марсель Объелся
Сибас = Каролина. Прекрасный хоккеист и человек
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