«Каролина» и Ахо продлили контракт на 8 лет. Кэпхит – 9,75 млн долларов
Нападающий Себастьян Ахо подписал новый контракт с «Каролиной».
Срок соглашения рассчитан на 8 лет – до конца сезона-2031/32. Зарплата – 78 млн долларов (9,75 млн долларов в год в среднем).
Текущий контракт игрока с кэпхитом 8,46 млн долларов (заключенный как повторение оффер-шита от «Монреаля») будет действовать еще один сезон.
В минувшем сезоне Ахо провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 67 (36+31) баллов. В плей-офф-2023 в его активе 12 (5+7) очков в 15 матчах.
Ахо выступает за «Харрикейнс» с 2016 года. Он провел 520 матчей в НХЛ и набрал 468 (218+250) очков при полезности «+80». В Кубке Стэнли – 63 игры и 58 (23+35) баллов при полезности «+20».
14.5х3 и не центом меньше.
Вот как теперь Мэтьюсу торговаться за 15М на 3 года. Только за 14.5 (это уже со скидкой для Великого клуба)