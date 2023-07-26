Колесников на Кубке России превзошел результат Мерфи с чемпионата мира и получит миллион рублей

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России Владимир Сальников Кубок России Райан Мерфи Климент Колесников деньги Водные виды

Климент Колесников превзошел результат чемпиона мира на стометровке на спине на Кубке России.

25 июля американец Райан Мерфи одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира водным видам спорта в Фукуоке с результатом 52,22 секунды. 

Сегодня Колесников выиграл финальный заплыв на аналогичной дистанции на Кубке России в Казани, показав время 51,82. 

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ранее заявил, что спортсмен, повторивший или превзошедший в финале Кубка России результат чемпиона мира-2023, получит миллион рублей.

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14 комментариев

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Лизавета Анна -Мария
Ответ avcgloronalduMU
ха-ха-ха проверить секундомер и на допинг
Вы впервые слышите о Колесникове?
Тогда проверьте слух(
+19
-2
+17
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Warsz
Ответ Olga.t
А на ЧМ какие призовые за победу?
20000 USD
+1
0
+1
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Olga.t
А на ЧМ какие призовые за победу?
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Кавабунга Шреддоголовый
А ведь Райан в эстафете на первом этапе дал 52,02. Сильно, Клим, сильно
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закрыт по беспределу
И заодно отжал рекорд России у Евгена.
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clockworkorange
Не просто превзошел, а деклассировал призеров ЧМ. 0,4 сек на сотне - это разгром!
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clockworkorange
Я чувствую на этом КР Клим может разжиться даже не одним, а двумя или даже тремя мильонами) Ну что, съели, Чекконофаперы?)
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Charmless Man
Золото с привкусом, Мёрфи, хыхы)
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Olga.t
Ответ Warsz
20000 USD
спасибо.
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Cube Litening C:68X
Ответ Warsz
20000 USD
Это больше получается?
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Егор Егор
Ответ Cube Litening C:68X
Это больше получается?
Да, на 800 тыс руб
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Cube Litening C:68X
Ответ Егор Егор
Да, на 800 тыс руб
20 тыщ это миллион восемьсот? Ничё се..
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clockworkorange
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А ведь Райан в эстафете на первом этапе дал 52,02. Сильно, Клим, сильно
Это смешанная комбинашка, не считается)
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