Мудрик о безголевой серии в «Челси»: «Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Михаил Мудрик Николас Джексон Футбол

Михаил Мудрик сказал, что высокие ожидания от него были проблемой тех, кто ожидал.

22-летний игрок забил свой первый гол за «Челси» в товарищеском матче с «Брайтоном» (4:3) в США. 

В 17 играх за команду в прошлом сезоне хавбек, купленный у «Шахтера» за 70+30 млн евро, не забил ни разу. 

«Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что это они ожидают.

Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать», – сказал Мудрик. 

Мудрик после гола «Брайтону»: «Это еще не весь мой потенциал – всего лишь 20%»

 

Материалы по теме

100 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PredatorMax
Не дорос еще до уровня Шавы, чтоб его цитировать
+299
-8
+291
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Super Bock
Боули заплативший 100 млн 💶: 🗿🗿🗿
+149
-4
+145
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
postphilone
Ответ PredatorMax
Не дорос еще до уровня Шавы, чтоб его цитировать
Он ни до какого уровня не дорос)
+121
-6
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Цитирует классика
+67
-3
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Super Bock
Боули заплативший 100 млн 💶: 🗿🗿🗿
Боули платил за политическую повестку, а не за игрока.
+50
-21
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ postphilone
Он ни до какого уровня не дорос)
Ну почему же, на 23 году жизни играет за сборную u21 вполне неплохо детина
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
Классика процитировал
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Бестолковый футбик, чисто рожден, чтобы бить по пустым воротам и снимать тик-токи😁
+34
-11
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Вот, Шава говорил это оборзевшим мажорам, на закате карьеры.
А чел, который даже толком не начал, говорит это простому люду.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
postphilone
После одного гола в товарке гонора больше, чем у Месси который выиграл ЧМ. Искренне хочется, что бы сезон провалил и уехал обратно доигрывать домой к себе
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ GuruFutbola
Украинский винисиус)
Не смей позорить Винисиуса
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Ты ещё палец к губам приложи…🤦🏼‍♂️ Любит посредственность повторять за великими…
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Русанов
О, рогуль голос подал
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
если за тебя заплатили под 100, ты должен забивать голы, а это твои проблемы, или нужно жалеть тебя из-за ситуации в стране? Как с флагом выйти на презентацию то - да, забивать голы - нет
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Когда забьешь покер Ливерпулю, тогда и сможешь так сказать. А пока Мудрик выглядит простовато, сельская школа.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Костылев
Андрей Сергеевич одобряет)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Попахивает плагиатом..
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Waiway
Если Украина ожидает больше оружия от Евросоюза - это ее проблемы (с) Мишаня Мудрый
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Есть то никто и никогда и ничего из себя не представляет , а уже пафоса выше крыши .
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Цитируешь классика, цитируй правильно. 😏
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Томаш Спенсер
Ответ Moscwow
Ну почему же, на 23 году жизни играет за сборную u21 вполне неплохо детина
красиво умыл бегунка 👍😁
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ savik-A.M.
на закате карьеры ? Он это сказал ещё перед переходом в Арсенал
В 2012 году на Евро. В Арсенал перешёл в 2009
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
Ответ Никита Самарин
Цитируешь классика, цитируй правильно. 😏
))))..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
ходячая проблема сам мудрик
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Целый ОДИН гол забил, а сколько пафоса...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий