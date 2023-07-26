«Альфа-Банк» станет спонсором Союза биатлонистов России с нового сезона
«Альфа-Банк» станет спонсором Союза биатлонистов России.
Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.
В июне стало известно, что Союз биатлонистов России потерял спонсорство «Газпрома», которое длилось больше десяти лет.
«Расставание с «Газпромом» было ожидаемым. В текущей ситуации «Газпром» вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.
Но мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны – «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнерства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую.
Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдет в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным», – сказал Майгуров.
Виктор Майгуров: «О том, что договор с «Газпромом» не будет продлен, мы знали еще полгода назад»
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