«Альфа-Банк» станет спонсором Союза биатлонистов России с нового сезона

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров деньги Биатлон

«Альфа-Банк» станет спонсором Союза биатлонистов России.

Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров. 

В июне стало известно, что Союз биатлонистов России потерял спонсорство «Газпрома», которое длилось больше десяти лет. 

«Расставание с «Газпромом» было ожидаемым. В текущей ситуации «Газпром» вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.

Но мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны – «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнерства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую.

Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдет в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным», – сказал Майгуров. 

Виктор Майгуров: «О том, что договор с «Газпромом» не будет продлен, мы знали еще полгода назад»

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8 комментариев

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igls54
Альфа и омега российского спорта
+6
-1
+5
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Alex-VK
Как??? Как ты посмел без Губерниева? Чем же теперь он хвастаться будет?)))
+3
0
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sergey2022
Альфа- банк удивил, раньше все больше в Лондоне спонсировали
+1
-1
0
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александр
Щука уже разинула пасть.
0
0
0
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александр
Ответ Alex-VK
Как??? Как ты посмел без Губерниева? Чем же теперь он хвастаться будет?)))
Себя он не забудет
0
0
0
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