«Альфа-Банк» станет спонсором Союза биатлонистов России с нового сезона

«Альфа-Банк» станет спонсором Союза биатлонистов России.

Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

В июне стало известно, что биатлонистов России потерял спонсорство «Газпрома», которое длилось больше десяти лет.

«Расставание с «Газпромом» было ожидаемым. В текущей ситуации «Газпром» вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.

Но мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны – «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнерства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую.

Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдет в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным», – сказал Майгуров.

Виктор Майгуров: «О том, что договор с «Газпромом» не будет продлен, мы знали еще полгода назад»