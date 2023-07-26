Колесников на Кубке России превзошел результат Мерфи с чемпионата мира и получит миллион рублей

Климент Колесников превзошел результат чемпиона мира на стометровке на спине на Кубке России.

25 июля американец Райан Мерфи одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира водным видам спорта в Фукуоке с результатом 52,22 секунды.

Сегодня Колесников выиграл финальный заплыв на аналогичной дистанции на Кубке России в Казани, показав время 51,82.

Глава Всероссийской федерации плавания ранее заявил, что спортсмен, повторивший или превзошедший в финале Кубка России результат чемпиона мира-2023, получит миллион рублей.