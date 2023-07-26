Михаил Мудрик сказал, что высокие ожидания от него были проблемой тех, кто ожидал.

22-летний игрок забил свой первый гол за «Челси» в товарищеском матче с «Брайтоном» (4:3) в США.

В 17 играх за команду в прошлом сезоне хавбек, купленный у «Шахтера» за 70+30 млн евро, не забил ни разу.

«Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что это они ожидают.

Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать», – сказал Мудрик.

Мудрик после гола «Брайтону»: «Это еще не весь мой потенциал – всего лишь 20%»